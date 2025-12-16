Rzeczpospolita
Aborcja w Oleśnicy. Małgorzata Manowska reaguje na decyzję prokuratury

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska złożyła zażalenie na decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie aborcji dokonanej w szpitalu w Oleśnicy. Zabieg przerwania ciąży w 37. tygodniu ciąży przeprowadziła lek. Gizela Jagielska.

Publikacja: 16.12.2025 17:08

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Mateusz Adamski

Zażalenie ma związek z głośną sprawą pani Anity, która jesienią ubiegłego roku chciała dokonać aborcji w 36. tygodniu ciąży na podstawie przesłanki zagrożenia życia lub zdrowia pacjentki. 

Kobieta była pacjentką ginekologii i patologii ciąży w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na późnym etapie ciąży dowiedziała się, że dziecko może cierpieć na wrodzoną łamliwość kości. W szpitalu w Łodzi pacjentce zaproponowano „zakończenie ciąży” przez cesarskie cięcie pod narkozą, lekarze odmówili jednak dokonania zabiegu metodą indukcji asystolii u płodu. Polega ona na wstrzyknięciu płodowi chlorku potasu. Zabieg przerwania ciąży  przeprowadziła lek. Gizela Jagielska ze szpitala w Oleśnicy.

Dlaczego prokuratura umorzyła śledztwo

O sprawie było głośno w kwietniu po tym, jak kandydat na prezydenta i europoseł Grzegorz Braun wtargnął do szpitala w Oleśnicy, by – jak twierdził – dokonać „zatrzymania obywatelskiego” lekarki. W wyniku jego działań przez kilkadziesiąt minut nie była ona w stanie wykonywać swoich obowiązków, mimo że była na dyżurze.

Okoliczności aborcji dokonanej przez lekarkę badała Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy, która 2 grudnia zdecydowała o umorzeniu postępowania. Śledczy uznali, że przerwanie ciąży przez lek. Gizelę Jagielską oraz inne jej działania związane z tą procedurą nie miały "znamion czynu zabronionego".

We wtorek Polska Agencja Prasowa poinformowała, że wniosek o odpis decyzji o umorzeniu śledztwa oraz zażalenie na tę decyzję złożyła I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. – Wniosek i zażalenie nie zostały jeszcze rozpatrzone – powiedziała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karolina Stocka-Mycek.

Źródło: rp.pl

Społeczeństwo Aborcja Małgorzata Manowska
