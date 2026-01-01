Rzeczpospolita
Joanna Ćwiek-Świdecka: Czy 2026 r. będzie lepszy niż 2025 r.? Cóż szkodzi obiecać…

Przełom roku to moment na podsumowanie. Najważniejszym wydarzeniem 2025 r. był wybór Karola Nawrockiego na prezydenta. Głowy państwa jednak przychodzą i odchodzą. Znacznie większą trwałość mają słowa, powiedzonka i celne riposty.

Publikacja: 01.01.2026 13:58

Joanna Ćwiek-Świdecka

Królem bon motu w 2025 r., przynajmniej dla mnie, jest poseł Przemysław Witek. Niezbyt znany wcześniej parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej zasłynął zwrotem „Cóż szkodzi obiecać” wygłoszonym w programie Agnieszki Gozdyry. Moment na tę „deklarację” wybrał niezbyt trafnie, bo w czasie kampanii wyborczej – co natychmiast zostało podchwycone przez politycznych oponentów Rafała Trzaskowskiego. Bo, powiedzmy sobie szczerze, było to  „polityczne złoto”. Marketingowcy skorzystali z niego nader skwapliwie – dziś ten zwrot swobodnie funkcjonuje w potocznym języku. 

Pociągi Piotra Glińskiego, kury Szymona Hołowni i riposty Joanny Senyszyn

Ale takich powiedzonek było więcej – chociażby to wygłoszone przez byłego wicepremiera w rządzie PiS, prof. Piotra Glińskiego, pokazujące strach przed jadącymi z prędkością 350 km/h pociągami: „Po co nam takie pociągi? Ludzie się będą bali wsiąść do takiego pociągu”. Swoje zasługi w tym zakresie ma także Marek Jakubiak, niezadowolony z zakazu sprzedaży alkoholu w Sejmie. „Przy kompocie będziemy teraz siedzieć?” – pytał zatroskany parlamentarzysta.

Złotych fraz nie brakowało także prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. Przypomnijmy choćby „Nie mów do mnie po imieniu, łobuzie”, które to słowa skierował do posła Romana Giertycha. Obaj politycy okupowali wówczas  sejmową mównicę. W formie był także Szymon Hołownia. Choć trzeba przyznać, że jego najbardziej zapamiętana wypowiedź, która padła w Radiu Zet, „Tylko ja mam jaja w tym kurniku” do szczególnie eleganckich nie należała. Podobnie jak porównanie byłego marszałka Sejmu do „skamlącej chihuahuy”, o które pokusił się lider Konfederacji Sławomir Mentzen.

Nie można nie wspomnieć o Tobiaszu Bocheńskim i jego awanturze o masło w polskich liniach lotniczych. Zwrot, który wówczas padł, nie przetrwał, ale dał początek „maślarzom”, czyli jednej z frakcji w PiS. 

Z kampanii wyborczej na pewno zostanie zapamiętana Joanna Senyszyn i jej zwrot „Kochani”. Ale też – przypomnijmy – bo to niezwykle smaczny komentarz: „A ja nie odwiedziłam ani jednego i też nie zostanę prezydentem”, którym okrasiła wypowiedź Sławomira Mentzena, mówiącego o tym, że w kampanii odwiedził 300 powiatów.  

Co daje szczęście politykom?

Politycy mówili też dużo o szczęściu – choć ich powody bywały dość osobliwe. Na przykład były szef MEN Przemysław Czarnek był szczęśliwy, gdy „widział psa na łańcuchu”, a obecny szef resortu finansów Andrzej Domański zapewniał, że „są takie chwile, dla których się żyje”, mając na myśli areszt dla Zbigniewa Ziobry.

Ale słowa roku to nie tylko bon moty. 8 stycznia Uniwersytet Warszawski rozstrzygnie konkurs na słowo minionego roku. Do wyboru jest 21 propozycji, m.in.: dron, sabotaż, alkohol, prohibicja czy rozejm. To, które wygra, pokaże, jak rzeczywiście Polacy postrzegają 2025 r.  

 

