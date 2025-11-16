Co to oznacza? Od 15 listopada wszystkie popularne koncepcje o wejściu PSL w układ z PiS można definitywnie odłożyć do lamusa. Zresztą Kosiniak-Kamysz to polityk, który nie tylko ma najlepsze relacje z premierem Tuskiem w rządzie, ale też wielokrotnie bronił się przed „kuszeniem” ze strony PiS. Najmocniej po wyborach 15 października 2023 r., gdy Jarosław Kaczyński oferował mu tekę premiera, ale i wcześniej – przez wiele lat, gdy rządziło PiS.

Stabilność w PSL pokazuje jeszcze jedna zmiana. W sobotę po skutecznej kampanii wewnątrzpartyjnej Piotr Zgorzelski, blisko współpracujący z Kosiniakiem-Kamyszem wicemarszałek Sejmu, zmienił Waldemara Pawlaka na stanowisku Rady Naczelnej. To ona niejako kontroluje władze partii w czasie pomiędzy kongresami, ale też w przyszłości będzie decydować o tym, w jakim układzie wystartować w wyborach (Kosiniak-Kamysz dziś deklaruje, że PSL pójdzie do nich samodzielnie, ale to deklaracja polityczna, a nie formalna). – Waldemar Pawlak przegrał przez dwie sprawy. Pierwsza to zmarnowanie kadencji jako szefa Rady Naczelnej, druga – poczucie, że nie pasuje już do końca do obecnych czasów – mówi nam polityk PSL z kuluarów.

Wybory w PSL z uwagą śledzili inni koalicjanci, przede wszystkim Koalicja Obywatelska. Jej lider, Donald Tusk, przywiązuje olbrzymią wagę do stabilności koalicji rządowej. I do niego, a także innych koalicjantów, lider ludowców skierował na kongresie donośne przesłanie: – Nie wszystko przez te dwa lata w ramach koalicji było graniem do jednej bramki. Często spory wewnętrzne były ważniejsze od strategii na przyszłość. Od kilku tygodni to się zmieniło – mówił w swoim przemówieniu Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał też, że KO jedno powinno dać do myślenia – gdy rządziła, to zawsze z PSL.

To wszystko – jak słychać w kuluarach – sygnały ostrzegawcze kierowane przede wszystkim do KO. Ma to być odpowiedź Kosiniaka-Kamysza na pojawiające się pomysły zmuszenie PSL do wejścia na jedną listę wyborczą z KO w 2027 r., czego władze PSL absolutnie nie chcą.