Włodzimierz Czarzasty
Dyrektorem gabinetu marszałka Sejmu został dr Bartosz Machalica. Szefem Kancelarii Sejmu, zgodnie ze spekulacjami medialnymi (m.in. z informacjami, które podawaliśmy w „Rzeczpospolitej”) został Marek Siwiec. Wiceszefami Kancelarii Sejmu zostali Dariusz Salomończyk i Jerzy Woźniak.
– To jest Kancelaria Sejmu, która została powołana i w tym składzie będzie pracowała od przyszłego tygodnia, bo w tym tygodniu kończy swoją pracę pan minister Jacek Cichocki – poinformował marszałek.
Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu
W kontekście składu Kancelarii Sejmu Czarzasty był pytany, czy nie obawia się, że „osoby, które mają bogate doświadczenie w PZPR będą negatywnie wpływały na relacje z partnerami zagranicznymi i wizerunek koalicji rządzącej”. – Nie uważam – odparł. – Nie chcąc być arogancki w żaden sposób uważam, że to jest wystarczające tłumaczenie. Bo trzeba podejmować decyzję. A teraz dłużej, bo nie chciałbym, aby pozostał jakikolwiek ślad arogancji w tej sprawie. Pan Marek Siwiec – poseł w latach 1991-1997, członek KRRiT, a więc instytucji państwowej. To, co ważne – od 1996 roku sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, według mojej opinii najlepszego prezydenta do tej pory, dwóch kadencji, jaki w Polsce był. Od lutego 1997 był szefem BBN – i ten aspekt jest bardzo ważny, dlatego że zaczniemy w trybie natychmiastowym przeglądać wszystkie dokumenty dotyczące bezpieczeństwa Sejmu, w potencjalnej sytuacji zagrożenia – dodał.
– Pan Marek Siwiec był wiceszefem PE i współzarządzał jako wiceszef Parlamentem Europejskim, m.in. miał pod sobą sprawy organizacyjne. W Sejmie muszą być sprawdzeni, odpowiedzialni urzędnicy, którzy umieją zarządzać całą strukturą, w której jest 1 400 pracowników – mówił też Czarzasty.
– Pan Marek Siwiec jest urzędnikiem sprawdzonym, odpowiedzialnym (...). Opinie polityczne na temat pana Marka Siwca (...) mnie nie interesują. Interesuje mnie sprawczość, podejmowanie decyzji, konsekwencja – dodał.
Następnie Czarzasty przedstawił zarządzenie nr 7 marszałka Sejmu z 19 listopada „w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu”.
Z zarządzenia wynika, że „zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych” na terenie zarządzanym przez Kancelarię Sejmu. Zarządzenie wchodzi w życie 24 listopada. Czarzasty podpisał zarządzenie w trakcie konferencji prasowej. Czarzasty wyjaśnił, że zarządzenie wchodzi w życie od poniedziałku, ponieważ „trzeba zarządzić tymi zasobami, które są w tej chwili w restauracji, zmienić wszystkie wpisy i wszystkie informacje”.
– Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu sprzedaży (alkoholu) na stacjach benzynowych, w nocy, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały – uzasadnił swoją decyzję nowy marszałek Sejmu. Czarzasty zapowiadał też, że będzie przyspieszał procedowanie projektów ustaw Nowej Lewicy i Polski 2050, które ograniczają nocną sprzedaż alkoholu w Polsce.
– Jeżeli z jednej strony informujemy społeczeństwo, że zależy nam na tym, żeby było mniej przypadków na SOR-ach po nocach, mniej przypadków bójek, kradzieży, sytuacji związanych z piciem alkoholu (...) to uważam, że powinniśmy jako instytucja państwowa dać przykład. Dlatego to zarządzenie podpisałem – dodał.
Czarzasty zapowiedział też podpisanie „w najbliższym czasie” zarządzenia w sprawie kilometrówek. – Będzie obowiązywało od dnia 1 stycznia 2026 roku Dlaczego półtora miesiąca? Ponieważ jest to zarządzenie dotyczące każdego posła i każdej posłanki i musi być przedyskutowane ze wszystkimi. Jest już przygotowane, ale zostanie powołany zespół, do którego zaprosimy z każdego klubu i każdego koła parlamentarnego po jednym przedstawicielu. Po to, by nie robić tego w sposób nieprzemyślany i nieakceptowany przez posłów (...). Nowe zasady funkcjonowania kilometrówek wprowadzę od 1 stycznia 2026 roku Decyzja jest ostateczna – oświadczył Czarzasty.
– W sprawie kilometrówek nie zgadzam się na to, by cokolwiek było w ocenie społeczeństwa nieprzejrzyste. Nie może być sytuacji, że wydajemy ponad 3 tys. zł miesięcznie, każdy poseł ma potencjalnie możliwość wydania na kilometrówki i ludzie mają pytania, na co te pieniądze zostały wydane na pewno. (...) Uważam, że społeczeństwo polskie ma prawo do przejrzystości i ma prawo, by po wprowadzeniu tego zarządzenia być przekonanym, że są to zasady bardzo uczciwe – podkreślił.
Czarzasty zastąpił na stanowisku marszałka Sejmu Szymona Hołownię, który – zgodnie z umową koalicyjną KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy – sprawował funkcję marszałka przez pierwszą połowę kadencji i 13 listopada podpisał rezygnację ze stanowiska marszałka. Rezygnacja weszła w życie we wtorek o 8.00 (opóźnienie było spowodowane tym, że w tygodniu, w którym przypadał 13 listopada, nie zaplanowano posiedzenia Sejmu).
Obecny marszałek Sejmu wcześniej, od 13 listopada 2023 roku był wicemarszałkiem Sejmu. Jest liderem Nowej Lewicy.
Czarzasty został wybrany na marszałka Sejmu 236 głosami „za” przy 209 głosach „przeciw”. Spośród posłów koalicji rządzącej Czarzastego nie poparli jedynie Sławomir Ćwik (Polska 2050) i Michał Kołodziejczak (KO), którzy wstrzymali się od głosu oraz Agnieszka Buczyńska (Polska 2050), która głosowała przeciwko jego kandydaturze. Buczyńska uzasadniała to wcześniej komunistyczną przeszłością Czarzastego.
