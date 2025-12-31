Noworoczne orędzie Karola Nawrockiego. „Potrzebna jest zmiana"

Aktualizacja: 31.12.2025 21:15 Publikacja: 31.12.2025 20:27
Karol Nawrocki
Prezydent zwrócił uwagę, że mijający rok był dla niego osobiście jednym z najważniejszych. Podziękował wszystkim, którzy obdarzyli go zaufaniem, deklarując jednocześnie gotowość do dialogu z tymi, którzy mieli odmienne zdanie. Podkreślił, że hasło „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy” traktuje nie jako deklarację, lecz jako konkretne zadanie do realizacji.
W swoim wystąpieniu prezydent wskazał, że decyzje wyborcze Polaków były wyraźnym sygnałem potrzeby zmiany i przywrócenia decydującej roli głosu obywateli. Zdaniem głowy państwa nowy dobry kierunek w 2026 r. musi oznaczać rozwój, bezpieczeństwo oraz poprawę jakości życia obywateli.
Prezydent przypomniał, że Polska znalazła się w gronie największych gospodarek świata i będzie uczestniczyć w rozmowach G20. Jak zaznaczył, zaproszenie na szczyt tej grupy otrzymał podczas wizyty w Białym Domu od prezydenta Donalda Trumpa. Obecność Polski w G20 określił jako owoc pracy pokoleń Polek i Polaków, którzy dzięki pracowitości, ambicji i innowacyjności zbudowali silną gospodarkę rynkową po latach komunizmu.
Podkreślił jednocześnie, że ten sukces jest wspólnym osiągnięciem wszystkich Polaków, a obecność w G20 powinna stać się trwałym kierunkiem na kolejne lata i dekady. Jak zaznaczył, państwo aspirujące do grona najsilniejszych musi być nowoczesne, sprawne i sprawiedliwe każdego dnia, dbając o to, by z rozwoju korzystali wszyscy obywatele, a nie tylko wybrane grupy.
Karol Nawrocki zaakcentował, że rozwój nie może pozostawać jedynie statystyką, a siła państwa nie istnieje wyłącznie w raportach gospodarczych, lecz w codziennym życiu obywateli. Wskazał na konieczność zapewnienia opieki chorym, wsparcia rodzącym kobietom, kształtowania postaw patriotycznych w szkołach oraz troski o rodziny i sytuację demograficzną. Podkreślił znaczenie szacunku i wsparcia dla kobiet podejmujących trud macierzyństwa i wychowania dzieci.
Zaznaczył również, że gospodarka tej skali nie może skazywać pracowników na niepewność jutra, pracodawców na niestabilność prawa, rolników na marnowanie plonów, emerytów na dramatyczne wybory między podstawowymi potrzebami, ani obywateli na traktowanie energii i ciepła jako luksusu. Jak stwierdził, prawdziwa siła państwa zaczyna się przy kuchennym stole każdej polskiej rodziny.
W wystąpieniu podkreślono także związek między siłą gospodarczą a bezpieczeństwem militarnym. Prezydent zaznaczył, że tylko silna gospodarka pozwala budować nowoczesną armię i skuteczne zdolności obronne, przypominając, że pokój ma swoją cenę, lecz wojna zawsze kosztuje więcej. Odnosząc się do członkostwa w NATO, podkreślił znaczenie sojuszy, ale również konieczność polegania przede wszystkim na własnym potencjale.
Na zakończenie prezydent wskazał trzy cele na nadchodzący rok: rozwój, bezpieczeństwo i lepsze życie Polaków, zachęcając, by stały się one wspólnym kierunkiem dla całego narodu. Odwołał się także do symboliki roku 2026 jako Roku Sergiusza Piaseckiego, przywołując motyw Wielkiej Niedźwiedzicy jako znaku wskazującego drogę w chwilach niepewności.
W noworocznym przesłaniu prezydent zaapelował o odwagę, która pozwala budować rzeczy trwałe i naprawdę ważne, życząc, aby 2026 r. był rokiem nowego dobrego kierunku – dla Polski i dla Polaków. Złożył również obywatelom życzenia szczęśliwego Nowego Roku, kończąc orędzie słowami: „Niech żyje Polska!”.
