O ile ekipa prezydenta Joe Bidena trafnie wskazywała na amerykańskie słabości w takich dziedzinach jak wydobycie metali ziem rzadkich, to podejmowała dosyć wolne działania, by tym słabościom zaradzić. Administracja Trumpa podeszła do tych kwestii bardziej energicznie. Po tym, jak w kwietniu Chiny zareagowały na wysokie cła nałożone przez Trumpa, ograniczając eksport metali ziem rzadkich, amerykańscy urzędnicy zaczęli dzwonić do firm, pytając o ich zdolności produkcyjne i poszukując puli pieniędzy do zainwestowania. Firmy prywatne również zaczęły oferować swoje usługi rządowi, czasami polegając na starych przyjaciołach lub byłych współpracownikach biznesowych, aby zaaranżować spotkania. W Departamencie Obrony wiosną powołano grupę zadaniową ds. minerałów krytycznych, składającą się z około 40 urzędników, z 90-dniowym terminem na zidentyfikowanie nowych zasobów pierwiastków ziem rzadkich. Urzędnicy szacowali, że potrzeba będzie ponad 3 miliardów dolarów inwestycji, aby przywrócić do kraju łańcuchy dostaw magnesów z pierwiastków ziem rzadkich, kluczowego komponentu dla producentów samochodów i firm zbrojeniowych. Departament Obrony zwrócił się m.in. do firmy MP Materials, która produkuje magnesy i która kupiła borykającą się z problemami kopalnię pierwiastków ziem rzadkich w Kalifornii. W lipcu firma ta ogłosiła, że rząd federalny zainwestuje 400 milionów dol. w zamian za 15-procentowy pakiet udziałów, w tym a także opcje, które dają rządowi prawo do przyszłego zakupu akcji.

Część analityków ma jednak wątpliwości, czy rządowe interwencje nie przerodzą się w „kolesiowski kapitalizm”, w którym rząd będzie wspierał przedsięwzięcia zaprzyjaźnionych biznesmenów. – Istnieją poważne pytania dotyczące tego, czy rola rządu w przemyśle prywatnym faktycznie zaradzi słabościom w zakresie bezpieczeństwa narodowego i przyniesie zwrot z dolarów podatników. W obliczu braku jasno sformułowanej strategii obawiano się, że może to po prostu przerodzić się w arbitralne transakcje, które faworyzują przyjaciół lub są nieprzychylne wrogom – wskazuje Aaron Bartnick, wykładowca na Uniwersytecie Columbia i zarazem były urzędnik Białego Domu za prezydentury Bidena.

Jak donosi „The New York Times”, nie wszystkie firmy z zadowoleniem przyjęły rządowe inwestycje. Niektóre spółki niechętnie spotykały się z urzędnikami Trumpa z obawy, że rząd będzie wywierał na nie presję, by oddały część udziałów. Intel zgodził się na transakcję kapitałową z rządem po tym, jak Trump zażądał zwolnienia jego prezesa z powodu powiązań z Chinami.

Czytaj więcej Media Czy Amerykanie wygrali bitwę o TikToka? Wygląda na to, że kontrolę nad wersją TikToka dostępną w USA będą mieli tamtejsi inwestorzy. Nie...

Przedstawiciele części spółek, w które zainwestował rząd, publicznie bronią jednak tych decyzji, wskazując, że bez nich byłyby zagrożone łańcuchy dostaw dla nowoczesnych branż amerykańskiego przemysłu. Przekonują też, że owe inwestycje nie były w żadnym stopniu przejawami preferencji politycznych obecnej administracji prezydenckiej. Takie inwestycje byłyby równie sensowne, gdyby je podejmowano również za rządów demokratów. – Dbamy o to, abyśmy nie musieli prosić Chin o pozwolenie na to, czy wolno nam budować lub kupować zastosowania obronne lub centra danych na potrzeby naszego wyścigu w dziedzinie sztucznej inteligencji. To naprawdę polega na zapewnieniu, że mamy w Stanach Zjednoczonych nadmiarowość i odporność, aby kontrolować nasz los. To wymaga podejścia obejmującego całą branżę i cały rząd, współpracujących ze sobą w celu rozwiązania tego problemu – twierdzi John Maslin, prezes spółki Vulcan Elements.