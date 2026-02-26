Szwedzka spółka ma w Polsce pięć fabryk AGD, w Siewierzu produkuje suszarki, w Żarowie zmywarki, w Oławie pralki, w Świdnicy kuchenki elektryczne, a w Zabrzu okapy. Łącznie zatrudnionych jest w nich ok. 6 tys. osób.

Kryzys w AGD trwa

Jeszcze w 2024 r. spółka Beko Europe porozumiała się ze związkami zawodowymi w sprawie warunków zwolnienia niemal 2 tys. osób w związku z zamknięciem dwóch fabryk w Polsce. Należą do niej zakłady wcześniej zarządzane tylko przez Whirlpool.

Pisaliśmy już w „Rzeczpospolitej” o trwającym od kilku lat kryzysie w branży AGD. Najpierw podczas pandemii popyt na sprzęt wzrósł tak bardzo, że zakłady nie nadążały z produkcją, później przyszła jednak korekta. W efekcie od kilku lat sprzedaż spada.

Z danych branżowej organizacji APPLiA Polska wynika, że w 2025 r. wyprodukowano w Polsce 26 mln urządzeń AGD, w tym ponad 23 mln sztuk dużego sprzętu. Oznacza to 4 proc. spadek, co jest efektem słabego popytu w Europie oraz zamknięcia w Polsce kilku fabryk. Pracę straciło już ok. 6 tysięcy osób, a zatrudnienie w sektorze może nadal spadać w związku z utrzymującym się słabym popytem na elektronikę domową na największych rynkach zbytu. Ponad 80 proc. sprzętu z Polski trafia do takich krajów, jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja czy Hiszpania.

W Polsce działa 30 zakładów produkujących AGD, a nasz kraj jest liderem produkcji sprzętu, ale już tylko w Unii Europejskiej. Największym producentem w Europie jest bowiem Turcja, dodatkowo w bardzo szybkim tempie rośnie import sprzętu z Chin.