Aktualizacja: 12.01.2026 18:14 Publikacja: 12.01.2026 18:05
Kopalnia miedzi
Foto: AdobeStock
Umowa z Mercosurem i ochrona Grenlandii przed zakusami USA mają sporo wspólnego – mają związek z dostępem Europy do surowców krytycznych. Tymczasem Bank Światowy szacuje, że popyt na minerały ziem rzadkich może aż podwoić się do 2040 r., czyli zaledwie w ciągu 15 nadchodzących lat. Sektor wymaga jednak ogromnych nakładów i bardzo odpowiedzialnej polityki rządów.
Samo posiadanie surowców nie gwarantuje państwu bogactwa. Pokazuje to zarówno przykład Wenezueli, kraju najbogatszego w ropę, którą kilkadziesiąt lat złych rządów zepchnęło z pozycji najbogatszego państwa Ameryki Południowej w zadłużone państwo na skraju katastrofy. Minerały o znaczeniu krytycznym, jak miedź, lit, kobalt i nikiel, zasilają telefony komórkowe, laptopy, panele słoneczne i pojazdy elektryczne. Bogate w minerały są np. Demokratyczna Republika Konga, w której od lat trwa wojna domowa, czy Burkina Faso. To znany od lat paradoks, że mimo ogromu bogactw, Afryka pozostaje najbiedniejszym kontynentem, a większość zysków z eksploatacji trafia do międzynarodowych korporacji i wąskiego grona władzy.
Dlatego Bank Światowy wskazuje, że polityka państwa jest kluczowa, by górnictwo generowało znaczne dochody rządowe dzięki podatkom, tantiemom i udziałom kapitałowym państwa, które finansują szkoły, kliniki, infrastrukturę i usługi cyfrowe. Kluczowe jest tu przekształcenie przemysłu czysto wydobywczego w przemysł obejmujący produkcję i przetwórstwo.
Ten sektor potrzebuje ogromnych nakładów. W ciągu ostatniej dekady Bank Światowy, wraz ze swoją agendą – Międzynarodową Korporacją Finansową (IFC), zainwestował 8 mld dol. w całym łańcuchu wartości w sektorze metali i górnictwa, na poszukiwanie minerałów dla energetyki i rozwoju przemysłu.
Bank szacuje jednak, że z uwagi na gwałtowny wzrost popytu na minerały w nadchodzących dekadach, niezbędne będzie ponad 500 mld dol. nowych inwestycji w górnictwo do 2040 r. i 1,7 biliona dol. w górnictwo, przetwórstwo i infrastrukturę do 2050 r. Skala tej transformacji zmieni gospodarki i łańcuchy dostaw na całym świecie.
Czytaj więcej
Wiele jest niepewności co do tego, jak się rozwinie sytuacja w Wenezueli. I kto nią będzie rządzi...
Wiele jest krajów, którym surowce krytyczne nie przyniosły dobrobytu, ale są też przykłady sukcesu. Bank Światowy wskazuje na Zambię, bogatą w miedź, kobalt i nikiel. Za pomocą wpływów z bogactw mineralnych Zambia chce osiągnąć status kraju o średnich dochodach do 2030 r.
Jak to zrobili? Rząd wytyczył nowy kurs Mapy Drogowej Transformacji Energetycznej w zakresie surowców mineralnych, dąży do potrojenia produkcji miedzi do 3 mln ton rocznie, wzmacnia zarządzanie środowiskowe, by zwiększyć możliwości ekonomiczne w całym łańcuchu wartości surowców mineralnych – co ważne – poza ich wydobyciem. Zambia prowadzi też dodatkowe inwestycje w sieci energetyczne i transportowe i rozwija lokalne umiejętności środowiskowe i społeczne, „aby wzrost gospodarczy przetrwał same kopalnie”.
Czytaj więcej
Światowa gospodarka odnotuje najwolniejszą dekadę wzrostu gospodarczego od lat 60. XX wieku – prz...
Innym dobrym przykładem ma być Mauretania, która posiada nie tylko jedne z największych w Afryce złóż rudy żelaza, ale także bogate zasoby energii słonecznej, wiatrowej i gazu. To zapewnia kopalniom stałe dostawy energii elektrycznej. Eksport rudy żelaza, miedzi i złota osiągnął wartość 2,7 mld dol. w 2022 r., co stanowi 76 proc. całkowitego eksportu. Mauretania chce stać się regionalnym centrum produkcji zielonego żelaza.
Czytaj więcej
Chiny od lat zabiegają o wzmacnianie swojej pozycji w Afryce. Już po raz 36. ta część świata jest...
W kontekście Mercosuru ważna jest Argentyna, która posiada znaczne złoża miedzi i litu o istotnym potencjale komercyjnym. Tu Bank Światowy wskazuje na konieczność przyciągnięcia inwestycji prywatnych, ponieważ niezbędna infrastruktura, jak drogi i linie przesyłowe, pozostaje słabo rozwinięta, a samo finansowanie publiczne nie jest w stanie pokryć kosztów tego przedsięwzięcia.
Bank Światowy chce tutaj pomóc łączyć finansowanie sektora publicznego z inwestycjami sektora prywatnego, aby przeznaczyć 4 mld dol. na sektor wydobywczy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Polskie przedsiębiorstwa przeznaczają na rozwój wyraźnie mniej niż średnia unijna. Pracodawcy RP mają pomysł, ja...
MLP Group, wiodąca europejska platforma nieruchomości logistycznych i przemysłowych, osiągnęła w 2025 roku bardz...
Unia Europejska zatwierdza umowę z Mercosurem mimo sprzeciwu części krajów, Rosja i Ukraina nasilają ataki na in...
Indonezja tymczasowo zablokowała w sobotę chatbot Grok należący do Elona Muska ze względu na ryzyko generowania...
Bez cięć wydatków Grenlandii grozi kryzys finansowy. Już dzisiaj wiadomo, że dywidendy od państwowych firm będą...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas