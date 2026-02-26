Zgodnie z wypowiedzią Pana Ministra Rolnictwa Stefana Krajewskiego spółka Agro Apliakcje nie była w pełni funkcjonalną organizacją przed pana przyjściem?

Cytat: Przyjęliśmy tą spółkę, było dużo dyskusji wokół tego, udało się naprawdę postawić tę spółkę na nogi. Dzisiaj tworzy aplikacje, systemy nie tylko dla Agencji Restrukturyzacji, ale dla innych instytucji okołorolniczych - tak żeby poprawiać tą cyfryzację, automatyzację procesów - mówił w Sejmie minister Krajewski.

Jak wyglądały początki Agro Aplikacje? Co było największym wyzwaniem w „postawieniu spółki na nogi”?

Na wstępie należy wyjaśnić, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) to największa agencja płatnicza w Polsce, która świadczy pomoc finansową na rzecz rolnictwa oraz obszarów wiejskich, realizując zadania finansowe zarówno ze środków unijnych, jak i z budżetu państwa. Zważywszy na szeroki zakres zadań realizowanych we współpracy z wieloma podmiotami administracji oraz charakter publiczny ARiMR, konieczne było podjęcie kroków w kierunku rozwoju w obszarze informatyzacji, cyfrowej transformacji oraz poprawy świadczonych przez ARiMR e-usług.

ARiMR już od 2016 r. podejmowała próby stopniowego uniezależnienia się od firm zewnętrznych, powołując jednostkę w Lublinie, która tworzyła siłami własnymi rozwiązania dostosowane do potrzeb biznesowych ARiMR. Kontynuując ten proces, zaistniała potrzeba rozbudowy odpowiednio wykwalifikowanych zespołów, dzięki którym możliwe byłoby sukcesywne przejmowanie istniejących aplikacji oraz wytwarzanie produktów obecnie zlecanych dostawcom zewnętrznym. W tym celu została powołana Spółka, której głównym zadaniem jest rozwój oraz utrzymywanie systemów i rozwiązań informatycznych służących do realizacji zadań Agencji, a docelowo również na rzecz innych podmiotów sektora rolnego.

Agro Aplikacje powstały jako odpowiedź na realną potrzebę państwa — stworzenia wyspecjalizowanego centrum kompetencyjnego IT dla rolnictwa. To ambitny projekt, ale jak każda młoda organizacja, spółka potrzebowała czasu, aby zbudować stabilne fundamenty — procesowe, organizacyjne i kompetencyjne. Kiedy obejmowałem funkcję prezesa, Agro Aplikacje były w fazie intensywnego rozwoju, ale brakowało im spójnej architektury działania, jasno określonych ról, dojrzałych procesów oraz kultury organizacyjnej, która pozwalałaby działać jak profesjonalny podmiot obsługujący infrastrukturę krytyczną państwa.

Dzięki odpowiednim decyzjom kierownictwa ARiMR oraz Ministra Rolnictwa dostrzeżono potencjał Spółki, który wymagał uporządkowania i nadania jej kierunku. Dziś jesteśmy organizacją, która działa stabilnie, przewidywalnie i zgodnie z najlepszymi praktykami branży IT.

Foto: shutterstock

Jak ocenia Pan proces przejęcia spółki w kontekście oczekiwań rynku i głównego klienta jakim jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Największym wyzwaniem było pogodzenie trzech równoległych procesów: • budowy zespołu i kompetencji, • wdrażania standardów bezpieczeństwa i jakości, • realizacji bieżących zadań dla ARiMR i innych instytucji, • a także podjęcia się realizacji nowego projektu finansowanego z KPO – Portalu Rolnika.

To sytuacja, w której organizacja musi jednocześnie biec i budować drogę, po której biegnie. Kluczowe było stworzenie przejrzystego modelu działania – od architektury systemów, przez procesy wytwórcze, po kulturę organizacyjną opartą na odpowiedzialności i współpracy.

Dziś mamy certyfikaty ISO 27001 i 22301, działające zespoły projektowe, uporządkowane procesy i jasną strategię. To efekt pracy całego zespołu, który w krótkim czasie przeszedł drogę od młodej spółki do dojrzałego partnera technologicznego państwa.

Realizujemy projekt Portal Rolnika zgodnie z harmonogramem, uzyskując wszystkie wyznaczone kamienie milowe dla tego projektu. Planowana data wdrożenia Portalu Rolnika to 30 czerwca 2026 r.

Koncentrujemy się na spełnianiu wymagań naszego głównego klienta, którym jest ARiMR, i mogę powiedzieć, że wypełniamy je w 150%.

Jak definiujecie wraz z Zarządem Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa główną misję Agro Aplikacje w obszarze cyfryzacji rolnictwa?

ARiMR oczekuje przede wszystkim stabilności i przewidywalności – jako główny klient potrzebuje wiarygodnego, profesjonalnego partnera, który rozumie specyfikę sektora, potrafi zapewnić ciągłość usług i jest w stanie rozwijać systemy, od których zależą miliardy złotych wsparcia dla rolników.

Ten proces był intensywny, ale pozwolił nam uporządkować relacje, zbudować wspólny język i jasno określić odpowiedzialności. Dziś współpraca z ARiMR opiera się na partnerstwie, transparentności i wspólnym planowaniu działań. To fundament, który pozwala nam realizować projekty o dużej skali i znaczeniu dla państwa.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu spółki było przejęcie od października 2024 r. nowego modelu zarządzania, ukierunkowanego na prawidłową obsługę głównego klienta — ARiMR — oraz na sprostaniu nowym wyzwaniom stojącym przed Ministerstwem Rolnictwa. To wskazało na konieczność opracowania misji i strategii na lata 2026–2029, które będą fundamentem dalszego rozwoju Agro Aplikacji jako centrum kompetencyjnego w zakresie IT i cyfryzacji dla wszystkich jednostek podległych Ministrowi Rolnictwa.

Cyfryzacja rolnictwa to nie tylko aplikacje i systemy. To budowa ekosystemu, który pozwala podejmować lepsze decyzje, automatyzować procesy, zwiększać transparentność i wzmacniać bezpieczeństwo państwa. Agro Aplikacje mają być architektem i operatorem tego ekosystemu.

Siedziba Agro Aplikacje

Jakie strategiczne cele stawiacie sobie na najbliższe 3 lata?

Nasze strategiczne cele to: • Stabilizacja i rozwój kluczowych systemów ARiMR, tak aby były odporne, skalowalne i gotowe na nowe regulacje. • Budowa wspólnej architektury dla instytucji rolniczych, co pozwoli na integrację danych i automatyzację procesów. • Rozwój kompetencji w obszarze bezpieczeństwa, w tym stworzenie sektorowego CSIRT, który będzie chronił systemy rolnictwa przed cyberzagrożeniami. • Automatyzacja i cyfryzacja procesów, w tym rozwój usług chmurowych oraz narzędzi wspierających pracę administracji. • Efektywność kosztowa i transparentność, aby każda złotówka wydana na cyfryzację przynosiła realną wartość dla państwa.

Czy planujecie rozszerzenie działalności na sektor prywatny lub współpracę międzynarodową?

Nie, naszym priorytetem jest sektor publiczny. Widzimy potencjał w projektach międzynarodowych, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa, danych satelitarnych oraz sztucznej inteligencji. Współpraca międzynarodowa może przynieść Polsce dostęp do nowych technologii, danych i standardów.

Sektor prywatny nie jest dziś naszym celem, ale chcemy być centrum kompetencyjnym w sektorze rolnym, przy ewentualnej współpracy tam, gdzie przynosi ona wartość dla państwa i rolników.

Jakie są największe bariery w cyfryzacji rolnictwa w Polsce?

Największą barierą jest rozproszenie systemów i danych. Każda instytucja przez lata budowała własne rozwiązania, często w oderwaniu od innych. To prowadzi do braku interoperacyjności, powielania kosztów oraz trudności w automatyzacji procesów.

Drugą barierą jest niedobór specjalistów IT w administracji. Trzecią barierą jest brak jednolitej architektury sektorowej, która pozwalałaby budować rozwiązania w sposób spójny i skalowalny.

Agro Aplikacje powstały właśnie po to, aby te bariery usuwać.

Jak spółka radzi sobie z kwestiami bezpieczeństwa danych i cyberzagrożeń?

Bezpieczeństwo jest fundamentem naszej działalności. Posiadamy certyfikaty ISO 27001 i 22301, rozwijamy kompetencje w zakresie SOC i CSIRT, wdrażamy najlepsze praktyki DevSecOps i stale podnosimy poziom odporności systemów.

W sektorze rolnictwa bezpieczeństwo danych to nie tylko kwestia techniczna – to element bezpieczeństwa państwa. Dlatego inwestujemy w ludzi, procesy i technologie, które pozwalają nam działać jak profesjonalna organizacja odpowiedzialna za infrastrukturę krytyczną.

Jak wygląda współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Współpraca z ARiMR jest partnerska i oparta na wspólnych celach. Agencja jest naszym kluczowym klientem, ale też współtwórcą wielu rozwiązań. Pracujemy w modelu, który pozwala szybko reagować na potrzeby rolników, zmiany regulacyjne oraz wyzwania operacyjne.

To relacja, która dojrzewała przez ostatnie miesiące i dziś jest jednym z filarów stabilności całego sektora.

Czy są plany integracji systemów Agro Aplikacje z platformami innych instytucji publicznych?

Tak, to jedno ze strategicznych zadań stawianych Spółce przez Zastępcę Prezesa ARiMR, Andrzeja Borusiewicza. Cyfryzacja rolnictwa wymaga współdziałania wielu instytucji: od weterynarii, przez doradztwo, po instytuty badawcze. Budujemy architekturę, która umożliwi bezpieczną wymianę danych i automatyzację procesów między jednostkami.

To krok w stronę nowoczesnej administracji, która działa jako spójny ekosystem, a nie zbiór odrębnych silosów.

Jakie nowe projekty planujecie w 2026 roku?

Rok 2026 będzie czasem intensywnego rozwoju. Planujemy m.in.: • dalszy rozwój i wdrożenie Portalu Rolnika, • uruchomienie nowego projektu eDoradztwo, • budowę nowej Hurtowni Danych, • uruchomienie systemu Nowy GIS wraz z integracją danych satelitarnych i meteorologicznych, • rozwój usług bezpieczeństwa sektorowego, • projekty związane z interoperacyjnością i wspólną architekturą resortową.

To działania, które mają realnie poprawić jakość usług publicznych oraz zwiększyć efektywność administracji. Ponadto współpracujemy z szerokim gronem instytucji sektora rolniczego, m.in.: • Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, • Głównym Inspektoratem Weterynarii, • Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, • instytutami badawczymi, • jednostkami doradztwa rolniczego.

W ramach tej współpracy pojawią się kolejne projekty związane z integracją danych, automatyzacją procesów, bezpieczeństwem, a także rozwojem usług cyfrowych dla rolników. To prace, które często nie są widoczne na pierwszy rzut oka, ale mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania całego sektora.

Czy widzicie potencjał w wykorzystaniu sztucznej inteligencji do analizy danych rolniczych i prognozowania plonów?

AI ma ogromny potencjał w rolnictwie. Może wspierać rolników w podejmowaniu decyzji, optymalizacji produkcji, analizie ryzyka i planowaniu działań. Warunkiem jest jednak dostęp do wysokiej jakości danych oraz odpowiednia architektura – i to właśnie budujemy. Już w Portalu Rolnika planujemy wdrożenie tego typu rozwiązań.

Widzimy, że w najbliższych latach AI stanie się jednym z kluczowych narzędzi wspierających rozwój polskiego rolnictwa.

Czy ARiMR wraz z Agro Aplikacje może stać się liderem cyfryzacji rolnictwa w Europie?

Zdecydowanie tak i to nie jest deklaracja życzeniowa, tylko realna perspektywa. Polska ma dziś unikalne warunki, aby stać się jednym z najbardziej zaawansowanych cyfrowo ekosystemów rolniczych w Europie. ARiMR i Agro Aplikacje mogą odegrać w tym procesie rolę liderów, ponieważ łączą skalę działania, doświadczenie operacyjne i kompetencje technologiczne, których brakuje wielu krajom UE.

ARiMR jest jedną z największych agencji płatniczych w Europie. Obsługuje ponad milion beneficjentów, zarządza ogromnymi wolumenami danych i realizuje programy wsparcia o wartości miliardów złotych. To skala, która daje Polsce przewagę - niewiele państw ma tak dojrzałą instytucję odpowiedzialną za cyfrową obsługę rolnictwa. Agro Aplikacje są naturalnym uzupełnieniem tego potencjału. Jesteśmy wyspecjalizowaną spółką technologiczną, która powstała po to, aby budować i utrzymywać nowoczesne systemy dla sektora rolnego. Naszą rolą jest integracja danych, rozwój architektury, automatyzacja procesów i zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego. W Europie wciąż brakuje podmiotów o takim profilu to daje nam przewagę konkurencyjną.

Polska ma również ogromny potencjał danych. Od lat gromadzimy informacje o gospodarstwach, produkcji, dopłatach, kontrolach czy warunkach środowiskowych. Jeśli te dane zostaną uporządkowane i udostępnione w bezpiecznym modelu, możemy stać się jednym z najważniejszych centrów analityki rolniczej w Europie. To otwiera drogę do wykorzystania sztucznej inteligencji, modeli predykcyjnych i zaawansowanych narzędzi wspierających decyzje rolników.

Wiele krajów dopiero zaczyna porządkować swoje systemy, które są rozproszone między regiony, ministerstwa i prywatnych operatorów. Polska paradoksalnie ma przewagę, bo może zbudować spójny ekosystem szybciej i bardziej konsekwentnie. ARiMR i Agro Aplikacje są w stanie stworzyć model, który będzie wzorem dla innych państw, poprzez budowę wspólnej architektura sektorowej, stabilne i profesjonalne usługi IT. Już dziś budujemy fundamenty, które pozwolą Polsce nie tylko dogonić europejskich liderów, ale w niektórych obszarach ich wyprzedzić.

