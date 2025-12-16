– Drugi czynnik to nacjonalizm, który jest efektem sekularyzacji. Opierając się na przekonaniu rodem z oświecenia, założono w III Rzeczypospolitej, że kiedy ludzie się sekularyzują, stają się liberalni. To fałszywa diagnoza. Ludzie są religijni, bo są wspólnotowi, a kiedy zabraknie religii, pierwszy w kolejce do zaspokojenia wspólnotowych potrzeb jest nacjonalizm – dodaje socjolog.

Czy pomysł PSL, który chce zbudować metro w 10 polskich miastach, ma sens?

Czy odpowiedzią na problemy miast mniejszych niż Warszawa – w tym wykluczenie komunikacyjne – jest propozycja PSL? Przypomnijmy: ludowcy chcą zbudować metro w dziesięciu ośrodkach (nie znamy ich pełnej listy, ale Władysław Kosiniak-Kamysz wspomniał m.in. o Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Białymstoku, Lublinie i Łodzi). – To nie jest poważny pomysł. Polskie miasta nie są tak duże. Nie znajdzie się dziesięciu miast, w których miałoby to sens. Jeśli się uprzeć, w Krakowie mógłby mieć uzasadnienie w liczbach. Na siłę – w Poznaniu i Wrocławiu. Natomiast patrząc na potrzeby miast w Polsce, PSL chce dać złoty łańcuch tym, których nie stać na buty – mówi „Rzeczpospolitej” Wałachowski.

Kij w mrowisko wkłada Karol Trammer, twórca i redaktor naczelny pisma „Z biegiem szyn” oraz autor książki „Przestawienie zwrotnicy. Jak politycy bawią się koleją”: rzeczywiście, w przypadku węzła we Wrocławiu budowa podziemnej linii kolejowej mogłaby być jednym ze sposobów na poprawę przepustowości, ale metro nie obsłuży potrzeb Polski niemetropolitalnej, bo nie rozwiązuje problemów największych miast. – W myśleniu o transporcie publicznym metro ma status bożka, który rozwiąże wszelkie problemy. Budowa sieci metra jest jednak kosztowna i trwa dekadami. Dodatkowo, mówiąc wprost, władze Warszawy wykorzystują metro do zaspokajania interesów deweloperów – metro jest doprowadzane na puste tereny, aby podwyższać wartość gruntów na peryferiach, a jednocześnie nie dba się o lokalizację stacji w gęsto zabudowanych częściach miasta. Również pod tym względem planowana w Warszawie trzecia linia metra wzbudza kontrowersje: nie zaplanowano żadnej stacji w okolicach placu Szembeka w gęsto zabudowanej części starego Grochowa, a jednocześnie trzy stacje zaprojektowano na obszarze działania deweloperów w rejonie Gocławia – w rozmowie z „Rzeczpospolitą” łączy kropki specjalista.

– W Niemczech wydana została książka „Tunnelmania”, opisująca problem schowania transportu publicznego pod ziemią. Dłużej zajmuje dojście do peronu metra niż na przystanek tramwajowy. Natomiast politycy uwielbiają wizję chowania transportu publicznego pod ziemią także dlatego, bo wciąż uważają, że miasto ma być przejezdne dla samochodów, traktując tramwaje i autobusy jako zawalidrogi. Jest też duża grupa mieszkańców Warszawy, która generalnie porusza się autem, chyba że gdzieś jest w stanie dojechać metrem. Roboczo nazwałbym ją wyższą klasą transportową: nie wsiądą do autobusu, ale z samochodów może wyciągnąć ich metro – przekonuje Trammer.