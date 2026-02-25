Kilka dni przed wystąpieniem prezydenta Sąd Najwyższy uznał za nielegalne karne cła wprowadzone przez Biały Dom. Uznał, że to kompetencja Kongresu. We wtorek w Kongresie zjawiło się czterech spośród dziewięciu orzekających sędziów. Trump bezpośrednio ich nie zaatakował, choć uznał wyrok za „niefortunny” i „całkowicie fałszywy”. Przede wszystkim jednak i tu poszedł w zaparte. Zapowiedział, że wprowadzi „jeszcze potężniejsze cła”, do czego „nie będzie potrzebne zaangażowanie Kongresu”. Prawda i tu jest inna. Zaraz po wyroku Sądu Najwyższego Waszyngton wprowadził powszechne, 10-procentowe cła (Trump zapowiadał 15-procentowe). Jednak mogą one obowiązywać tylko przez 150 dni, po czym muszą zostać potwierdzone przez parlament. Mowa o lipcu, ostatniej prostej przed wyborami. Czy wówczas Republikanie jak jeden mąż poprą niepopularną przecież w kraju propozycję, czy raczej odrzucą ją, aby ratować własne kariery polityczne?

Donald Trump nie obawia się rozliczenia za próbę zamachu stanu

W ten wtorek Trump wyraźnie grał na polaryzację amerykańskiej sceny politycznej. Atakował wprost Demokratów w pewnym momencie nazywając ich „szalonymi ludźmi”. Chciał skonsolidować swoją drużynę. Udało mu się na tyle, że obecny na sali korespondent „New York Timesa”, który wcześniej pracował w Moskwie, przyznał, że zachowanie Republikanów przypomina mu to, co widział na sali w trakcie przemówienia Władimira Putina.

Jedno jest pewne: na razie rządów prawa Trump się zbytnio nie obawia. – To powinna być moja trzecia kadencja – oświadczył powtarzając swój bezzasadny zarzut, że wybory w 2020 r. zostały sfałszowane. Za próbę zamachu stanu 6 stycznia 2021 r. nigdy nie został osądzony.

Im dłużej trwało przemówienie, tym Trump mocniej zagłębiał się w swoim własnym świecie. Ogłosił początek „wojny z korupcją”, która ma zapewnić, że gigantyczny (blisko 40 bilionów dol.) dług kraju zostanie spłacony. To nierealne zadanie zostało powierzone J.D. Vance’owi. Prezydent ogłosił, że granica kraju nigdy nie była tak szczelna. Tu ma argumenty: liczba nielegalnych przekroczeń spadła za jego rządów drastycznie, choć i ten proces zaczął się za Bidena. Tyle że Amerykanie większą uwagę zwracają na brutalne metody łapania podejrzanych o nielegalny pobyt agentów ICE. 58 proc. z nich nie aprobuje prezydenckiej polityki migracyjnej.

Tylko najwytrwalsi doczekali do części przemówienia dotyczącego polityki zagranicznej. Ale nie dowiedzieli się, jakie są plany Trumpa wobec Iranu. Czy zaatakuje Teheran, aby odwrócić uwagę Amerykanów od problemów w domu? Nie wiadomo. Dla Polski dobra wiadomość jest za to taka, że prezydent jest zachwycony natowskim programem PURL zakupu za europejskie pieniądze amerykańskiej broni dla Ukrainy. Najwyraźniej Biały Dom nie zamierza wstrzymywać tego kluczowego dla Kijowa wsparcia.