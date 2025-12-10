Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Małgorzata Manowska: 7 proc. mniej w budżecie SN zagraża prawu do sądu

I prezes Sądu Najwyższego wyraziła „stanowczy sprzeciw” wobec cięć w budżecie SN na 2026 r. - Redukcje w wydatkach majątkowych, mogą zagrozić ciągłości działania Sądu Najwyższego - twierdzi Małgorzata Manowska.

Publikacja: 10.12.2025 20:38

Pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska podczas posiedzenia Sądu Najwyższego

Pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska podczas posiedzenia Sądu Najwyższego

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Dorota Gajos-Kaniewska

Przypomnijmy, że na początku grudnia 2025 r. Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2026 rok przewidującą obniżenie budżetu Sądu Najwyższego o prawie 30 mln zł. Mniejsze lub większe cięcia dotknęły również inne instytucje, m.in. Kancelarie: Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, a także Naczelny Sąd Administracyjny, Najwyższą Izbę Kontroli, czy Rzecznika Praw Obywatelskich. Ministerstwo Sprawiedliwości straci aż 165 mln zł. Ustawa trafiła do Senatu, który zajmie się nią na posiedzeniu 17 grudnia.

Czytaj więcej

Sąd Rejonowy, zdjęcie poglądowe
Sądy i trybunały
Koalicja tnie środki na podwyżki w sądach. Związkowcy i sędziowie protestują

Małgorzata Manowska: Sąd Najwyższy może stać się nieefektywny

Pierwsza Prezes SN apeluje do parlamentarzystów o przywrócenie budżetu SN w kształcie wynikającym z przedłożonego projektu, co ma pozwolić "nie tylko Sądowi Najwyższemu, lecz i całemu wymiarowi sprawiedliwości realizować konstytucyjne zadania". Zapewnia, że jest gotowa do dialogu i współpracy przy wypracowaniu rozwiązań, które umożliwią realizację tych zadań.

„Obniżenie środków finansowych o około 7 procent względem przedłożonego projektu dochodów i wydatków Sądu Najwyższego, w brzmieniu uchwalonym przez Kolegium Sądu Najwyższego, zgodnie z art. 7 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym, może mieć negatywne skutki w sferze funkcjonowania Sądu Najwyższego, a w szczególności pogorszenia efektywności i skuteczności realizacji zadań, a tym samym zagrożenia dla realizacji konstytucyjnego prawa do sądu oraz konwencyjnego prawa do rzetelnego procesu sądowego” - twierdzi Małgorzata Manowska.

Zwraca uwagę, że obniżenie wydatków państwa na SN to „kolejna ingerencja w autonomiczny budżet Sądu Najwyższego”, która podważa niezależność władzy sądowniczej i zagraża realizacji jego konstytucyjnych zadań. „Podkreślam stanowczo, że zmniejszenie funduszu wynagrodzeń sędziów narusza art. 178 ust. 2 Konstytucji RP, który m. in. gwarantuje niezależność sądów oraz niezawisłość sędziów, poprzez m.in. zapewnienie godziwych warunków pracy i płacy. Mechanizm ustalania wynagrodzeń opiera się natomiast na przewidywalnych i obiektywnych kryteriach, jakim jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego” - napisała I prezes SN.

Reklama
Reklama

Małgorzata Manowska ostrzega, że zmniejszenie budżetu SN może bezpośrednio wpływać na czas trwania postępowań. Przypomina, że tylko w 2025 r. (do 8 grudnia 2025 r.) do SN wpłynęło 27 154 spraw (do wszystkich Izb), a rozstrzygniętych zostało 26 446 spraw.

Skutki cięć szczególnie dotkliwe w Warszawie

I prezes SN nie akceptuje też redukcji wydatków na wynagrodzenia asystentów sędziów SN, od których wymaga się ponadprzeciętnych kwalifikacji i doświadczenia. Jak pisze, ich pozyskanie, a potem utrzymanie jest  szczególnie trudne w Warszawie, gdzie „Sąd Najwyższy musi konkurować z wyspecjalizowanymi podmiotami gospodarczymi gwarantującymi znacznie wyższe zarobki”.

Z kolei w przypadku wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi obawy Małgorzaty Manowskiej budzi tylko 3-proc. wzrost wynagrodzeń, niewystarczający – jak pisze - wobec inflacji i wzrostu kosztów życia w Warszawie.  „Szczególnie istotne jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej w sytuacji wzmożonych ataków hybrydowych, zwłaszcza mając na względzie fakt, iż Sąd Najwyższy administruje danymi wrażliwymi dotyczącymi obywateli” - podkreśla I prezes SN.

Zwraca uwagę, że międzynarodowe standardy oraz zalecenia Komisji Weneckiej, podkreślają konieczność zapewnienia niezależności finansowej sądów i ochrony ich budżetów przed politycznymi wpływami. „Cięcia w zakresie budżetu Sądu Najwyższego są sprzeczne z tymi wytycznymi” - pisze  Małgorzata Manowska. 

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Budżet Państwa Sądy i Trybunały Sąd Najwyższy Małgorzata Manowska
Zasiłek zwrotny z MOPS przysługuje w szczególnych sytuacjach. Jakie warunki trzeba spełnić?
Praca, Emerytury i renty
O tym zasiłku mało kto wie. Wypłaca go MOPS niezależnie od dochodu
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Tzw. zielona strzałka sygnalizuje warunkowy skręt w prawo
Prawo drogowe
Koniec mandatów za zieloną strzałkę? Ministerstwo szykuje rewolucyjne zmiany
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Fundacja Helsińska nie zostawia suchej nitki na projekcie resortu Waldemara Żurka
Nadchodzi rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych. Jest projekt ustawy
Nieruchomości
Nadchodzi rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych. Jest projekt ustawy
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Twoje dziecko jest ofiarą hejtu? Sprawdź, jakie kroki prawne możesz podjąć
Prawo w Polsce
Twoje dziecko jest ofiarą hejtu? Sprawdź, jakie kroki prawne możesz podjąć
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama