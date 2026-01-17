Z tego artykułu dowiesz się: Jakie znaczenie ma podpisanie umowy Mercosur dla Unii Europejskiej?

Jakie są główne korzyści wynikające z utworzenia największej strefy wolnego handlu na świecie?

Jakie geopolityczne czynniki wpłynęły na zawarcie umowy między UE a Mercosurem?

Jakie są kolejne kroki w kierunku wejścia w życie umowy Mercosur?

Szefowa Komisji Europejskiej podpisała w sobotę 17 stycznia umowę z Mercosurem, związkiem czterech krajów Ameryki Łacińskiej, w Asunción, w sali, w której podpisano traktat założycielski Mercosuru. – Ta chwila to nie tylko zbliżenie krajów, ale także połączenie kontynentów – powiedziała Ursula von der Leyen, podpisując nowe partnerstwo między Mercosurem a Europą. Celebrując sukces umowy UE-Mercosur, podkreślała, że umowa ta była przygotowywana przez ćwierć wieku, że jej pomysł przetrwał wiele zmian rządów.

Powstaje największa strefa wolnego handlu na świecie

– Tworzymy największą strefę wolnego handlu na świecie, rynek o wartości prawie 20 proc. światowego PKB. Daje to nieograniczone możliwości naszym 700 milionom obywateli. Umowa ta stanowi silny sygnał dla świata. Wybieramy sprawiedliwy handel zamiast ceł, wybieramy produktywne, długoterminowe partnerstwo, a przede wszystkim zamierzamy zapewnić realne i namacalne korzyści naszym obywatelom i przedsiębiorstwom – mówiła von der Leyen i wskazała na główne korzyści – umowa zniesie cła i inne bariery handlowe, otworzy rynek zamówień publicznych, ma być korzystna dla 30 tys. europejskich małych i średnich firm, które już eksportują swoje produkty do tego regionu.

Drugi powód, dla którego Komisja tak parła do podpisania tej umowy, to surowce ziem rzadkich. – Europa uzyska lepszy dostęp do surowców potrzebnych do tej transformacji, a europejskie inwestycje będą wspierać kraje Mercosuru w ich transformacji. Tak właśnie powinien wyglądać handel – mówiła szefowa Komisji Europejskiej. Wreszcie – bezpieczeństwo. – Nie można przecenić geopolitycznego znaczenia tej umowy – mówiła Ursula von der Leyen, tłumacząc, że umowa stworzy platformę do pracy nad globalnymi wyzwaniami, od ochrony środowiska po reformę instytucji globalnych. – A kiedy nasze dwa regiony będą mówić jednym głosem w kwestiach globalnych, świat będzie słuchał – podkreślała szefowa KE.