Wiek ciąży oraz metoda – wstrzyknięcie chlorku potasu w serce dziecka – wywołały szeroką dyskusję na temat dopuszczalności aborcji. Oliwy do ognia dolał europoseł Grzegorz Braun, który chciał dokonać „zatrzymania obywatelskiego” Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Od tego czasu lekarka jest dla środowisk pro life wrogiem publicznym numer jeden i to one zwróciły uwagę na wpis, mówiący o antykoncepcji na sali operacyjnej.

„Składamy zawiadomienie do prokuratury!” – ogłosiła Fundacja Życie i Rodzina Kai Godek. Jej zdaniem z wpisu wynika, że ginekolożka przeprowadza sterylizację kobiet, która jest w Polsce nielegalna. Fundacja przywołuje przepis kodeksu karnego, który przewiduje kary więzienia dla tego, „kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia”.

Lekarka nie kryje się, że dokonuje sterylizacji. Jej zdaniem to legalne

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Gizela Jagielska potwierdza, że przeprowadza zabiegi sterylizacji u kobiet. – Wazektomia u mężczyzn polega na przerwaniu ciągłości drogi plemników, zaś sterylizacja u kobiet na przerwaniu ciągłości jajowodów. Oba zabiegi są potencjalnie odwracalne, można też skorzystać z zapłodnienia in vitro. Dlatego nie mają tu zastosowania przepisy kodeksu karnego, mówiące o „pozbawieniu zdolności płodzenia” – tłumaczy nam Jagielska.

Problem w tym, że obserwując praktykę medyczną w Polsce można łatwo dostrzec, że podejście do sterylizacji u mężczyzn i kobiet jest zupełnie różne. Tę pierwszą można uzyskać niemal od ręki i jest powszechnie reklamowana w internecie. – W Polsce taki zabieg wykonuje się w 35 ośrodkach i decyduje się nań coraz więcej mężczyzn – mówił przed kilkoma laty w „Rzeczpospolitej” dr Eugeniusz Siwik z Centrum Planowania Rodziny Wazektomia.com.

Tymczasem, wpisując w Google „sterylizacja kobiet”, również wyświetlają się reklamy, tyle że klinik w Czechach.