Szwedzki producent AGD ma w Polsce kilka zakładów produkcji sprzętu, ale również Globalne Centrum Usług Finansowych w Krakowie. Firma podaje, że niektóre operacje z tego centrum przenoszone są do nowego partnera outsourcingowego w Indiach i w związku z tym niektóre zespoły podlegają restrukturyzacji.
Firma w stanowisku wyjaśnia cały proces enigmatycznym przeprowadzaniem transformacji swoich globalnych usług finansowych, aby zwiększyć efektywność i dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku. – Odchodzącym pracownikom zaproponowaliśmy program dobrowolnych odejść. Osoby, które zdecydują się na udział w programie, otrzymają – poza ustawową odprawą – dodatkową rekompensatę zależną od stażu pracy oraz premię retencyjną. Warunki programu zostały przygotowane w oparciu o jednolite zasady zapewniające przejrzystość i równe traktowanie – wyjaśnia Dominika Kosman, menedżer ds. komunikacji w Electrolux Central Europe.
Firma wstępnie szacuje, że proces zwolnień obejmie ok. 200 osób, choć dokładna liczba znana będzie po zakończeniu programu dobrowolnych odejść. Nie podaje finansowych szczegółów, jakie zaproponowano odchodzącym pracownikom.
Szwedzka spółka ma w Polsce pięć fabryk AGD, w Siewierzu produkuje suszarki, w Żarowie zmywarki, w Oławie pralki, w Świdnicy kuchenki elektryczne, a w Zabrzu okapy. Łącznie zatrudnionych jest w nich ok. 6 tys. osób.
Jeszcze w 2024 r. spółka Beko Europe porozumiała się ze związkami zawodowymi w sprawie warunków zwolnienia niemal 2 tys. osób w związku z zamknięciem dwóch fabryk w Polsce. Należą do niej zakłady wcześniej zarządzane tylko przez Whirlpool.
W Polsce działa 30 zakładów produkujących AGD, a nasz kraj jest liderem produkcji sprzętu, ale już tylko w Unii Europejskiej. Największym producentem w Europie jest bowiem Turcja, dodatkowo w bardzo szybkim tempie rośnie import sprzętu z Chin.
