Minister spraw zagranicznych Paragwaju Ruben Ramirez Lezcano podpisuje dokument w towarzystwie komisarza UE ds. handlu i bezpieczeństwa gospodarczego Marosa Sefcovicia. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, prezydent Paragwaju Santiago Pena, prezydent Argentyny Javier Milei i prezydent Urugwaju Yamandu Orsi są świadkami tego momentu podczas ceremonii podpisania umowy handlowej między Unią Europejską a Mercosurem w Gran Teatro Jose Asuncion Flores Banku Centralnego Paragwaju w Asuncion, 17 stycznia 2026 r.
Szefowa Komisji Europejskiej podpisała w sobotę 17 stycznia umowę z Mercosurem, związkiem czterech krajów Ameryki Łacińskiej, w Asunción, w sali, w której podpisano traktat założycielski Mercosuru. – Ta chwila to nie tylko zbliżenie krajów, ale także połączenie kontynentów – powiedziała Ursula von der Leyen, podpisując nowe partnerstwo między Mercosurem a Europą. Celebrując sukces umowy UE-Mercosur, podkreślała, że umowa ta była przygotowywana przez ćwierć wieku, że jej pomysł przetrwał wiele zmian rządów.
– Tworzymy największą strefę wolnego handlu na świecie, rynek o wartości prawie 20 proc. światowego PKB. Daje to nieograniczone możliwości naszym 700 milionom obywateli. Umowa ta stanowi silny sygnał dla świata. Wybieramy sprawiedliwy handel zamiast ceł, wybieramy produktywne, długoterminowe partnerstwo, a przede wszystkim zamierzamy zapewnić realne i namacalne korzyści naszym obywatelom i przedsiębiorstwom – mówiła von der Leyen i wskazała na główne korzyści – umowa zniesie cła i inne bariery handlowe, otworzy rynek zamówień publicznych, ma być korzystna dla 30 tys. europejskich małych i średnich firm, które już eksportują swoje produkty do tego regionu.
Drugi powód, dla którego Komisja tak parła do podpisania tej umowy, to surowce ziem rzadkich. – Europa uzyska lepszy dostęp do surowców potrzebnych do tej transformacji, a europejskie inwestycje będą wspierać kraje Mercosuru w ich transformacji. Tak właśnie powinien wyglądać handel – mówiła szefowa Komisji Europejskiej. Wreszcie – bezpieczeństwo. – Nie można przecenić geopolitycznego znaczenia tej umowy – mówiła Ursula von der Leyen, tłumacząc, że umowa stworzy platformę do pracy nad globalnymi wyzwaniami, od ochrony środowiska po reformę instytucji globalnych. – A kiedy nasze dwa regiony będą mówić jednym głosem w kwestiach globalnych, świat będzie słuchał – podkreślała szefowa KE.
W tle za kurtuazyjnymi słowami przywódców obu stron stoi dziś głównie geopolityka, co oznacza niepokojący wpływ Chin i USA. Wysocy rangą urzędnicy Komisji zaczynają rozmowy o Mercosurze od wskazania na wyścig eksportu UE z dominacją Chin, które przed dekadą nas na tym rynku wyprzedziły. – Ta umowa zmieni naszą obecność i nasz potencjał w regionie w kontekście rosnącej obecności Chin, szczególnie w sektorze górnictwa i samochodów elektrycznych. Ciągle traciliśmy terytorium ekonomiczne w stosunku do Chin. 20 lat temu byliśmy najważniejszym partnerem handlowym z krajami Mercosuru. Teraz jesteśmy znacznie poniżej Chin. Ta umowa pozwoli nam nadrobić zaległości – powiedział w piątek rozmówca "RZ". Umowa pozwoli też zniwelować szkody, jakie mogą powstać w wojnie celnej USA wobec UE.
Dwie umowy – o partnerstwie i o umowie handlowej – zostaną w poniedziałek przekazane Parlamentowi, który rozpocznie nad nimi prace już na kolejnym posiedzeniu plenarnym w przyszłym tygodniu w Strasburgu. I tam się rozstrzygnie, czy Mercosurem zajmie się Trybunał Sprawiedliwości, ponieważ kilku posłów złożyło wniosek o wydanie opinii przez Trybunał Sprawiedliwości w sprawie niektórych elementów umowy. Jak dowidzieliśmy się w KE, parlament na zgromadzeniu plenarnym zdecyduje, czy przesłać umowę do Trybunału Sprawiedliwości w celu uzyskania opinii już w przyszłą środę.
To ważny moment, ponieważ jeśli posłowie przegłosują odesłanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości, to Parlament będzie musiał poczekać na opinię Trybunału nawet półtora roku, do dwóch lat.
– Jeśli wniosek zostanie odrzucony, to będziemy kontynuować prace nad umową i wstępnie możemy rozważyć głosowanie w Parlamencie nad zgodą na obie umowy około kwietnia–maja, bazując na wcześniejszych doświadczeniach – mówi wyższy unijny urzędnik.
KE spodziewa się, że Parlament Europejski zagłosuje na kolejnym posiedzeniu plenarnym w lutym za zatwierdzeniem przepisów dotyczących zabezpieczeń, czyli środków ochronnych dla ochrony unijnego rynku rolnego.
Zależy to w dużej mierze od decyzji Parlamentu, o wysłaniu, bądź nie, zapytania do Trybunału Sprawiedliwości. Ale gdy Parlament podejmie decyzję o wyrażeniu zgody – umowa handlowa wejdzie w życie "bardzo szybko", zakładając, że kraje Mercosuru ją ratyfikują.
Natomiast dla umowy o partnerstwie, dotyczącej współpracy politycznej – pozostaje nieco więcej pracy, bo potrzebna jest ratyfikacja przez zgromadzenia parlamentarne państw członkowskich UE. – W praktyce oznacza to, że zakładając, że Parlament głosuje w kwietniu lub maju – umowy wrócą do Rady w celu przekazania dokumentu ratyfikacyjnego do Mercosuru i pod warunkiem, że co najmniej jeden z krajów Mercosuru ratyfikuje umowę, moglibyśmy rozpocząć jej stosowanie z tymi krajami Mercosuru, które ją ratyfikowały. Zatem wdrożenie może mieć miejsce do końca roku. Ratyfikacja przez kraje Mercosuru nie wydaje się budzić wątpliwości na dziś.
