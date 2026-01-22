Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Chcieli postawić blok mieszkalny obok gospodarstwa. Przełomowa decyzja ws. rolnika

Pojawił się ważny wątek w sprawie gospodarstwa rolnika z Łomży, w sąsiedztwie którego ma powstać blok. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję o warunkach zabudowy dla tego budynku. O tym, co to oznacza w praktyce, serwis Farmer rozmawiał z Januszem Wojciechowskim.

Publikacja: 22.01.2026 15:52

Jest duża szansa na to, że obok chlewni rolnika z Łomży nie powstanie blok mieszkalny / zdjęcie ilus

Jest duża szansa na to, że obok chlewni rolnika z Łomży nie powstanie blok mieszkalny / zdjęcie ilustracyjne

Foto: patarapong / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Przy chlewni rolnika z Łomży zajmującego się hodowlą bydła i świń planowana jest budowa bloku mieszkalnego. Walkę mężczyzny o przetrwanie gospodarstwa w tym miejscu już wcześniej opisywał Farmer.

Przełom w sprawie rolnika z Łomży. Janusz Wojciechowski wyjaśnia

Teraz o przełomie w sprawie opowiedział serwisowi Janusz Wojciechowski, prawnik, były komisarz ds. rolnictwa Unii Europejskiej. Mowa o uchyleniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży decyzji o warunkach zabudowy dla wspomnianego bloku przy gospodarstwie rolnika.

– Jestem jednak pod ogromnym wrażeniem uzasadnienia tej decyzji. Kolegium przeprowadziło bardzo dokładną analizę prawną i dokonało swoistego wykładu na temat zasad dobrego sąsiedztwa. Wyraźnie podkreślono, że w postępowaniu dotyczącym warunków zabudowy nie można podejmować działań, które de facto prowadzą do likwidacji gospodarstwa rolnego. Kolegium dostrzegło, że lokalizacja budynku w tym miejscu w przyszłości uniemożliwiłaby rolnikowi prowadzenie działalności – przyznał Janusz Wojciechowski.

Zauważył również, że sprawa może być istotna przy rozstrzyganiu innych podobnych konfliktów w kraju. Jednocześnie podkreślił, że nie można jeszcze uznać jej za zakończoną, ponieważ może dojść do skargi do sądu administracyjnego.

– Deklaruję dalsze wsparcie. Rolniku z Łomży – nie jesteś sam – powiedział Janusz Wojciechowski na koniec rozmowy z serwisem Farmer.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej: Ta decyzja to przełom w sprawie rolnika z Łomży. Nie można zbudować bloku kosztem gospodarstwa

Czytaj więcej

Grzegorz Kozieja: Jak umowa UE-Mercosur wpłynie na interesy rolników
Opinie Ekonomiczne
Grzegorz Kozieja: Jak umowa UE-Mercosur wpłynie na interesy rolników

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Rolnicy Janusz Wojciechowski gospodarstwo rolne
Ukraina apeluje do Zachodu o sankcje na afrykański kraj. Ważny powód
Rolnictwo
Ukraina apeluje do Zachodu o sankcje na afrykański kraj. Ważny powód
TSW 2026: barometr technologii i rynku dla sadownictwa oraz warzywnictwa
Materiał Promocyjny
TSW 2026: barometr technologii i rynku dla sadownictwa oraz warzywnictwa
Rolnicy protestują w Warszawie przeciwko Mercosurowi. Łamią zakaz wjazdu ciągnikami
Rolnictwo
Rolnicy protestują w Warszawie przeciwko Mercosurowi. Łamią zakaz wjazdu ciągnikami
Ogólnopolski protest rolników przeciwko umowie z Mercosur, 30 bm. przed Podkarpackim Urzędem Wojewód
Rolnictwo
Polscy rolnicy nie chcą umowy z krajami Mercosuru. Protesty na drogach
Prezydent USA Donald Trump
Rolnictwo
Raport: Departament Rolnictwa USA stracił 20 tys. pracowników w ciągu pięciu miesięcy
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama