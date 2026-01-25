– Rada zdecydowała w ubiegłym tygodniu, nie tylko by udzielić KE pozwolenia na podpisanie tego porozumienia, ale też zdecydowała na prowizoryczne stosowanie porozumienia z Mercosurem – mówi Antonio Costa, przewodniczący Rady Europejskiej na czwartkowej konferencji. – To jest stanowisko Rady. Zachęcam Komisję do skorzystania z tej decyzji Rady i wdrożenia tymczasowego stosowania porozumienia z Mercosurem – dodał Antonio Costa.

Podobnie wypowiadali się unijni dyplomaci, cytowani anonimowo przez Reutersa. – Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej prawdopodobnie zostanie tymczasowo wdrożona już w marcu – mówił agencji jeden z nich.

Prawnik: to świadoma strategia Brukseli

Jak wskazuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prof. Robert Grzeszczak, ekspert prawa Unii Europejskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, wokół umowy UE–Mercosur narosło w ostatnich miesiącach wiele uproszczeń i dezinformacji, które napędzają społeczne emocje i wywołują polityczne napięcia.

– Komisja Europejska od początku zakładała, że porozumienie wywoła kontrowersje i może zostać zaskarżone. W mojej ocenie mamy do czynienia ze świadomą strategią instytucjonalną UE, opartą na wcześniejszych doświadczeniach – przede wszystkim z umową CETA oraz z opinią Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie umowy handlowej z Singapurem – mówi profesor.

Jak podkreśla, kontrola umów międzynarodowych przez TSUE nie jest żadnym precedensem. Wręcz przeciwnie. – Trybunał pełni w takich sytuacjach rolę „bezpiecznika konstytucyjnego” Unii, badając zgodność porozumień z traktatami, podział kompetencji oraz zasadę równowagi instytucjonalnej. – W przypadku Mercosuru Trybunał może analizować kilka kluczowych obszarów: mechanizmy rozstrzygania sporów, zakres klauzul środowiskowych, relację umowy z regulacjami Zielonego Ładu – w tym z rozporządzeniem o przeciwdziałaniu wylesianiu – a także fundamentalne kwestie ustrojowe, czyli to, czy zachowany został prawidłowy podział między kompetencjami wyłącznymi UE a kompetencjami mieszanymi wymagającymi ratyfikacji przez państwa członkowskie – wyjaśnia prof. Grzeszczak. Wskazuje, że obecny spór nie dotyczy wyłącznie samej treści umowy, lecz również sposobu jej „podziału” na odrębne instrumenty prawne.