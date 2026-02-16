Czy są już jakieś reakcje na tę propozycję? Z kim pan o tym rozmawiał?

Rozmawiałem z większością czołowych polityków niemieckich. Reakcje były najczęściej przychylne, ale niezobowiązujące. W przeforsowanie takiego projektu trzeba by zainwestować sporo kapitału politycznego. Czegoś takiego nie dostrzegłem. W Berlinie nie ma nastroju do politycznych innowacji. W dodatku jest silna obawa, że strona polska nie będzie skłonna do współpracy. Uważałem, że warto podjąć poważną rozmowę na ten temat, ponieważ już ona sama ożywiłaby stosunki polsko-niemieckie i to w sprawie, która dotyczy najpilniejszych zagadnień europejskiego bezpieczeństwa. Można by stworzyć model współpracy, do którego mogłyby przystąpić inne państwa, zwłaszcza te w regionie Morza Bałtyckiego. W interesie Niemiec powinno leżeć wciąganie Polski do współpracy wojskowej w Europie. Nam powinno zależeć na wciąganiu Niemiec w sprawy bezpieczeństwa naszego regionu, w tym Ukrainy. Chodzi przede wszystkim o to, aby uwaga polityki niemieckiej była w sposób trwały skierowana na Ukrainę i Europę Środkowo-Wschodnią a nie na Rosję, która na długo pozostanie źródłem zagrożenia dla Europy.

Co może zachęcić Niemców?

Niemcy nie mają w Europie nadmiaru partnerów wśród dużych państw. Z Francją współpraca idzie opornie. Ostatnio Berlin „odkrył” Włochy i to mnie nie dziwi, bo pani (Giorgia) Meloni odgrywa bardzo ciekawą rolę w Europie, ale geografia jednak nieco ogranicza tę współpracę. Polska mogłaby być dla Niemiec ważnym partnerem.

Jakie mogą być wątpliwości po polskiej stronie?

Po pierwsze, jeśli ktoś programowo odrzuca współpracę z Niemcami, nie może być zainteresowany tym projektem. Istnieje też pewnie obawa, że strona niemiecka nie wykaże wystarczającego zainteresowania i cała sprawa skończy się rozczarowaniem. Nie podzielam tej obawy. Uważam, że już sama poważna dyskusja może mieć wartość. Tu nie chodzi o to, żeby Niemcy dały Polsce „prezent”, jak to nazywali niektórzy w niemieckich mediach. To jest oferta współpracy.

Czy nie boi się pan, że w przypadku nagłośnienia propozycji może ona dać paliwo np. AfD?

Dzisiaj AfD nie ma dosyć siły, aby zablokować taki projekt. Jak będzie za 5 czy 10 lat, nie wiem. Dlatego teraz trzeba tworzyć fakty, które będą trwałe i odporne na zmienne koniunktury polityczne. Teraz tworzy się nowy układ sił także w Europie. I wraca pytanie o rolę Niemiec. AfD i inne siły nacjonalistyczne będą chciały przy tej okazji wyplątać Niemcy z „krępujących” zobowiązań międzynarodowych. Przywrócić im jak najwięcej suwerenności w tradycyjnym rozumieniu. Stąd powinowactwo ideowe pomiędzy tą partią a ruchem MAGA. Dla nas to jest groźna tendencja.