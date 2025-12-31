Noworoczne orędzie Karola Nawrockiego. „Potrzebna jest zmiana"

Prezydent zwrócił uwagę, że mijający rok był dla niego osobiście jednym z najważniejszych. Podziękował wszystkim, którzy obdarzyli go zaufaniem, deklarując jednocześnie gotowość do dialogu z tymi, którzy mieli odmienne zdanie. Podkreślił, że hasło „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy” traktuje nie jako deklarację, lecz jako konkretne zadanie do realizacji.

Reklama Reklama

Prezydent o nowym kierunku dla Polski: rozwój, bezpieczeństwo i lepsze życie obywateli

W swoim wystąpieniu prezydent wskazał, że decyzje wyborcze Polaków były wyraźnym sygnałem potrzeby zmiany i przywrócenia decydującej roli głosu obywateli. Zdaniem głowy państwa nowy dobry kierunek w 2026 r. musi oznaczać rozwój, bezpieczeństwo oraz poprawę jakości życia obywateli.

Prezydent przypomniał, że Polska znalazła się w gronie największych gospodarek świata i będzie uczestniczyć w rozmowach G20. Jak zaznaczył, zaproszenie na szczyt tej grupy otrzymał podczas wizyty w Białym Domu od prezydenta Donalda Trumpa. Obecność Polski w G20 określił jako owoc pracy pokoleń Polek i Polaków, którzy dzięki pracowitości, ambicji i innowacyjności zbudowali silną gospodarkę rynkową po latach komunizmu.

Podkreślił jednocześnie, że ten sukces jest wspólnym osiągnięciem wszystkich Polaków, a obecność w G20 powinna stać się trwałym kierunkiem na kolejne lata i dekady. Jak zaznaczył, państwo aspirujące do grona najsilniejszych musi być nowoczesne, sprawne i sprawiedliwe każdego dnia, dbając o to, by z rozwoju korzystali wszyscy obywatele, a nie tylko wybrane grupy.