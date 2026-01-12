11 min. 53 sek.

Umowa UE–Mercosur, wojna energetyczna Rosji i NATO na Grenlandii

Unia Europejska zatwierdza umowę z Mercosurem mimo sprzeciwu części krajów, Rosja i Ukraina nasilają ataki na infrastrukturę energetyczną, a Niemcy planują zaproponować NATO nową misję w Arktyce, w tym na Grenlandii.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Umowa UE z Mercosurem mimo sprzeciwu Polski i Francji

Przywódcy państw Unii Europejskiej zatwierdzili umowę handlową z Mercosurem, mimo sprzeciwu m.in. Polski i Francji. Porozumienie przewiduje obniżkę ceł na produkty spożywcze z Ameryki Południowej, co – zdaniem europejskich rolników – może pogorszyć ich sytuację konkurencyjną. Pojawiają się także obawy o jakość żywności i standardy ochrony roślin. Eksperci podkreślają jednak, że umowa zwiększy bezpieczeństwo gospodarcze UE, m.in. dzięki dostępowi do surowców krytycznych oraz nowym rynkom zbytu dla europejskiego przemysłu.

Ukraińsko-rosyjska wymiana ciosów i wojna energetyczna

Rosja przeprowadziła ataki rakietowe na ukraińską infrastrukturę energetyczną, w tym na podziemne magazyny gazu, pozbawiając prądu setki tysięcy mieszkańców Kijowa. Ukraina odpowiedziała uderzeniami na rosyjską infrastrukturę w obwodzie biełgorodzkim. Eksperci wskazują, że celem ataków jest destabilizacja zaplecza gospodarczego i logistycznego obu stron konfliktu.