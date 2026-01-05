Pociski hipersoniczne to pociski poruszające się z prędkością wynoszącą co najmniej pięciokrotność prędkości dźwięku (6 tysięcy km na godzinę). Bronią hipersoniczną dysponują obecnie jedynie armie USA, Chin i Rosji (ta ostatnia używa pocisków hipersonicznych Kindżał w atakach na Ukrainę), a w fazie zaawansowanych testów broń tego typu mają również Indie.

Pierwsza próba pocisku balistycznego przeprowadzona przez Koreę Północną w 2026 roku

Niedzielna próba rakietowa przeprowadzona przez Koreę Północną była pierwszą próbą z użyciem pocisku balistycznego, którą Pjongjang przeprowadził w 2026 roku. Kim Dzong Un, nadzorujący próbę, mówił o znaczeniu strategii „utrzymywania i rozbudowywania silnych i wiarygodnych środków odstraszania nuklearnego” wobec „ostatnich geopolitycznych kryzysów i różnych okoliczności międzynarodowych”. Kim Dzong Un nie wskazał o jaki konkretnie geopolityczny kryzys mu chodzi, ale według części analityków najnowsza próba rakietowa przeprowadzona przez Koreę Północną mogła być reakcją na interwencję wojskową USA w Wenezueli i uprowadzenie przez Amerykanów przywódcy tego kraju, Nicolása Maduro. Wcześniej Korea Północna potępiła interwencję USA w Wenezueli, określając ją mianem naruszenia suwerenności państwa w Ameryce Łacińskiej.

Pociski wystrzelone przez Koreę Północną w ramach niedzielnego testu miały pokonać w powietrzu dystans ok. 1 000 km, po czym trafiły w wyznaczone cele.

Fakt przeprowadzenia przez Koreę Północną próby rakietowej potwierdziła południowokoreańska armia. Z jej komunikatu wynika, że Korea Północna wystrzeliła pociski balistyczne w momencie, gdy prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung rozpoczął oficjalną wizytę w Chinach.