Aktualizacja: 09.01.2026 17:07 Publikacja: 09.01.2026 16:14
Foto: Artur Stańczyk
– Kluczowe stają się rozwiązania podnoszące efektywność oraz pozwalające na lepsze zarządzanie gospodarstwem – od nawadniania i fertygacji po narzędzia ograniczające straty i poprawiające logistykę – mówi Jacek Kłudka, prezes Oficyny Wydawniczej Oikos, która organizuje TSW już po raz 16.
Ponad 500 firm z 27 krajów
Wśród 500 wystawców z 27 krajów świata obecni będą producenci maszyn, systemów nawadniania i ochrony przed skutkami zjawisk pogodowych, rozwiązań do sortowania, pakowania i przechowywania, a także środków ochrony roślin, nawozów i materiału szkółkarskiego. Kolejne miejsca zajmą technologie oparte na danych: monitoring warunków w uprawach, systemy wspierania decyzji, precyzyjne dawkowanie oraz integracja narzędzi do kontroli jakości i logistyki.
– Podczas TSW plantatorzy poznają nowości, porównają rozwiązania i podejmą decyzje inwestycyjne – podkreśla Jacek Kłudka. – Te targi, dzięki solidnemu programowi merytorycznemu, dają gruntowną wiedzę, która umożliwia planowanie upraw w nowym sezonie.
Pokazy, biznes i wiedza na TSW 2026
Prelegenci, praktycy i naukowcy podczas sześciu specjalistycznych konferencji przybliżą aktualne analizy rynkowe na temat poszczególnych branż. Elementem łączącym wiedzę i technologię będzie poletko pokazowe sadownicze z prezentacją rozwiązań do wdrożenia w gospodarstwach. Nie zabraknie tzw. Strefy Biznesu, a targi tradycyjnie już uświetni Konkurs im. prof. Szczepana A. Pieniążka promujący innowacje oraz wręczenie nagród dla wybitnych sadowników.
– TSW pełnią funkcję forum, na którym branża weryfikuje technologie realnie poprawiające opłacalność i bezpieczeństwo produkcji. Zapraszamy do udziału – podsumowuje prezes Jacek Kłudka.
Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW odbędą się 23 i 24 stycznia 2026 na Targach Kielce. Więcej na tsw.pl
Materiał Promocyjny
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Trwa protest rolników w Warszawie przeciwko Mercosurowi. Punktem zapalnym jest wjazd ciągników do miasta, rolnic...
Rolnicy ruszają z akcją przeciwko zawarciu przez UE umowy handlowej z krajami Mercosuru. Zapowiadają protesty na...
Najnowszy raport Inspektora Generalnego Departamentu Rolnictwa USA ukazał porażające dane dotyczące ubytków kadr...
Według Inspekcji Weterynaryjnej wszystko wskazuje na to, że szczątki martwego dzika zakażonego wirusem ASF celow...
Polski drób może wrócić do Chin po pięciu latach. Przed pandemią eksport zatrzymała ptasia grypa, ale wreszcie j...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas