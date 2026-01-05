Aktualizacja: 05.01.2026 06:55 Publikacja: 05.01.2026 06:19
Korea Północna przeprowadziła test broni hipersonicznej
Foto: PAP/EPA
Pociski hipersoniczne to pociski poruszające się z prędkością wynoszącą co najmniej pięciokrotność prędkości dźwięku (6 tysięcy km na godzinę). Bronią hipersoniczną dysponują obecnie jedynie armie USA, Chin i Rosji (ta ostatnia używa pocisków hipersonicznych Kindżał w atakach na Ukrainę), a w fazie zaawansowanych testów broń tego typu mają również Indie.
Niedzielna próba rakietowa przeprowadzona przez Koreę Północną była pierwszą próbą z użyciem pocisku balistycznego, którą Pjongjang przeprowadził w 2026 roku. Kim Dzong Un, nadzorujący próbę, mówił o znaczeniu strategii „utrzymywania i rozbudowywania silnych i wiarygodnych środków odstraszania nuklearnego” wobec „ostatnich geopolitycznych kryzysów i różnych okoliczności międzynarodowych”. Kim Dzong Un nie wskazał o jaki konkretnie geopolityczny kryzys mu chodzi, ale według części analityków najnowsza próba rakietowa przeprowadzona przez Koreę Północną mogła być reakcją na interwencję wojskową USA w Wenezueli i uprowadzenie przez Amerykanów przywódcy tego kraju, Nicolása Maduro. Wcześniej Korea Północna potępiła interwencję USA w Wenezueli, określając ją mianem naruszenia suwerenności państwa w Ameryce Łacińskiej.
Pociski wystrzelone przez Koreę Północną w ramach niedzielnego testu miały pokonać w powietrzu dystans ok. 1 000 km, po czym trafiły w wyznaczone cele.
Fakt przeprowadzenia przez Koreę Północną próby rakietowej potwierdziła południowokoreańska armia. Z jej komunikatu wynika, że Korea Północna wystrzeliła pociski balistyczne w momencie, gdy prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung rozpoczął oficjalną wizytę w Chinach.
Poprzednią próbę pocisków, które według Pjongjangu są pociskami hipersonicznymi, Korea Północna przeprowadziła w październiku 2025 roku.
Według eksperta ds. Korei Północnej z Koreańskiego Instytutu Zjednoczenia Narodowego w Seulu, Hong Mina, cytowanego przez agencję Reutera, wystrzelone przez Pjongjang pociski to rakiety Hwasong-11, zaprezentowane przez Koreę Północną na październikowej paradzie wojskowej.
Rodzaje pocisków rakietowych
Foto: PAP
Hong, komentując test, ocenił, że Korea Północna przez jego przeprowadzenie chce podkreślić, iż jest w stanie wystrzelić pociski tego typu w dowolnym momencie, co z kolei ma być ostrzeżeniem dla USA i Korei Południowej.
Prace nad pociskami hipersonicznymi były jednym z pięciu celów dotyczących rozwoju potencjału nuklearnego kraju, jaki władze w Pjongjangu postawiły w 2021 roku – zauważa cytowany przez agencję Reutera Shin Beom-chul, były wiceminister obrony Korei Południowej. Zdaniem Shina test ma być też sygnałem dla przywódców Korei Południowej i Chin, przed rozpoczęciem wizyty Lee Jae Myunga w Państwie Środka, by w czasie rozmów nie poruszali tematu denuklearyzacji Korei Północnej.
Test pocisków hipersonicznych oraz publikowane przez północnokoreańskie zdjęcia ilustrujące budowę okrętu podwodnego o napędzie atomowym mają być – zdaniem byłego wiceministra obrony Korei Południowej – sygnałem dla społeczności międzynarodowej, że Pjongjang dysponuje rozwiniętym w pełni arsenałem nuklearnym, co Kim prawdopodobnie będzie podkreślał na zbliżającym się kongresie Partii Pracujących Korei, rządzącej Koreą Północną monopartii.
Źródło: rp.pl
