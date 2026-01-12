Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

11 min. 53 sek.

Umowa UE–Mercosur, wojna energetyczna Rosji i NATO na Grenlandii

Unia Europejska zatwierdza umowę z Mercosurem mimo sprzeciwu części krajów, Rosja i Ukraina nasilają ataki na infrastrukturę energetyczną, a Niemcy planują zaproponować NATO nową misję w Arktyce, w tym na Grenlandii.

Publikacja: 12.01.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama
Reklama

Umowa UE z Mercosurem mimo sprzeciwu Polski i Francji

Przywódcy państw Unii Europejskiej zatwierdzili umowę handlową z Mercosurem, mimo sprzeciwu m.in. Polski i Francji. Porozumienie przewiduje obniżkę ceł na produkty spożywcze z Ameryki Południowej, co – zdaniem europejskich rolników – może pogorszyć ich sytuację konkurencyjną. Pojawiają się także obawy o jakość żywności i standardy ochrony roślin. Eksperci podkreślają jednak, że umowa zwiększy bezpieczeństwo gospodarcze UE, m.in. dzięki dostępowi do surowców krytycznych oraz nowym rynkom zbytu dla europejskiego przemysłu.

Ukraińsko-rosyjska wymiana ciosów i wojna energetyczna

Rosja przeprowadziła ataki rakietowe na ukraińską infrastrukturę energetyczną, w tym na podziemne magazyny gazu, pozbawiając prądu setki tysięcy mieszkańców Kijowa. Ukraina odpowiedziała uderzeniami na rosyjską infrastrukturę w obwodzie biełgorodzkim. Eksperci wskazują, że celem ataków jest destabilizacja zaplecza gospodarczego i logistycznego obu stron konfliktu.

Czytaj więcej

System rakietowy Oresznik
Konflikty zbrojne
Rosja zaatakowała obwód lwowski pociskiem Oresznik
Reklama
Reklama

USA rozważają złagodzenie sankcji wobec Wenezueli

Stany Zjednoczone analizują możliwość zdjęcia części sankcji z Wenezueli, aby ułatwić transfer ropy na rynki międzynarodowe. Waszyngton rozmawia także z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Bankiem Światowym o wykorzystaniu zamrożonych środków SDR, co mogłoby wesprzeć wenezuelską gospodarkę.

Czytaj więcej

Scott Bessent powiedział, że amerykańskie sankcje wobec Wenezueli mogą zostać zniesione już w przysz
Gospodarka
USA szykują się do zniesienia sankcji na wenezuelską ropę. Decyzja już w przyszłym tygodniu

NATO i misja na Grenlandii

Niemcy zamierzają zaproponować nową misję NATO „Arctic Sentry”, której celem miałoby być monitorowanie i ochrona interesów sojuszu w regionie arktycznym, w tym na Grenlandii. Inicjatywa ma być odpowiedzią na rosnące napięcia geopolityczne i znaczenie Arktyki dla bezpieczeństwa energetycznego oraz militarnego Zachodu.

Czytaj więcej

Premier Finlandii Petteri Orpo
Polityka
„Dezorientujące” komunikaty Donalda Trumpa wobec Grenlandii. Petteri Orpo: To jego „strategia negocjacyjna”

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Unia Europejska (UE) Komisja Europejska Miejsca Regiony Europa Niemcy Ukraina Kijów Ameryka Południowa Wenezuela Surowce Ropa Naftowa Rolnictwo Zawody Organizacje NATO Rolnicy Energetyka Gospodarka biznes USA Grenlandia Mercosur strajk

Powiązane

Indonezja tymczasowo zablokowała w sobotę chatbot Grok
Biznes
Chatbot Muska wywołał globalny alarm. Indonezja reaguje jako pierwsza
Dotacje z Danii nie wystarczą. Grenlandia szuka ratunku w surowcach
Biznes
Grenlandia. Mała gospodarka z wielkimi problemami na celowniku Trumpa
Wojciech Kostrzewa: Rada Przedsiębiorczości zadowolona z decyzji premiera w sprawie PIP
Biznes
Wojciech Kostrzewa: Rada Przedsiębiorczości zadowolona z decyzji premiera w sprawie PIP
Wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski
Biznes
Jest raport służb na temat lobbingu wokół KSC. Mają go poznać posłowie
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Podatek cyfrowy, odwrót USA od instytucji i rekord sprzedaży aut w Polsce

11 min. 37 sek.

Rekordowy rok na polskim rynku samochodów
Biznes
Rekordowy rok na polskim rynku samochodów
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
USA przejmują rosyjski tankowiec, polityka rynku pracy i spór o Mercosur

11 min. 49 sek.

Kinowe podsumowanie 2025 roku w Polsce. Cztery polskie produkcje w TOP10
Biznes
Kinowe podsumowanie 2025 roku w Polsce. Cztery polskie produkcje w TOP10
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama