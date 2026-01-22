Przy chlewni rolnika z Łomży zajmującego się hodowlą bydła i świń planowana jest budowa bloku mieszkalnego. Walkę mężczyzny o przetrwanie gospodarstwa w tym miejscu już wcześniej opisywał Farmer.

Reklama Reklama

Przełom w sprawie rolnika z Łomży. Janusz Wojciechowski wyjaśnia

Teraz o przełomie w sprawie opowiedział serwisowi Janusz Wojciechowski, prawnik, były komisarz ds. rolnictwa Unii Europejskiej. Mowa o uchyleniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży decyzji o warunkach zabudowy dla wspomnianego bloku przy gospodarstwie rolnika.

– Jestem jednak pod ogromnym wrażeniem uzasadnienia tej decyzji. Kolegium przeprowadziło bardzo dokładną analizę prawną i dokonało swoistego wykładu na temat zasad dobrego sąsiedztwa. Wyraźnie podkreślono, że w postępowaniu dotyczącym warunków zabudowy nie można podejmować działań, które de facto prowadzą do likwidacji gospodarstwa rolnego. Kolegium dostrzegło, że lokalizacja budynku w tym miejscu w przyszłości uniemożliwiłaby rolnikowi prowadzenie działalności – przyznał Janusz Wojciechowski.

Zauważył również, że sprawa może być istotna przy rozstrzyganiu innych podobnych konfliktów w kraju. Jednocześnie podkreślił, że nie można jeszcze uznać jej za zakończoną, ponieważ może dojść do skargi do sądu administracyjnego.

– Deklaruję dalsze wsparcie. Rolniku z Łomży – nie jesteś sam – powiedział Janusz Wojciechowski na koniec rozmowy z serwisem Farmer.