Podczas kongresu Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył także, że „to PSL zadecydowało o takim, a nie innym kształcie obecnego rządu”. – Nie ma dzisiaj siły Polski bez ludzi Polskiego Stronnictwa Ludowego – stwierdził polityk. – To my jesteśmy ci, którzy zdecydowali o takim, a nie innym kształcie obecnego rządu, bo to na nas głosy i nasza strategia – strategia koalicji Trzeciej Drogi – okazała się fundamentalna dla pozyskania wyborców, którzy odeszli od PiS-u, ale nie chcieli głosować na Platformę. Wybrali nas – dodał.

Kosiniak-Kamysz skomentował także doniesienia o słabnącym poparciu dla PSL, zwracając uwagę na wynik wyborów parlamentarnych w 2023 r. – Nie brakowało tych, którzy mówili – jak Ryszard Terlecki na ostatnim posiedzeniu przed wyborami w 2023 r. – „dwa proc., nigdy was już nie będzie”. Później musiał odszczekać te słowa, wyprowadzając się z gabinetu wicemarszałka po przegranych wyborach. I tak będzie i tym razem – powiedział lider PSL.

Koniec Trzeciej Drogi

W czerwcu w mediach pojawiły się informacje o tym, że podczas Rady Naczelnej PSL liderzy ugrupowania zdecydowali, że partia zawiesza stworzony z Polską 2050 projekt Trzecia Droga. Doniesienia te potwierdził później Szymon Hołownia. „Decyzję Rady Naczelnej naszego koalicjanta (PSL) o faktycznym zakończeniu projektu Trzeciej Drogi przyjmujemy. Zrozumieniem, bo umawialiśmy się na serię czterech wyborów. Wdzięcznością, bo obustronnie dotrzymaliśmy wzajemnych zobowiązań, a lojalność i zaufanie to w polityce fundamentalna rzecz” – podkreślił we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Do sprawy odniósł się też Kosiniak-Kamysz. – Trzecia Droga wygrała wybory w 2023 r. – gdyby nie nasz sojusz, nie odsunęlibyśmy PiS-u od władzy, dlatego jest to projekt udany – ocenił w czerwcu prezes PSL w rozmowie z Radiem ZET. – Wczoraj na Radzie Naczelnej PSL podsumowaliśmy serię wyborów, na które się umówiliśmy. Trzecia Droga była projektem wyborczym – od początku mamy osobne kluby w parlamencie, to nie jest jeden organizm partyjny, a dwa różne ugrupowania. Od dawna rozmawialiśmy z Szymonem Hołownią o tym, jak ten finał przeprowadzić – dodał.