Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Witold M. Orłowski: Czy Polska wyjdzie z Unii?

Czy Polska może opuścić Unię Europejską? Dziś raczej nie, ale za parę lat… kto wie?

Publikacja: 11.12.2025 04:33

Witold M. Orłowski: Czy Polska wyjdzie z Unii?

Foto: Cyril Marcilhacy/Bloomberg

Witold M. Orłowski

Według opublikowanego ostatnio sondażu co czwarty Polak chce wyjścia naszego kraju z Unii. To oczywiście nadal mniejszość, ale mniejszość coraz bardziej znacząca, zorganizowana, a do tego coraz głośniejsza. W dodatku rosnąca w siłę i ochoczo wspierana przez sporą grupę krajowych polityków.

Rosnący w siłę polscy eurosceptycy z pewnością mogą też liczyć na głosy wsparcia z zagranicy. W niedawnej wymianie e-maili zwariowany miliarder Elon Musk porównał Unię do IV Rzeszy, a szczerze zaniepokojony upadkiem zachodniej cywilizacji Dmitrij Miedwiediew zażądał jej jak najszybszego rozwiązania. Może nieco martwić pewna niespójność z krajowymi poglądami na temat Unii jako lewackiego „eurokołchozu”: Miedwiediewowi słowo „kołchoz” na pewno dobrze się kojarzy, a Musk raczej nie wie, o co chodzi, poza tym, że Komisja Europejska nałożyła karę finansową na jego firmę.

Jak to jednak możliwe, że w Polsce podnoszą się takie nastroje? Jeszcze niedawno uważano nas za najbardziej proeuropejski naród w Unii. Członkostwo popierało 90 proc. Polaków, choć temperatura uczuć różniła się w zależności od poglądów politycznych. Dziś (jeśli wyniki potwierdzą się w innych sondażach) w Moskwie mogą zacierać ręce: kolejny wielki naród europejski może stać się słabym ogniwem europejskiej konstrukcji.

Pytani o zdanie uczeni bezradnie wzruszają ramionami. Kraj odniósł niezwykły sukces gospodarczy, odnotowując, obok Irlandii, najszybszy wzrost PKB na kontynencie i stopniowo awansując w ciągu 20 lat członkostwa z samego ogona Unii w pobliże jej środka (PKB na głowę mieszkańca wzrósł z 50 do niemal 80 proc. średniej). Silnie podniósł się poziom życia, radykalnej poprawie uległa infrastruktura. Zniknął problem bezrobocia, a kraj, z którego w 2004 r. chciała wyemigrować większość młodzieży zmienił się w taki, który przyciąga imigrantów. Świat mówi o polskim cudzie gospodarczym (i tylko znaczna część Polaków twierdzi, że dochodzi właśnie do ostatecznej ruiny).

A jednak nie dzieje się nic dziwnego. Nie znając szczegółowych danych zebranych w badaniu mogę zgadywać, że większość z tych 25 proc. zwolenników opuszczenia Unii stanowi młodzi wyborcy Konfederacji (w pierwszej turze wyborów prezydenckich na Sławomira Mentzena głosowało 36 proc. wyborców poniżej 30. roku życia). W ich przypadku nie powinno dziwić, że nie porównują obecnej sytuacji Polski z tą sprzed 20 lat, bo jej po prostu nie znali. Opowieści o rozpaczliwym braku pracy, 21 proc. bezrobocia i pensjach realnie o ponad połowę niższych niż dziś, to dla nich tylko bajki o żelaznym wilku. Nie pamiętają ponad miliona polskich emigrantów, oburzają ich za to obcy przy granicach naszego kraju. Sądzą, że po naszym wyjściu z Unii wreszcie staną na tych granicach ostre kontrole. Ale oczywiście oni sami będą nadal swobodnie podróżować po całej Europie (a czy kiedykolwiek były potrzebne do tego paszporty albo jakieś wizy?).

Reklama
Reklama

Ale nie tylko z młodymi zwolennikami Konfederacji może być problem. Również z ogromną częścią starszych Polaków przekonanych, że jedyną korzyścią z członkostwa są fundusze unijne. Jak pokazują badania, przygniatająca większość społeczeństwa nie ma pojęcia o tym, że członkostwo przede wszystkim przyspieszyło wzrost eksportu, produkcji i dochodów. Więc za kilka lat, kiedy zacznie powoli zarysowywać się perspektywa spadających transferów, poparcie dla członkostwa spadnie jeszcze silniej.

I Miedwiediew z Putinem będą mogli się śmiać.

CV

Witold M. Orłowski

główny doradca ekonomiczny PwC w Polsce, wykładowca Politechniki Warszawskiej


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita

Unia Europejska (UE)
Marta Postuła: Fabryki AI, czyli gdzie i jak powstaje infrastruktura sztucznej inteligencji
Opinie Ekonomiczne
Marta Postuła: Fabryki AI, czyli gdzie i jak powstaje infrastruktura sztucznej inteligencji
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Pełnomocnik przedsiębiorców ds. deregulacji Rafał Brzoska podczas wydarzenia "Deregulacja. Znosimy b
Opinie Ekonomiczne
Cezary Szymanek: Co polscy politycy wiedzą o gospodarce i dlaczego jest to groźne
Małgorzata Zaleska: Dylematy finansowania zrównoważonego rozwoju
Opinie Ekonomiczne
Małgorzata Zaleska: Dylematy finansowania zrównoważonego rozwoju
Kołowy transporter opancerzony Stryker
Opinie Ekonomiczne
Maciej Miłosz: Używane, tanio oddam. O co chodzi z amerykańskimi transporterami Stryker?
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Prof. Chłoń-Domińczak: Dlaczego ekonomiści rozmawiają o demografii
Opinie Ekonomiczne
Prof. Chłoń-Domińczak: Dlaczego ekonomiści rozmawiają o demografii
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama