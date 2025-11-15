Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada samodzielny start PSL w wyborach

Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w kolejnych wyborach parlamentarnych Polskie Stronnictwo Ludowe wystartuje samodzielnie. - Będziemy sobą, będziemy szukać przyjaciół, bo iść samodzielnie nie znaczy iść samotnie. Będziemy zapraszać na nasze listy tych, z którymi jesteśmy od lat - zaznaczył polityk.

Publikacja: 15.11.2025 13:59

Wicepremier, szef MON i obecny prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas XIV Kongresu Polskiego S

Wicepremier, szef MON i obecny prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas XIV Kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie plany dotyczące samodzielnego startu w wyborach ma Polskie Stronnictwo Ludowe?
  • Dlaczego PSL zdecydowało się pozostać poza wspólną listą wyborczą?
  • Jakie jest stanowisko Władysława Kosiniaka-Kamysza wobec spadku poparcia dla PSL?
  • Co skłoniło PSL do zakończenia projektu Trzeciej Drogi z Polską 2050?

W sobotę w Warszawie odbył się kongres PSL, podczas którego prezes tego ugrupowania – Władysław Kosiniak-Kamysz – mówił o przyszłości partii. Polityk zapowiedział między innymi, że jego partia w kolejnych wyborach parlamentarnych wystartuje samodzielnie.

Czytaj więcej

Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia
Polityka
Koniec Trzeciej Drogi. Czy ludowcy myślą o sojuszu z Platformą Obywatelską?

Kosiniak-Kamysz o samodzielnym starcie PSL. „Nie boimy się” 

– Tak nas zachęcano, a nawet w ostatnim etapie przymuszano w 2023 r. do wspólnej listy. I gdzie by dzisiaj Polska była? Kto by dzisiaj rządził? Zbigniew Ziobro by nie był w Budapeszcie. Jeszcze więcej Budapesztu byłoby w Warszawie – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. – Mówiliśmy twardo, idziemy w jednej koalicji Trzeciej Drogi. A nie zapisujemy się na wspólną listę, bo to by nic nie dało – dodał.

– Też potrafimy powiedzieć »nie zgadzamy się«. Dlatego przygotowujemy się do startu w kolejnych wyborach jako Polskie Stronnictwo Ludowe, jako PSL – zapowiedział lider ugrupowania. – Już dzisiaj rozpoczyna się festiwal, który będzie mówił »inaczej jak na jednej wielkiej wspólnej liście was nie będzie«. Nie boimy się tego, wytrwaliśmy, przerabialiśmy już to. Dajcie replay i przewińmy taśmę – podkreślił. – Będziemy sobą, będziemy szukać przyjaciół, bo iść samodzielnie nie znaczy iść samotnie. Będziemy zapraszać na nasze listy tych, z którymi jesteśmy od lat – dodał. 

Reklama
Reklama

Podczas kongresu Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył także, że „to PSL zadecydowało o takim, a nie innym kształcie obecnego rządu”. – Nie ma dzisiaj siły Polski bez ludzi Polskiego Stronnictwa Ludowego – stwierdził polityk. – To my jesteśmy ci, którzy zdecydowali o takim, a nie innym kształcie obecnego rządu, bo to na nas głosy i nasza strategia – strategia koalicji Trzeciej Drogi – okazała się fundamentalna dla pozyskania wyborców, którzy odeszli od PiS-u, ale nie chcieli głosować na Platformę. Wybrali nas – dodał. 

Kosiniak-Kamysz skomentował także doniesienia o słabnącym poparciu dla PSL, zwracając uwagę na wynik wyborów parlamentarnych w 2023 r. – Nie brakowało tych, którzy mówili – jak Ryszard Terlecki na ostatnim posiedzeniu przed wyborami w 2023 r. – „dwa proc., nigdy was już nie będzie”. Później musiał odszczekać te słowa, wyprowadzając się z gabinetu wicemarszałka po przegranych wyborach. I tak będzie i tym razem – powiedział lider PSL. 

Czytaj więcej

Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Szymon Hołownia.
Polityka
To koniec Trzeciej Drogi? Jest komentarz Szymona Hołowni

Koniec Trzeciej Drogi

W czerwcu w mediach pojawiły się informacje o tym, że podczas Rady Naczelnej PSL liderzy ugrupowania zdecydowali, że partia zawiesza stworzony z Polską 2050 projekt Trzecia Droga. Doniesienia te potwierdził później Szymon Hołownia. „Decyzję Rady Naczelnej naszego koalicjanta (PSL) o faktycznym zakończeniu projektu Trzeciej Drogi przyjmujemy. Zrozumieniem, bo umawialiśmy się na serię czterech wyborów. Wdzięcznością, bo obustronnie dotrzymaliśmy wzajemnych zobowiązań, a lojalność i zaufanie to w polityce fundamentalna rzecz” – podkreślił we wpisie opublikowanym w serwisie X. 

Do sprawy odniósł się też Kosiniak-Kamysz. – Trzecia Droga wygrała wybory w 2023 r. – gdyby nie nasz sojusz, nie odsunęlibyśmy PiS-u od władzy, dlatego jest to projekt udany – ocenił w czerwcu prezes PSL w rozmowie z Radiem ZET.  – Wczoraj na Radzie Naczelnej PSL podsumowaliśmy serię wyborów, na które się umówiliśmy. Trzecia Droga była projektem wyborczym – od początku mamy osobne kluby w parlamencie, to nie jest jeden organizm partyjny, a dwa różne ugrupowania. Od dawna rozmawialiśmy z Szymonem Hołownią o tym, jak ten finał przeprowadzić – dodał.

Reklama
Reklama

Polityk podkreślał także, że „Trzecia Droga to był projekt na wybory”.  – To była koalicja związana ze wspólnym startem w wyborach, umówiliśmy się na cztery wybory i to jest za nami. Będziemy współpracować w Sejmie, mam o Szymonie Hołowni jak najlepsze zdanie – bardzo go lubię i cenię, zawsze będę z nim współpracował, jeśli będzie to tylko możliwe – mówił wicepremier. – PSL w kolejnych wyborach wystartuje samodzielnie – to wynika z dyskusji, która miała miejsce na Radzie Naczelnej. Przygotowujemy się do startu samodzielnego, jesteśmy zdeterminowani po wielu latach, kiedy było nam bardzo trudno, po atakach, które były na nas. Mamy swój potencjał, swoją siłę, swoje wartości, których bronimy – podkreślał. 

Trzecia Droga była koalicją polityczną powołaną przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r.,, zawiązaną przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Polskę 2050. 

Współpracę programową Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe ogłosiły 7 lutego 2023 r. – liderzy partii, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, ogłosili powołanie wspólnego zespołu programowego i zapowiedzieli opracowanie „wspólnej listy spraw do załatwienia”. Efekty prac przedstawiono 1 marca, 27 kwietnia ogłoszono zawiązanie przez obie formacje koalicji wyborczej, której nazwę ujawniono 15 maja, zaś 9 sierpnia PSL i Polska 2050 podpisały umowę koalicyjną.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Społeczeństwo Osoby Władysław Kosiniak-Kamysz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie plany dotyczące samodzielnego startu w wyborach ma Polskie Stronnictwo Ludowe?
  • Dlaczego PSL zdecydowało się pozostać poza wspólną listą wyborczą?
  • Jakie jest stanowisko Władysława Kosiniaka-Kamysza wobec spadku poparcia dla PSL?
  • Co skłoniło PSL do zakończenia projektu Trzeciej Drogi z Polską 2050?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

W sobotę w Warszawie odbył się kongres PSL, podczas którego prezes tego ugrupowania – Władysław Kosiniak-Kamysz – mówił o przyszłości partii. Polityk zapowiedział między innymi, że jego partia w kolejnych wyborach parlamentarnych wystartuje samodzielnie.

Kosiniak-Kamysz o samodzielnym starcie PSL. „Nie boimy się” 

Pozostało jeszcze 95% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Prezydent RP Karol Nawrocki z synem Antonim na trybunach przed meczem eliminacyjnym piłkarskich mist
Polityka
Grożono prezydentowi Nawrockiemu. „Do zobaczenia Karolku”
Prokuratura pozbawia Marcina Romanowskiego polskiego paszportu. To samo czeka Zbigniewa Ziobrę
Polityka
Prokuratura pozbawia Marcina Romanowskiego polskiego paszportu. To samo czeka Zbigniewa Ziobrę
Zbigniew Ziobro
Polityka
Sondaż: Wiemy, jak Polacy oceniają pozostanie Zbigniewa Ziobry na Węgrzech
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Prezydent RP Karol Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami powiatu mińskiego
Polityka
Karol Nawrocki podsumował 100 dni swojej prezydentury. „Nie oszczędzałem się”
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama