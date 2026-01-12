11 min. 53 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Przywódcy państw Unii Europejskiej zatwierdzili umowę handlową z Mercosurem, mimo sprzeciwu m.in. Polski i Francji. Porozumienie przewiduje obniżkę ceł na produkty spożywcze z Ameryki Południowej, co – zdaniem europejskich rolników – może pogorszyć ich sytuację konkurencyjną. Pojawiają się także obawy o jakość żywności i standardy ochrony roślin. Eksperci podkreślają jednak, że umowa zwiększy bezpieczeństwo gospodarcze UE, m.in. dzięki dostępowi do surowców krytycznych oraz nowym rynkom zbytu dla europejskiego przemysłu.
Rosja przeprowadziła ataki rakietowe na ukraińską infrastrukturę energetyczną, w tym na podziemne magazyny gazu, pozbawiając prądu setki tysięcy mieszkańców Kijowa. Ukraina odpowiedziała uderzeniami na rosyjską infrastrukturę w obwodzie biełgorodzkim. Eksperci wskazują, że celem ataków jest destabilizacja zaplecza gospodarczego i logistycznego obu stron konfliktu.
Stany Zjednoczone analizują możliwość zdjęcia części sankcji z Wenezueli, aby ułatwić transfer ropy na rynki międzynarodowe. Waszyngton rozmawia także z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Bankiem Światowym o wykorzystaniu zamrożonych środków SDR, co mogłoby wesprzeć wenezuelską gospodarkę.
Niemcy zamierzają zaproponować nową misję NATO „Arctic Sentry”, której celem miałoby być monitorowanie i ochrona interesów sojuszu w regionie arktycznym, w tym na Grenlandii. Inicjatywa ma być odpowiedzią na rosnące napięcia geopolityczne i znaczenie Arktyki dla bezpieczeństwa energetycznego oraz militarnego Zachodu.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
