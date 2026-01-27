To największe otwarcie handlowe, na jakie Indie kiedykolwiek się zdecydowały. Zapewni przewagę konkurencyjną kluczowym unijnym sektorom przemysłowym i rolno-spożywczym. Bruksela podkreśla w komunikatach, że europejskie firmy dostaną uprzywilejowany dostęp do najludniejszego kraju na świecie (1,45 mld mieszkańców) oraz najszybciej rozwijającej się dużej gospodarki, której roczny PKB wynosi 3,4 bln euro.

Co zakłada umowa o wolnym handlu UE – Indie?

– Ciężka praca się opłaca, handel korzystny dla wszystkich jest realny, a prawdziwe partnerstwo – w tym z moim odpowiednikiem, ministrem Piyushem Goyalem – jest zawsze warte wysiłku. Teraz nasz cel jest jasny: zapewnienie przedsiębiorstwom jak najszybszego czerpania wymiernych korzyści z tej umowy o wolnym handlu – mówił Maroš Šefčovič, komisarz do spraw handlu.

Indie przyznają niespotykane wcześniej obniżki ceł Unii Europejskiej. Cła na samochody stopniowo spadną ze 110 proc. dziś do zaledwie 10 proc., w ciągu dekady całkowicie zniesione będą cła. Znikną także cła sięgające 44 proc. na maszyny, 22 proc. cła na chemikalia i 11 proc. na produkty farmaceutyczne.

Ta umowa nie zagraża rolnikom, FTA zniesie lub obniży często zaporowe taryfy celne (średnio ponad 36 proc.) na eksport do Indii produktów rolno-spożywczych z UE. Indyjskie cła na wina spadną ze 150 proc. do 75 proc. w chwili wejścia w życie, a ostatecznie do 20 proc., 45-proc. cła na oliwę z oliwek znikną w ciągu pięciu lat, umowa zniesie nawet 50 proc. cła na przetworzone produkty rolne, jak chleb i wyroby cukiernicze.