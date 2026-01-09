– Kluczowe stają się rozwiązania podnoszące efektywność oraz pozwalające na lepsze zarządzanie gospodarstwem – od nawadniania i fertygacji po narzędzia ograniczające straty i poprawiające logistykę – mówi Jacek Kłudka, prezes Oficyny Wydawniczej Oikos, która organizuje TSW już po raz 16.

Ponad 500 firm z 27 krajów

Wśród 500 wystawców z 27 krajów świata obecni będą producenci maszyn, systemów nawadniania i ochrony przed skutkami zjawisk pogodowych, rozwiązań do sortowania, pakowania i przechowywania, a także środków ochrony roślin, nawozów i materiału szkółkarskiego. Kolejne miejsca zajmą technologie oparte na danych: monitoring warunków w uprawach, systemy wspierania decyzji, precyzyjne dawkowanie oraz integracja narzędzi do kontroli jakości i logistyki.

– Podczas TSW plantatorzy poznają nowości, porównają rozwiązania i podejmą decyzje inwestycyjne – podkreśla Jacek Kłudka. – Te targi, dzięki solidnemu programowi merytorycznemu, dają gruntowną wiedzę, która umożliwia planowanie upraw w nowym sezonie.

Pokazy, biznes i wiedza na TSW 2026

Prelegenci, praktycy i naukowcy podczas sześciu specjalistycznych konferencji przybliżą aktualne analizy rynkowe na temat poszczególnych branż. Elementem łączącym wiedzę i technologię będzie poletko pokazowe sadownicze z prezentacją rozwiązań do wdrożenia w gospodarstwach. Nie zabraknie tzw. Strefy Biznesu, a targi tradycyjnie już uświetni Konkurs im. prof. Szczepana A. Pieniążka promujący innowacje oraz wręczenie nagród dla wybitnych sadowników.

– TSW pełnią funkcję forum, na którym branża weryfikuje technologie realnie poprawiające opłacalność i bezpieczeństwo produkcji. Zapraszamy do udziału – podsumowuje prezes Jacek Kłudka.

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW odbędą się 23 i 24 stycznia 2026 na Targach Kielce. Więcej na tsw.pl

Materiał Promocyjny