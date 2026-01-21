Rzeczpospolita
Ekonomia
Mercosur blednie przy tym układzie. „To będzie największa i najbardziej ambitna umowa"

Rozmowy nad umową handlową między Unią Europejską a Indiami trwają od lat. Jeśli dojdzie do jej podpisania, unijne firmy mogą sporo zyskać. Jednak niektóre branże, w tym m.in. hutnicza, zwracają uwagę na poważne zagrożenia. O sprawie pisze serwis WNP.

Publikacja: 21.01.2026 13:32

Unijne hutnictwo obawia się konsekwencji ewentualnej umowy handlowej UE-Indie

Foto: DedMityay / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Na drodze do podpisania umowy handlowej między Unią Europejską a Indiami stoi cały czas wiele nierozwiązanych problemów. Jednym z nich są cła na samochody i alkohol, a innym – rynek stali. Unia Europejska w efekcie umowy liczy na złagodzenie wspomnianych ceł, a Indie planują zwiększyć eksport swojej stali na unijny rynek. Umowa nie ma uwzględniać strategicznie chronionego w Indiach sektora rolnego.

Umowa handlowa między Unią Europejską a Indiami: Co oznacza dla unijnego rynku stali?

Znaczenie umowy podkreśla cytowana przez WNP dr Judyta Latymowicz, ekspertka ds. relacji polsko-indyjskich:

– To będzie największa i najbardziej ambitna umowa handlowa, jaką UE kiedykolwiek zawarła z krajem spoza Europy. Skorzystają na niej przede wszystkim ci, którzy zaczną działać jeszcze przed jej podpisaniem.

Problematyczną kwestią, jak zauważa WNP, może być hutnictwo. W przypadku każdej ze stron przyszłej umowy sytuacja na rynku stali znacząco się różni. Hutnictwo w Unii Europejskiej znajduje się w trudnej sytuacji i walczy o to, aby nie tracić produkcji, podczas gdy sektor ten w Indiach bardzo szybko się rozwija, a produkcja stali i jej zużycie rosną.

W związku z tym pod koniec listopada 2025 roku firmy metalurgiczne i ceramiczne z Unii Europejskiej przedstawiły zastrzeżenia do planowanej umowy handlowej z Indiami. Zwróciły uwagę m.in. na różne poziomy ochrony klimatu, a co za tym idzie koszty dla przemysłu.

