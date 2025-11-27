Aktualizacja: 27.11.2025 14:55 Publikacja: 27.11.2025 14:08
Sąd Rejonowy, zdjęcie poglądowe
Foto: rp.pl / Mateusz Adamski
Chodzi o przyjętą w ubiegłym tygodniu przez sejmową Komisję Finansów Publicznych poprawkę nr 9 do projektu budżetu na 2026 r., którą przedstawili posłowie Zbigniew Konwiński (KO), Piotr Zgorzelski (PSL) i Paweł Śliz (Polska 2050). Zmniejsza ona wydatki na wynagrodzenia w sądach o około 95 mln zł, a łącznie w sądownictwie powszechnym o 165 mln zł. Pieniądze te mają zostać przeznaczone m.in. na szkolnictwo wyższe i naukę, turystykę, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu czy programy „Moc Małych Społeczności” oraz „Polski Inkubator Rzemiosła”.
Poprawka dotyczy nie tylko wynagrodzeń urzędników i innych pracowników sądów powszechnych, ale także asystentów sędziów, kuratorów sądowych i specjalistów z OZSS.
Przeciwko poprawce protestuje „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury. Związek zwraca uwagę, iż rząd przewidział w projekcie budżetu jedynie trzyprocentowy wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Obcięte środki miały pozwolić na wyższe podwyżki dla najmniej zarabiających pracowników sądów, a także sfinansować awanse i dodatki. „Pracownicy czują, że znów zostali postawieni w roli tych, którzy są dla rządzących mało ważni i którym najłatwiej coś zabrać, choć to właśnie oni są kołem zamachowym codziennego funkcjonowania sądów, często kosztem własnego zdrowia, wolnego czasu i poczucia bezpieczeństwa” – pisze „Solidarność”.
Czytaj więcej
Zawieszenie prezesów sądów, odwołania z delegacji, wycofanie projektu ustawy o neosędzach z Komis...
Z pracownikami sądów solidaryzują się sędziowie. W wydanym w środę stanowisku zarząd Stowarzyszenia „Iustitia” wskazał, że „Decyzja sejmowej Komisji Finansów Publicznych o redukcji o 95 milionów złotych środków na wynagrodzenia dla tych grup zawodowych jest nieracjonalna i godzi w warunki życia tysięcy ciężko pracujących w sądach powszechnych osób”.
W piśmie podkreślono, że „wymiar sprawiedliwości to nie tylko sędziowie, ale także wspierający ich swoją codzienną pracą urzędnicy, pracownicy, asystenci, kuratorzy i specjaliści. Bez ich trudnej i odpowiedzialnej pracy sądy nie mogą wypełniać swoich zadań”.
„Iustitia” wezwała przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej do „zapewnienia środków finansowych w budżecie na 2026 r. rekompensujących osobom zatrudnionym w wymiarze sprawiedliwości wzrost kosztów utrzymania”.
Do sprawy na platformie X odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. „Wnioskowałem o 5 proc. dla pracowników sądów. Z pełną świadomością i przekonaniem, że to konieczne w ich przypadku ze względu na ogromne obciążenie i wytężoną pracę. Komisja sejmowa skorygowała podwyżki do 3 proc., ale nadal szukamy rozwiązań, aby te pensje były wyższe” – poinformował.
Czytaj więcej
Każdy urzędnik, asystent sędziego, kurator zawodowy, specjalista OZSS oraz pracownik obsługi w są...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Chodzi o przyjętą w ubiegłym tygodniu przez sejmową Komisję Finansów Publicznych poprawkę nr 9 do projektu budżetu na 2026 r., którą przedstawili posłowie Zbigniew Konwiński (KO), Piotr Zgorzelski (PSL) i Paweł Śliz (Polska 2050). Zmniejsza ona wydatki na wynagrodzenia w sądach o około 95 mln zł, a łącznie w sądownictwie powszechnym o 165 mln zł. Pieniądze te mają zostać przeznaczone m.in. na szkolnictwo wyższe i naukę, turystykę, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu czy programy „Moc Małych Społeczności” oraz „Polski Inkubator Rzemiosła”.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje nowelizację Prawa łowieckiego rozwiązań, która zmieni procedurę t...
Polacy coraz bardziej obawiają się o zdrowie i stabilność finansową, ale rzadko podejmują konkretne działania, by je chronić. Warta odpowiada na te potrzeby nową ofertą ubezpieczeń na życie, zapewniając realne wsparcie od pierwszego dnia choroby.
Polskie urzędy stanu cywilnego nie powinny dłużej odmawiać parom jednopłciowym transkrypcji aktu małżeńskiego, j...
Osoby w wieku emerytalnym i okołoemerytalnym przebywały w pierwszej połowie roku na zwolnieniach lekarskich króc...
Aby majątek po śmierci trafił dokładnie tam, gdzie chce tego spadkodawca, najlepszym rozwiązaniem jest sporządze...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Samo przywiezienie podrobionych towarów do Polski, bez oferowania ich do sprzedaży, nie można uznać za obrót pod...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas