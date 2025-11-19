Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Włodzimierz Czarzasty przedstawił skład Kancelarii. I zakazał sprzedaży alkoholu w Sejmie

Nowy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przedstawił na konferencji prasowej skład nowej Kancelarii Sejmu.

Publikacja: 19.11.2025 12:10

Włodzimierz Czarzasty

Włodzimierz Czarzasty

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kogo Włodzimierz Czarzasty powołał w skład Kancelarii Sejmu?
  • Jak Włodzimierz Czarzasty uzasadnia wybór Marka Siwca na szefa Kancelarii Sejmu?
  • Dlaczego Włodzimierz Czarzasty zdecydował się wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu w Sejmie?

Dyrektorem gabinetu marszałka Sejmu został dr Bartosz Machalica. Szefem Kancelarii Sejmu, zgodnie ze spekulacjami medialnymi (m.in. z informacjami, które podawaliśmy w „Rzeczpospolitej”) został Marek Siwiec. Wiceszefami Kancelarii Sejmu zostali Dariusz Salomończyk i Jerzy Woźniak.

Reklama
Reklama

Jak Włodzimierz Czarzasty uzasadnia wybór Marka Siwca na szefa Kancelarii Sejmu

– To jest Kancelaria Sejmu, która została powołana i w tym składzie będzie pracowała od przyszłego tygodnia, bo w tym tygodniu kończy swoją pracę pan minister Jacek Cichocki – poinformował marszałek. 

Pan Marek Siwiec jest urzędnikiem sprawdzonym, odpowiedzialnym (...). Opinie polityczne na temat pana Marka Siwca (...) mnie nie interesują

Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu

Reklama
Reklama

W kontekście składu Kancelarii Sejmu Czarzasty był pytany, czy nie obawia się, że „osoby, które mają bogate doświadczenie w PZPR będą negatywnie wpływały na relacje z partnerami zagranicznymi i wizerunek koalicji rządzącej”. – Nie uważam – odparł. – Nie chcąc być arogancki w żaden sposób uważam, że to jest wystarczające tłumaczenie. Bo trzeba podejmować decyzję. A teraz dłużej, bo nie chciałbym, aby pozostał jakikolwiek ślad arogancji w tej sprawie. Pan Marek Siwiec – poseł w latach 1991-1997, członek KRRiT, a więc instytucji państwowej. To, co ważne – od 1996 roku sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, według mojej opinii najlepszego prezydenta do tej pory, dwóch kadencji, jaki w Polsce był. Od lutego 1997 był szefem BBN – i ten aspekt jest bardzo ważny, dlatego że zaczniemy w trybie natychmiastowym przeglądać wszystkie dokumenty dotyczące bezpieczeństwa Sejmu, w potencjalnej sytuacji zagrożenia – dodał. 

– Pan Marek Siwiec był wiceszefem PE i współzarządzał jako wiceszef Parlamentem Europejskim, m.in. miał pod sobą sprawy organizacyjne. W Sejmie muszą być sprawdzeni, odpowiedzialni urzędnicy, którzy umieją zarządzać całą strukturą, w której jest 1 400 pracowników – mówił też Czarzasty. 

– Pan Marek Siwiec jest urzędnikiem sprawdzonym, odpowiedzialnym (...). Opinie polityczne na temat pana Marka Siwca (...) mnie nie interesują. Interesuje mnie sprawczość, podejmowanie decyzji, konsekwencja – dodał. 

Włodzimierz Czarzasty zakazuje sprzedaży alkoholu w Sejmie

Następnie Czarzasty przedstawił zarządzenie nr 7 marszałka Sejmu z 19 listopada „w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu”. 

Z zarządzenia wynika, że „zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych” na terenie zarządzanym przez Kancelarię Sejmu. Zarządzenie wchodzi w życie 24 listopada. Czarzasty podpisał zarządzenie w trakcie konferencji prasowej. Czarzasty wyjaśnił, że zarządzenie wchodzi w życie od poniedziałku, ponieważ „trzeba zarządzić tymi zasobami, które są w tej chwili w restauracji, zmienić wszystkie wpisy i wszystkie informacje”. 

Czytaj więcej

PAP/Tomasz Gzell
Polityka
Sondaż: Czarzasty powinien zostać marszałkiem Sejmu? Wiemy, co uważają Polacy
Reklama
Reklama

– Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu sprzedaży (alkoholu) na stacjach benzynowych, w nocy, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały – uzasadnił swoją decyzję nowy marszałek Sejmu. Czarzasty zapowiadał też, że będzie przyspieszał procedowanie projektów ustaw Nowej Lewicy i Polski 2050, które ograniczają nocną sprzedaż alkoholu w Polsce. 

Foto: Paweł Krupecki

– Jeżeli z jednej strony informujemy społeczeństwo, że zależy nam na tym, żeby było mniej przypadków na SOR-ach po nocach, mniej przypadków bójek, kradzieży, sytuacji związanych z piciem alkoholu (...) to uważam, że powinniśmy jako instytucja państwowa dać przykład. Dlatego to zarządzenie podpisałem – dodał. 

Od 1 stycznia 2026 roku nowe przepisy ws. kilometrówek posłów. „Decyzja ostateczna”

Czarzasty zapowiedział też podpisanie „w najbliższym czasie” zarządzenia w sprawie kilometrówek. – Będzie obowiązywało od dnia 1 stycznia 2026 roku Dlaczego półtora miesiąca? Ponieważ jest to zarządzenie dotyczące każdego posła i każdej posłanki i musi być przedyskutowane ze wszystkimi. Jest już przygotowane, ale zostanie powołany zespół, do którego zaprosimy z każdego klubu i każdego koła parlamentarnego po jednym przedstawicielu. Po to, by nie robić tego w sposób nieprzemyślany i nieakceptowany przez posłów (...). Nowe zasady funkcjonowania kilometrówek wprowadzę od 1 stycznia 2026 roku Decyzja jest ostateczna – oświadczył Czarzasty. 

Czytaj więcej

Bronisław Komorowski
Polityka
Bronisław Komorowski: Pierwszemu obywatelowi RP zarzuca się sutenerstwo, a drugi ma rys aferalny

– W sprawie kilometrówek nie zgadzam się na to, by cokolwiek było w ocenie społeczeństwa nieprzejrzyste. Nie może być sytuacji, że wydajemy ponad 3 tys. zł miesięcznie, każdy poseł ma potencjalnie możliwość wydania na kilometrówki i ludzie mają pytania, na co te pieniądze zostały wydane na pewno. (...) Uważam, że społeczeństwo polskie ma prawo do przejrzystości i ma prawo, by po wprowadzeniu tego zarządzenia być przekonanym, że są to zasady bardzo uczciwe – podkreślił. 

Reklama
Reklama

18 listopada Włodzimierz Czarzasty zastąpił na stanowisku marszałka Sejmu Szymona Hołownię

Czarzasty zastąpił na stanowisku marszałka Sejmu Szymona Hołownię, który – zgodnie z umową koalicyjną KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy – sprawował funkcję marszałka przez pierwszą połowę kadencji i 13 listopada podpisał rezygnację ze stanowiska marszałka. Rezygnacja weszła w życie we wtorek o 8.00 (opóźnienie było spowodowane tym, że w tygodniu, w którym przypadał 13 listopada, nie zaplanowano posiedzenia Sejmu). 

Obecny marszałek Sejmu wcześniej, od 13 listopada 2023 roku był wicemarszałkiem Sejmu. Jest liderem Nowej Lewicy.

Czarzasty został wybrany na marszałka Sejmu 236 głosami „za” przy 209 głosach „przeciw”. Spośród posłów koalicji rządzącej Czarzastego nie poparli jedynie Sławomir Ćwik (Polska 2050) i Michał Kołodziejczak (KO), którzy wstrzymali się od głosu oraz Agnieszka Buczyńska (Polska 2050), która głosowała przeciwko jego kandydaturze. Buczyńska uzasadniała to wcześniej komunistyczną przeszłością Czarzastego. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Osoby Marek Siwiec Włodzimierz Czarzasty Przemysł Spożywczy Alkohole Sejm

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kogo Włodzimierz Czarzasty powołał w skład Kancelarii Sejmu?
  • Jak Włodzimierz Czarzasty uzasadnia wybór Marka Siwca na szefa Kancelarii Sejmu?
  • Dlaczego Włodzimierz Czarzasty zdecydował się wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu w Sejmie?
Pozostało jeszcze 96% artykułu

Dyrektorem gabinetu marszałka Sejmu został dr Bartosz Machalica. Szefem Kancelarii Sejmu, zgodnie ze spekulacjami medialnymi (m.in. z informacjami, które podawaliśmy w „Rzeczpospolitej”) został Marek Siwiec. Wiceszefami Kancelarii Sejmu zostali Dariusz Salomończyk i Jerzy Woźniak.

Jak Włodzimierz Czarzasty uzasadnia wybór Marka Siwca na szefa Kancelarii Sejmu

Pozostało jeszcze 95% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Kancelaria Prezydenta odpowiada Radosławowi Sikorskiemu. „Proszę się opamiętać”
Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski
Polityka
Radosław Sikorski o wysadzeniu torów: To akt terroru państwowego
Donald Tusk w miejscu sabotażu na trasie Warszawa-Lublin
Polityka
Kluzik-Rostkowska: Drugi etap wojny hybrydowej. Może dojść np. do zamachu na polityka
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Od 2017 do 2024 roku z emigracji mogło wrócić do Polski ok. 300 tys. Polaków
Polityka
Tusk kontynuuje kosztujący miliardy program Morawieckiego. Chodzi o emigrantów
Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – praktyczne aspekty dla wykonawców
Materiał Promocyjny
Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – praktyczne aspekty dla wykonawców
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama