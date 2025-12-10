Sławomir Cenckiewicz: Jest okazja, żeby odwiesić pobór do wojska

Aktualizacja: 10.12.2025 21:59 Publikacja: 10.12.2025 19:33
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz
Foto: PAP, Darek Delmanowicz
Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), w wywiadzie dla RMF FM ocenił nową Narodową Strategię Bezpieczeństwa USA jako dokument w pełni przewidywalny i zgodny z oczekiwaniami. Podkreślił, że nie jest zaskoczony jej założeniami.
Wyjaśnił, że strategia jest „przepisaniem koncepcji politycznych trumpizmu czy MAGA na kwestie międzynarodowe i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, opartym na dobrze pojętym egoizmie narodowym”. Szef BBN nie widzi w tym zagrożenia dla Polski, argumentując, że interesy USA i Europy zbiegają się w kluczowych obszarach, takich jak ochrona półkuli zachodniej przed ingerencją Rosji i Chin. Uważa też, że Polska nie powinna się obawiać, iż może stać się „żetonem w grze”, ponieważ w najważniejszych kwestiach interesy Polski i USA są zbieżne.
Zgadza się też z krytyką Europy zawartą w strategii i w wywiadzie Donalda Trumpa dla Politico, gdzie opisano ją jako „grupę upadających państw kierowanych przez słabych przywódców”.
Cenckiewicz podkreślił, że jako konserwatysta zgadza się ze stwierdzeniem Trumpa dotyczącym upadku Europy, wskazując przy tym na przeregulowanie, błędy imigracyjne z lat 70. i 80. oraz brak reform. Dodał, że Strategia wzywa Europę do budowy samodzielnych zdolności obronnych.
– Cała myśl tej nowej strategii amerykańskiej polega na tym, żeby ta Europa, która chce wszystko regulować, uregulowała wreszcie kwestie swoich samodzielnych zdolności obronnych i żeby jeszcze nie traktowała Ameryki jak takiego można powiedzieć głupszego, chociaż bardzo silnego sojusznika, który zapewni nam bezpieczeństwo, a my tu będziemy sobie robili różne interesiki – mówił szef BBN.
Sławomir Cenckiewicz zapewnił, że ma bardzo proukraińskie podejście w sensie myślenia geostrategicznego i jest zwolennikiem pomocy dla Ukrainy.
– Ukrainę trzeba wspierać w jej wysiłkach i docenić, przede wszystkim to dzisiaj jest kwestionowane, docenić po prostu to, co Ukraińcy zrobili zwłaszcza po roku 2022 , jak obronili swoją stolicę, jak obronili w gruncie rzeczy swoją niepodległość – mówił.
Jednocześnie jednak wyraził rosnące wątpliwości co do możliwości kontynuowania przez Ukrainę działań obronnych: – Analizując stosunek potencjałów rosyjskiego i ukraińskiego oraz stan wojny dziś, wydaje się, że Rosjanie są w ofensywie – ocenił. Wymienił kluczowe problemy: wydłużającą się linię frontu, „w takiej skali nie do utrzymania”, spadek stanu ukraińskich brygad poniżej 50 proc., brak rekrutów, sprzętu i uzupełnień.
Rosjanie – jak ocenia – robią wrażenie na Trumpie i na świecie swoją przewagą liczebną. Cenckiewicz twierdzi, że Moskwa „nie chce pokoju” i jest rozpędzona: zniszczyła większość infrastruktury krytycznej i energetycznej Ukrainy, paraliżując kraj przed zimą. Cenckiewicz uważa, że nawet ogromne środki finansowe nie wystarczą bez masowej rekrutacji – również 18–19-latków, przy czym wątpliwa jest ich gotowość bojowa.
Uważa też, że żołnierze z Francji, Wielkiej Brytanii czy Polski „nie będą umierali za Ukrainę”, także dlatego, że nikt ich tam nie wyśle.
Cenckiewicz otwarcie przyznaje, że obawia się wojny, powołując się na słowa premiera Donalda Tuska, który w marcu, powołując się na ustalenia wywiadu Ukrainy, mówił , że Rosja przygotowuje się na pełnoskalową wojnę w ciągu 3–4 lat.
Krytykuje jednocześnie tych, którzy w 2025 r. twierdzą, że „Ameryka jest passé”, podkreślając, że Europa nie posiada realnych zdolności obronnych. Przypomina, że szczyt NATO w Hadze zakłada przeznaczanie 5 proc. PKB na obronę dopiero od 2035 r., co – zestawione z prognozami Tuska o możliwej wojnie w 2027 r. oraz ostrzeżeniami Tomasza Siemoniaka dotyczącymi ataków dronowych – oznacza, że Europa będzie gotowa dopiero „po wojnie”.
Zdaniem Cenckiewicza Polska musi działać samodzielnie, w tym także odwiesić zawieszony pobór do wojska.
– Jest dobra okazja, żeby ci, którzy go zawiesili, teraz go odwiesili. Musimy zacząć mówić o zagrożeniach wprost, również przygotowując społeczeństwo do tych zagrożeń: wprowadzić szkolenie oraz budować alternatywne schrony, szpitale i miejsca dla ludności cywilnej. My tego wszystkiego nie mamy – mówił szef BBN.
Podkreślił, że prezydent Karol Nawrocki poprze takie ustawy. Za konieczną uznał też stałą obecność sił USA w Polsce, co jest niezbędne dla interoperacyjności i zwiększa szanse zarówno w rywalizacji z Chinami, jak i w odbudowie amerykańskiej potęgi militarnej.
Źródło: rp.pl
