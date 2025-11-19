W kontekście składu Kancelarii Sejmu Czarzasty był pytany, czy nie obawia się, że „osoby, które mają bogate doświadczenie w PZPR będą negatywnie wpływały na relacje z partnerami zagranicznymi i wizerunek koalicji rządzącej”. – Nie uważam – odparł. – Nie chcąc być arogancki w żaden sposób uważam, że to jest wystarczające tłumaczenie. Bo trzeba podejmować decyzję. A teraz dłużej, bo nie chciałbym, aby pozostał jakikolwiek ślad arogancji w tej sprawie. Pan Marek Siwiec – poseł w latach 1991-1997, członek KRRiT, a więc instytucji państwowej. To, co ważne – od 1996 roku sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, według mojej opinii najlepszego prezydenta do tej pory, dwóch kadencji, jaki w Polsce był. Od lutego 1997 był szefem BBN – i ten aspekt jest bardzo ważny, dlatego że zaczniemy w trybie natychmiastowym przeglądać wszystkie dokumenty dotyczące bezpieczeństwa Sejmu, w potencjalnej sytuacji zagrożenia – dodał.

– Pan Marek Siwiec był wiceszefem PE i współzarządzał jako wiceszef Parlamentem Europejskim, m.in. miał pod sobą sprawy organizacyjne. W Sejmie muszą być sprawdzeni, odpowiedzialni urzędnicy, którzy umieją zarządzać całą strukturą, w której jest 1 400 pracowników – mówił też Czarzasty.

– Pan Marek Siwiec jest urzędnikiem sprawdzonym, odpowiedzialnym (...). Opinie polityczne na temat pana Marka Siwca (...) mnie nie interesują. Interesuje mnie sprawczość, podejmowanie decyzji, konsekwencja – dodał.

Włodzimierz Czarzasty zakazuje sprzedaży alkoholu w Sejmie

Następnie Czarzasty przedstawił zarządzenie nr 7 marszałka Sejmu z 19 listopada „w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu”.

Z zarządzenia wynika, że „zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych” na terenie zarządzanym przez Kancelarię Sejmu. Zarządzenie wchodzi w życie 24 listopada. Czarzasty podpisał zarządzenie w trakcie konferencji prasowej. Czarzasty wyjaśnił, że zarządzenie wchodzi w życie od poniedziałku, ponieważ „trzeba zarządzić tymi zasobami, które są w tej chwili w restauracji, zmienić wszystkie wpisy i wszystkie informacje”.