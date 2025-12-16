Z tego artykułu dowiesz się: Co przyciąga, a co odstrasza ukraińskich imigrantów w Polsce?

Na jakie typy imigrantów dzieli się ukraińska diaspora w Polsce według Polskiego Instytutu Ekonomicznego?

Jakie znaczenie ma stabilność prawa pobytowego w decyzjach Ukraińców?

Dlaczego nie wszyscy dobrze zintegrowani imigranci decydują się pozostać w Polsce na stałe?

Stabilność prawa pobytowego w Polsce oraz warunki życia i wynagrodzenia są dla ukraińskich imigrantów najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze przyszłego miejsca zamieszkania. Najmniej istotne są dostępność świadczeń socjalnych i możliwość integracji w naszym kraju – wynika z raportu „Integracja imigrantów z Ukrainy na tle planów dotyczących pobytu w Polsce” Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). „Rzeczpospolita” jako pierwsza publikuje jego wyniki.

Ciekawym wnioskiem płynącym z raportu jest fakt, że ukraińska migracja jest niejednolita i nie dzieli się tylko na emigrację przedwojenną i tzw. uchodźców wojennych, którzy przybyli do naszego kraju po 24 lutego 2022 r. Według PIE, imigrację z Ukrainy tworzą aż cztery grupy, które bardzo różnią się od siebie.

Ukraińcy w Polsce – ogromne wyzwanie na wielu poziomach

Legalnie w naszym kraju przebywa obecnie ponad 1,5 mln Ukraińców – ok. 964 tys. ma PESEL UKR, ok. 482 tys. ma pozwolenie na pobyt czasowy, a 57,7 tys. – na stały. 854 tys. Ukraińców jest ubezpieczonych w ZUS, co stanowi aż 5 proc. wszystkich ubezpieczonych, 295,5 tys. ukraińskich dzieci uczy się w polskich szkołach, kolejne 47,5 tys. - studiuje. Dlatego jak podkreśla w rozmowie z „Rz” Cezary Przybył, współautor raportu PIE, „badania nad migracją z Ukrainy mają istotne znaczenie dla kształtowania polityki integracyjnej, społecznej i rynku pracy w nadchodzących latach”. Polska stoi przed ogromnym zadaniem, jakim jest zarządzanie imigracją z Ukrainy, która spowodowała ogromną zmianę struktury demograficznej i społecznej w naszym kraju od dziesięcioleci. – Odpowiednio ukierunkowana polityka wobec imigrantów może przynieść Polsce wymierne korzyści gospodarcze i społeczne – podkreśla ekspert PIE.