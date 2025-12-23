Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Raport: Departament Rolnictwa USA stracił 20 tys. pracowników w ciągu pięciu miesięcy

Najnowszy raport Inspektora Generalnego Departamentu Rolnictwa USA ukazał porażające dane dotyczące ubytków kadrowych. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy drugiej kadencji rządów Donalda Trumpa agencja straciła ponad 20 300 pracowników.

Publikacja: 23.12.2025 14:07

Prezydent USA Donald Trump

Prezydent USA Donald Trump

Foto: PAP/EPA/ WILL OLIVER / POOL

Alicja Podskoczy

Tuż przed końcem roku na jaw wyszła potężna skala redukcji kadr federalnych, do której przyczyniła się administracja Donalda Trumpa – tym razem w agencji zajmującej się rolnictwem. Jak wynika z raportu przedstawionego przez Biuro Inspektora Generalnego Departamentu Rolnictwa USA, w ciągu pierwszych pięciu miesięcy drugiej kadencji Trumpa z jednostki tej ubyło ponad 20 300 pracowników, co stanowi około 20 proc. całego personelu.

Czytaj więcej

Według wyliczeń „The New York Times” przez ostatnie pół roku administracja Donalda Trumpa przeznaczy
Biznes
Jak amerykański rząd przejmuje udziały w strategicznych spółkach

Raport wykorzystał dane z okresów płacowych i inne źródła do śledzenia odejść pracowników w okresie od 12 stycznia do 14 czerwca. Amerykańska agencja rolna na początku 2025 roku zatrudniała ponad 110 300 pracowników.

Donald Trump dopiął swego. Potężny ubytek pracowników z Departamentu Rolnictwa USA

Zgodnie z dokumentem, około trzy czwarte pracowników, którzy odeszli w tym czasie z Departamentu Rolnictwa (USDA), skorzystało z programu zachęt finansowych, oferowanego w ramach działań Białego Domu mających na celu zmniejszenie liczebności kadr federalnych. Reszta pożegnała się z pracą w związku z rezygnacją, przejściem na emeryturę, zwolnieniem bądź z innej przyczyny.

Spadek zatrudnienia wahał się od poniżej 10 proc. w niektórych podagencjach do nawet 67 proc. w innych. Ponad 30 proc. personelu opuściło Krajową Służbę Statystyki Rolniczej (NASS), Krajowy Instytut Żywności i Rolnictwa (NIFA) oraz ramię agencji zajmujące się rozwojem obszarów wiejskich. Z Służby Leśnej upłynęło ponad 5 800 pracowników (16 proc. personelu), ze Służby Ochrony Zasobów Naturalnych – 2 673 (22 proc.), ze Służby Inspekcji Zdrowia Roślin i Zwierząt – 2 105 (25 proc.), a z Agencji Obsługi Rolnictwa – 806 (24 proc.).

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump
Polityka
Administracja Donalda Trumpa chce cofnąć zwolnienia pracowników ds. bezpieczeństwa jądrowego. Ale nie wie, jak się z nimi skontaktować

„Utrata blisko 20 proc. całego personelu USDA osłabia zdolność departamentu do reagowania na wyzwania stojące przed naszymi rolnikami, czyni nasze łańcuchy dostaw żywności bardziej podatnymi na zagrożenia, takie jak mucha śrubowa czy ptasia grypa, a także podważa wysiłki na rzecz rozwoju gospodarki wiejskiej” – powiedziała w oświadczeniu senatorka Amy Klobuchar, najwyższa rangą przedstawicielka Demokratów w senackiej Komisji Rolnictwa, cytowana przez agencję Reutera.

Rzecznik USDA stwierdził tymczasem, że agencja „zachowuje transparentność w kwestii planów optymalizacji i redukcji zatrudnienia oraz powrotu do modelu departamentu skoncentrowanego na obsłudze klienta i stawiającego rolnika na pierwszym miejscu”.

Czytaj więcej

Prezydent Donald Trump zwolnił dr Erikę McEntarfer, komisarza Biura Statystyki Pracy
Rynek pracy
Prezydent USA zwolnił szefową biura statystycznego. Trump: Liczby były sfałszowane

To nie koniec złych wiadomości dla osób zatrudnionych w amerykańskim Departamencie Rolnictwa. Poza potężnymi zwolnieniami w planach są bowiem duże relokacje. USDA zamierza w 2026 roku przenieść około połowę pozostałego personelu z okolic Waszyngtonu do pięciu ośrodków w różnych częściach kraju.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, Reuters

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Rolnictwo Donald Trump - druga kadencja
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podczas konferencji prasowej w sprawie martwego dz
Rolnictwo
ASF pod Piotrkowem. Minister rolnictwa mówi o możliwym sabotażu
Po pięciu latach polski drób wraca do Chin
Rolnictwo
Polski drób u chińskich bram. Wieprzowina ma kłopot
Hiszpańskie wojsko zostało wysłane do opanowania ogniska afrykańskiego pomoru świń w pobliżu Barcelo
Rolnictwo
ASF pod Barceloną. Hiszpańskie wojsko walczy z groźnym wirusem
Światowe zapasy kakao są o jedną czwartą niższe niż rok temu i nic nie zwiastuje, by podaż została s
Rolnictwo
Zagadka czekolady. Drożeje, choć kakao na giełdach tanieje
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Rolnicy ruszą po kredyty 1 proc.? BGK kusi miliardem na gwarancje
Rolnictwo
Rolnicy ruszą po kredyty 1 proc.? BGK kusi miliardem na gwarancje
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama