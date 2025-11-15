Aktualizacja: 15.11.2025 14:07 Publikacja: 15.11.2025 13:59
Wicepremier, szef MON i obecny prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas XIV Kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego.
W sobotę w Warszawie odbył się kongres PSL, podczas którego prezes tego ugrupowania – Władysław Kosiniak-Kamysz – mówił o przyszłości partii. Polityk zapowiedział między innymi, że jego partia w kolejnych wyborach parlamentarnych wystartuje samodzielnie.
– Tak nas zachęcano, a nawet w ostatnim etapie przymuszano w 2023 r. do wspólnej listy. I gdzie by dzisiaj Polska była? Kto by dzisiaj rządził? Zbigniew Ziobro by nie był w Budapeszcie. Jeszcze więcej Budapesztu byłoby w Warszawie – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. – Mówiliśmy twardo, idziemy w jednej koalicji Trzeciej Drogi. A nie zapisujemy się na wspólną listę, bo to by nic nie dało – dodał.
– Też potrafimy powiedzieć »nie zgadzamy się«. Dlatego przygotowujemy się do startu w kolejnych wyborach jako Polskie Stronnictwo Ludowe, jako PSL – zapowiedział lider ugrupowania. – Już dzisiaj rozpoczyna się festiwal, który będzie mówił »inaczej jak na jednej wielkiej wspólnej liście was nie będzie«. Nie boimy się tego, wytrwaliśmy, przerabialiśmy już to. Dajcie replay i przewińmy taśmę – podkreślił. – Będziemy sobą, będziemy szukać przyjaciół, bo iść samodzielnie nie znaczy iść samotnie. Będziemy zapraszać na nasze listy tych, z którymi jesteśmy od lat – dodał.
Podczas kongresu Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył także, że „to PSL zadecydowało o takim, a nie innym kształcie obecnego rządu”. – Nie ma dzisiaj siły Polski bez ludzi Polskiego Stronnictwa Ludowego – stwierdził polityk. – To my jesteśmy ci, którzy zdecydowali o takim, a nie innym kształcie obecnego rządu, bo to na nas głosy i nasza strategia – strategia koalicji Trzeciej Drogi – okazała się fundamentalna dla pozyskania wyborców, którzy odeszli od PiS-u, ale nie chcieli głosować na Platformę. Wybrali nas – dodał.
Kosiniak-Kamysz skomentował także doniesienia o słabnącym poparciu dla PSL, zwracając uwagę na wynik wyborów parlamentarnych w 2023 r. – Nie brakowało tych, którzy mówili – jak Ryszard Terlecki na ostatnim posiedzeniu przed wyborami w 2023 r. – „dwa proc., nigdy was już nie będzie”. Później musiał odszczekać te słowa, wyprowadzając się z gabinetu wicemarszałka po przegranych wyborach. I tak będzie i tym razem – powiedział lider PSL.
W czerwcu w mediach pojawiły się informacje o tym, że podczas Rady Naczelnej PSL liderzy ugrupowania zdecydowali, że partia zawiesza stworzony z Polską 2050 projekt Trzecia Droga. Doniesienia te potwierdził później Szymon Hołownia. „Decyzję Rady Naczelnej naszego koalicjanta (PSL) o faktycznym zakończeniu projektu Trzeciej Drogi przyjmujemy. Zrozumieniem, bo umawialiśmy się na serię czterech wyborów. Wdzięcznością, bo obustronnie dotrzymaliśmy wzajemnych zobowiązań, a lojalność i zaufanie to w polityce fundamentalna rzecz” – podkreślił we wpisie opublikowanym w serwisie X.
Do sprawy odniósł się też Kosiniak-Kamysz. – Trzecia Droga wygrała wybory w 2023 r. – gdyby nie nasz sojusz, nie odsunęlibyśmy PiS-u od władzy, dlatego jest to projekt udany – ocenił w czerwcu prezes PSL w rozmowie z Radiem ZET. – Wczoraj na Radzie Naczelnej PSL podsumowaliśmy serię wyborów, na które się umówiliśmy. Trzecia Droga była projektem wyborczym – od początku mamy osobne kluby w parlamencie, to nie jest jeden organizm partyjny, a dwa różne ugrupowania. Od dawna rozmawialiśmy z Szymonem Hołownią o tym, jak ten finał przeprowadzić – dodał.
Polityk podkreślał także, że „Trzecia Droga to był projekt na wybory”. – To była koalicja związana ze wspólnym startem w wyborach, umówiliśmy się na cztery wybory i to jest za nami. Będziemy współpracować w Sejmie, mam o Szymonie Hołowni jak najlepsze zdanie – bardzo go lubię i cenię, zawsze będę z nim współpracował, jeśli będzie to tylko możliwe – mówił wicepremier. – PSL w kolejnych wyborach wystartuje samodzielnie – to wynika z dyskusji, która miała miejsce na Radzie Naczelnej. Przygotowujemy się do startu samodzielnego, jesteśmy zdeterminowani po wielu latach, kiedy było nam bardzo trudno, po atakach, które były na nas. Mamy swój potencjał, swoją siłę, swoje wartości, których bronimy – podkreślał.
Trzecia Droga była koalicją polityczną powołaną przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r.,, zawiązaną przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Polskę 2050.
Współpracę programową Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe ogłosiły 7 lutego 2023 r. – liderzy partii, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, ogłosili powołanie wspólnego zespołu programowego i zapowiedzieli opracowanie „wspólnej listy spraw do załatwienia”. Efekty prac przedstawiono 1 marca, 27 kwietnia ogłoszono zawiązanie przez obie formacje koalicji wyborczej, której nazwę ujawniono 15 maja, zaś 9 sierpnia PSL i Polska 2050 podpisały umowę koalicyjną.
