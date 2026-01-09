Komu należy pogratulować za sukces umowy z Mercosurem?

Aktualizacja: 09.01.2026 17:08 Publikacja: 09.01.2026 16:47
Hodowla bydła mięsnego w kraju Mercosur
Foto: Adobe Stock
Europa wspólnie z czterema krajami Ameryki Południowej utworzy 700-milionową strefę wolnego handlu. Cła zostaną zdjęte dla 91 proc. towarów. Strategicznie to duży sukces, bo daje szansę na wypchnięcie z tej części świata rozpychających się Chin, zabiegającej o wpływy Rosji i aspirujących do roli hegemona – w ramach doktryny Monroe’a – Stanów Zjednoczonych. Europejska gospodarka zyska wielki, chłonny i rozwijający się rynek; otwarty na import europejskiej technologii, maszyn, farmaceutyków, optyki, broni i artykułów rolniczych. W tej ostatniej dziedzinie – najbardziej kontrowersyjnej – Komisja Europejska szacuje, że eksport do krajów Mercosuru wzrośnie o 50 proc. To dobra wiadomość dla producentów wszystkiego, czego w krajach Mercosuru brakuje. Gorsza dla producentów wołowiny, drobiu, wieprzowiny czy cukru.
Co istotne, waga powołania do życia tak wielkiej strefy wolnego handlu jest zrozumiała dla 21 z 27 krajów Unii Europejskiej. Przeciw są tylko te, które z zasady są przeciw (Węgry) i te, w których sprzeciw wymusiły na rządach lobby rolnicze.
Potencjał ekonomiczny państw tworzących Mercosur
Foto: PAP
Żeby do końca być uczciwym, w tych ostatnich to kwestia ściśle polityczna. We Francji Emmanuel Macron ma nad głową ostrze gilotyny; rozumie, że umowa z Mercosurem to dla francuskiej gospodarki, z wyjątkiem rolnictwa, wielka szansa, ale boi się powtórzenia na ulicach ruchu tzw. żółtych kamizelek w wydaniu farmerskim. W Polsce też, w kręgach rządowych wiadomo, że umowa z Mercosurem będzie per saldo dla naszej gospodarki korzystna, ale premier, a zwłaszcza jego koalicjanci, nie chcą być zakładnikami opozycji, która w rzekomym interesie polskiej wsi mogłaby szafować hasłem o „bezczelnej zdradzie”. Znając Kaczyńskiego i jego partię, jestem pewien, że potrafią wywrócić całe stado kotów do góry ogonem, by udowodnić, że wolny rynek w rolnictwie to niemal ludobójstwo. Dlatego specjalnie premierowi Tuskowi się nie dziwię. To dla niego temat trudny.
Próbując dokonać bilansu próby bojkotu umowy z Mercosurem, wypada dojść do wniosku, że europejskim i polskim rolnikom przede wszystkim należy pogratulować. Nie tylko pozostaną najbardziej uprzywilejowaną grupą zawodową w Unii Europejskiej, ale „wyrwali” z jej budżetu dodatkowe miliardy euro i przywileje, jakich nie posiada w Unii żadna inna branża. Z niewielkimi wyjątkami zyskają na strefie wolnego handlu (w Polsce zwłaszcza producenci nabiału) i jeszcze „przytulą” dodatkowe tysiące euro. Właśnie o to – w gruncie rzeczy – szła gra. Większość państw Europy rozumie jej zasady, więc przyjęła wynik z satysfakcją.
Foto: Paweł Krupecki
Kto stracił? Politycznie – kraje blokujące, bo to na ich władze przeciwnicy zrzucą odpowiedzialność, że nie „dowiozły” zablokowania umowy. We Francji i w Polsce także awanturujący się rolnicy, ale ich strata jest niewielka, bo to tylko koszty paliwa za rajdy na stolice; szybko sobie zresztą skompensują tę stratę podniesionymi kwotami dopłat.
Rolnicy znad Wisły na otarcie łez dostąpili przynajmniej zaszczytu spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. Ale i on sam stoi w szeregu rzuconych na łopatki; gdzież jego wyjątkowe relacje z włoską premier Giorgią Meloni, dzięki którym miał „załatwić”, by Włochy przyłączyły się do bojkotu umowy. Nie ma więc solidarności między europejskimi zwolennikami ruchu MAGA. A może co innego? Może od domniemanego interesu politycznego bardziej liczą się realne interesy narodowe? Może.
W każdym razie jedno jest pewne: na przekonaniu o skuteczności Nawrockiego pojawiła się poważna rysa. Rysa, która może się tylko pogłębiać.
