Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Korea Północna twierdzi, że testowała broń hipersoniczną

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un w niedzielę nadzorował testowanie pocisków, które - według informacji przekazywanych przez północnokoreańską agencję informacyjną KCNA - były pociskami hipersonicznymi.

Publikacja: 05.01.2026 06:19

Korea Północna przeprowadziła test broni hipersonicznej

Korea Północna przeprowadziła test broni hipersonicznej

Foto: PAP/EPA

Artur Bartkiewicz

Pociski hipersoniczne to pociski poruszające się z prędkością wynoszącą co najmniej pięciokrotność prędkości dźwięku (6 tysięcy km na godzinę). Bronią hipersoniczną dysponują obecnie jedynie armie USA, Chin i Rosji (ta ostatnia używa pocisków hipersonicznych Kindżał w atakach na Ukrainę), a w fazie zaawansowanych testów broń tego typu mają również Indie. 

Pierwsza próba pocisku balistycznego przeprowadzona przez Koreę Północną w 2026 roku

Niedzielna próba rakietowa przeprowadzona przez Koreę Północną była pierwszą próbą z użyciem pocisku balistycznego, którą Pjongjang przeprowadził w 2026 roku. Kim Dzong Un, nadzorujący próbę, mówił o znaczeniu strategii „utrzymywania i rozbudowywania silnych i wiarygodnych środków odstraszania nuklearnego” wobec „ostatnich geopolitycznych kryzysów i różnych okoliczności międzynarodowych”. Kim Dzong Un nie wskazał o jaki konkretnie geopolityczny kryzys mu chodzi, ale według części analityków najnowsza próba rakietowa przeprowadzona przez Koreę Północną mogła być reakcją na interwencję wojskową USA w Wenezueli i uprowadzenie przez Amerykanów przywódcy tego kraju, Nicolása Maduro. Wcześniej Korea Północna potępiła interwencję USA w Wenezueli, określając ją mianem naruszenia suwerenności państwa w Ameryce Łacińskiej. 

Czytaj więcej

Korea Północna testowała pociski manewrujące dalekiego zasięgu
Polityka
Korea Północna testowała „środki odstraszania nuklearnego”

Pociski wystrzelone przez Koreę Północną w ramach niedzielnego testu miały pokonać w powietrzu dystans ok. 1 000 km, po czym trafiły w wyznaczone cele. 

Fakt przeprowadzenia przez Koreę Północną próby rakietowej potwierdziła południowokoreańska armia. Z jej komunikatu wynika, że Korea Północna wystrzeliła pociski balistyczne w momencie, gdy prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung rozpoczął oficjalną wizytę w Chinach. 

Reklama
Reklama

Poprzednią próbę pocisków, które według Pjongjangu są pociskami hipersonicznymi, Korea Północna przeprowadziła w październiku 2025 roku. 

Czy Korea Północna wysłała sygnał przywódcom Chin i Korei Południowej?

Według eksperta ds. Korei Północnej z Koreańskiego Instytutu Zjednoczenia Narodowego w Seulu, Hong Mina, cytowanego przez agencję Reutera, wystrzelone przez Pjongjang pociski to rakiety Hwasong-11, zaprezentowane przez Koreę Północną na październikowej paradzie wojskowej. 

Rodzaje pocisków rakietowych

Rodzaje pocisków rakietowych

Foto: PAP

Hong, komentując test, ocenił, że Korea Północna przez jego przeprowadzenie chce podkreślić, iż jest w stanie wystrzelić pociski tego typu w dowolnym momencie, co z kolei ma być ostrzeżeniem dla USA i Korei Południowej. 

Prace nad pociskami hipersonicznymi były jednym z pięciu celów dotyczących rozwoju potencjału nuklearnego kraju, jaki władze w Pjongjangu postawiły w 2021 roku – zauważa cytowany przez agencję Reutera Shin Beom-chul, były wiceminister obrony Korei Południowej. Zdaniem Shina test ma być też sygnałem dla przywódców Korei Południowej i Chin, przed rozpoczęciem wizyty Lee Jae Myunga w Państwie Środka, by w czasie rozmów nie poruszali tematu denuklearyzacji Korei Północnej. 

Test pocisków hipersonicznych oraz publikowane przez północnokoreańskie zdjęcia ilustrujące budowę okrętu podwodnego o napędzie atomowym mają być – zdaniem byłego wiceministra obrony Korei Południowej – sygnałem dla społeczności międzynarodowej, że Pjongjang dysponuje rozwiniętym w pełni arsenałem nuklearnym, co Kim prawdopodobnie będzie podkreślał na zbliżającym się kongresie Partii Pracujących Korei, rządzącej Koreą Północną monopartii. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Korea Południowa Korea Północna Ameryka Północna Stany Zjednoczone Ameryka Południowa Wenezuela Osoby Kim Dzong Un
Donald Trump odpowiada na pytania na pokładzie Air Force One
Dyplomacja
Po ataku na Wenezuelę Donald Trump grozi kolejnym państwom w Ameryce Łacińskiej
Donald Tusk
Dyplomacja
Atak na Wenezuelę. Jest komentarz Donalda Tuska
Kilka dni temu Arabia Saudyjska zbombardowała port Mukalla
Dyplomacja
Arabia Saudyjska zbombardowała wspierane przez ZEA siły w Jemenie
Chińczycy prowadzą duże gry wojenne wokół Tajwanu
Dyplomacja
Gry wojenne Pekinu. Chiny ćwiczą przejęcie Tajwanu głodem
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Materiał Promocyjny
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Chińskie okręty, samoloty i wojska lądowe uczestniczą w ćwiczeniach wokół Tajwanu
Dyplomacja
Chińska armia przeprowadza gry wojenne wokół Tajwanu. Znowu
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama