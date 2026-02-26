Rzeczpospolita
Electrolux zwalnia w Polsce nie tylko w fabrykach. Cięcia w centrum usług

Kryzys w branży AGD dotyka już nie tylko fabryk sprzętu, ale również centrów usług finansowych, jakie wielu producentów uruchomiło w Polsce. Proces zwolnień z krakowskiego centrum rozpoczął właśnie Electrolux.

Publikacja: 26.02.2026 19:26

Piotr Mazurkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku AGD w Polsce i Europie?
  • W jaki sposób Electrolux planuje przeprowadzić redukcję zatrudnienia w Krakowie?
  • Jakie są szacunkowe liczby dotyczące zwolnień Electroluxa w Polsce?
  • W jaki sposób kryzys w branży AGD wpływa na produkcję i zatrudnienie?
  • Jaka jest rola Polski w europejskim rynku AGD na tle innych krajów?

Szwedzki producent AGD ma w Polsce kilka zakładów produkcji sprzętu, ale również Globalne Centrum Usług Finansowych w Krakowie. Firma podaje, że niektóre operacje z tego centrum przenoszone są do nowego partnera outsourcingowego w Indiach i w związku z tym niektóre zespoły podlegają restrukturyzacji.

Electrolux zwalnia

Firma w stanowisku wyjaśnia cały proces enigmatycznym przeprowadzaniem transformacji swoich globalnych usług finansowych, aby zwiększyć efektywność i dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku. – Odchodzącym pracownikom zaproponowaliśmy program dobrowolnych odejść. Osoby, które zdecydują się na udział w programie, otrzymają – poza ustawową odprawą – dodatkową rekompensatę zależną od stażu pracy oraz premię retencyjną. Warunki programu zostały przygotowane w oparciu o jednolite zasady zapewniające przejrzystość i równe traktowanie – wyjaśnia Dominika Kosman, menedżer ds. komunikacji w Electrolux Central Europe.

Czytaj więcej

Eksport nie wystarczył. 6 tys. etatów mniej w sektorze AGD
Handel
Produkcja AGD w dół o 4 proc. Fabryki zamykane, tysiące zwolnień

Firma wstępnie szacuje, że proces zwolnień obejmie ok. 200 osób, choć dokładna liczba znana będzie po zakończeniu programu dobrowolnych odejść. Nie podaje finansowych szczegółów, jakie zaproponowano odchodzącym pracownikom.

Szwedzka spółka ma w Polsce pięć fabryk AGD, w Siewierzu produkuje suszarki, w Żarowie zmywarki, w Oławie pralki, w Świdnicy kuchenki elektryczne, a w Zabrzu okapy. Łącznie zatrudnionych jest w nich ok. 6 tys. osób.

Kryzys w AGD trwa

Jeszcze w 2024 r. spółka Beko Europe porozumiała się ze związkami zawodowymi w sprawie warunków zwolnienia niemal 2 tys. osób w związku z zamknięciem dwóch fabryk w Polsce. Należą do niej zakłady wcześniej zarządzane tylko przez Whirlpool. 

Pisaliśmy już w „Rzeczpospolitej” o trwającym od kilku lat kryzysie w branży AGD. Najpierw podczas pandemii popyt na sprzęt wzrósł tak bardzo, że zakłady nie nadążały z produkcją, później przyszła jednak korekta. W efekcie od kilku lat sprzedaż spada.

Z danych branżowej organizacji APPLiA Polska wynika, że w 2025 r. wyprodukowano w Polsce 26 mln urządzeń AGD, w tym ponad 23 mln sztuk dużego sprzętu. Oznacza to 4 proc. spadek, co jest efektem słabego popytu w Europie oraz zamknięcia w Polsce kilku fabryk. Pracę straciło już ok. 6 tysięcy osób, a zatrudnienie w sektorze może nadal spadać w związku z utrzymującym się słabym popytem na elektronikę domową na największych rynkach zbytu. Ponad 80 proc. sprzętu z Polski trafia do takich krajów, jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja czy Hiszpania.

W Polsce działa 30 zakładów produkujących AGD, a nasz kraj jest liderem produkcji sprzętu, ale już tylko w Unii Europejskiej. Największym producentem w Europie jest bowiem Turcja, dodatkowo w bardzo szybkim tempie rośnie import sprzętu z Chin.

