Sławomir Cenckiewicz: Jest okazja, żeby odwiesić pobór do wojska

Z tego artykułu się dowiesz: Jak Słąwomir Cenckiewicz ocenia Nową Strategię Bezpieczeństwa USA

Jakie są główne zastrzeżenia Sławomira Cenckiewicza wobec stanu obronności Europy

Jak Sławomir Cenckiewicz ocenia sytuację militarną Ukrainy w kontekście rosyjskiej ofensywy

Jakie przewidywania dotyczące możliwej wojny przedstawia Sławomir Cenckiewicz

Dlaczego Sławomir Cenckiewicz postuluje odwieszenie poboru do wojska w Polsce

Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), w wywiadzie dla RMF FM ocenił nową Narodową Strategię Bezpieczeństwa USA jako dokument w pełni przewidywalny i zgodny z oczekiwaniami. Podkreślił, że nie jest zaskoczony jej założeniami.

Szef BBN: W najważniejszych kwestiach interesy Polski i USA są zbieżne

Wyjaśnił, że strategia jest „przepisaniem koncepcji politycznych trumpizmu czy MAGA na kwestie międzynarodowe i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, opartym na dobrze pojętym egoizmie narodowym”. Szef BBN nie widzi w tym zagrożenia dla Polski, argumentując, że interesy USA i Europy zbiegają się w kluczowych obszarach, takich jak ochrona półkuli zachodniej przed ingerencją Rosji i Chin. Uważa też, że Polska nie powinna się obawiać, iż może stać się „żetonem w grze”, ponieważ w najważniejszych kwestiach interesy Polski i USA są zbieżne.

Zgadza się też z krytyką Europy zawartą w strategii i w wywiadzie Donalda Trumpa dla Politico, gdzie opisano ją jako „grupę upadających państw kierowanych przez słabych przywódców”.