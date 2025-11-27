Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Koalicja obcina środki na podwyżki w sądach. Związkowcy i sędziowie protestują

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawkę do budżetu państwa na 2026 rok, w którym zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników sądów o około 95 mln zł. Przeciwko cięciom protestuje NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury. Sprzeciwia się im również Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Publikacja: 27.11.2025 14:08

Sąd Rejonowy, zdjęcie poglądowe

Sąd Rejonowy, zdjęcie poglądowe

Foto: rp.pl / Mateusz Adamski

Mateusz Adamski

Chodzi o przyjętą w ubiegłym tygodniu przez sejmową Komisję Finansów Publicznych poprawkę nr 9 do projektu budżetu na 2026 r., którą przedstawili posłowie Zbigniew Konwiński (KO), Piotr Zgorzelski (PSL) i Paweł Śliz (Polska 2050). Zmniejsza ona wydatki na wynagrodzenia w sądach o około 95 mln zł, a łącznie w sądownictwie powszechnym o 165 mln zł. Pieniądze te mają zostać przeznaczone m.in. na szkolnictwo wyższe i naukę, turystykę, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu czy programy „Moc Małych Społeczności” oraz „Polski Inkubator Rzemiosła”. 

Poprawka dotyczy nie tylko wynagrodzeń urzędników i innych pracowników sądów powszechnych, ale także asystentów sędziów, kuratorów sądowych i specjalistów z OZSS.

Przeciwko poprawce protestuje „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury. Związek zwraca uwagę, iż rząd przewidział w projekcie budżetu jedynie trzyprocentowy wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Obcięte środki miały pozwolić na wyższe podwyżki dla najmniej zarabiających pracowników sądów, a także sfinansować awanse i dodatki. „Pracownicy czują, że znów zostali postawieni w roli tych, którzy są dla rządzących mało ważni i którym najłatwiej coś zabrać, choć to właśnie oni są kołem zamachowym codziennego funkcjonowania sądów, często kosztem własnego zdrowia, wolnego czasu i poczucia bezpieczeństwa” – pisze „Solidarność”. 

Czytaj więcej

Czystki i podwyżki mają poprawić sytuację w sądownictwie
Sądy i trybunały
Czystki i podwyżki mają poprawić sytuację w sądownictwie

„Iustitia”: wymiar sprawiedliwości to nie tylko sędziowie

Z pracownikami sądów solidaryzują się sędziowie. W wydanym w środę stanowisku zarząd Stowarzyszenia „Iustitia” wskazał, że „Decyzja sejmowej Komisji Finansów Publicznych o redukcji o 95 milionów złotych środków na wynagrodzenia dla tych grup zawodowych jest nieracjonalna i godzi w warunki życia tysięcy ciężko pracujących w sądach powszechnych osób”. 

Reklama
Reklama

W piśmie podkreślono, że „wymiar sprawiedliwości to nie tylko sędziowie, ale także wspierający ich swoją codzienną pracą urzędnicy, pracownicy, asystenci, kuratorzy i specjaliści. Bez ich trudnej i odpowiedzialnej pracy sądy nie mogą wypełniać swoich zadań”. 

„Iustitia” wezwała przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej do „zapewnienia środków finansowych w budżecie na 2026 r. rekompensujących osobom zatrudnionym w wymiarze sprawiedliwości wzrost kosztów utrzymania”.

Do sprawy na platformie X odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. „Wnioskowałem o 5 proc. dla pracowników sądów. Z pełną świadomością i przekonaniem, że to konieczne w ich przypadku ze względu na ogromne obciążenie i wytężoną pracę. Komisja sejmowa skorygowała podwyżki do 3 proc., ale nadal szukamy rozwiązań, aby te pensje były wyższe” – poinformował. 

Czytaj więcej

Wiceminister Arkadiusz Myrcha podczas spotkania z przedstawicielami związków zawodowych pracowników
Sądy i trybunały
Nie mniej niż 5 tys. zł. Resort Bodnara podnosi wynagrodzenia w sądach

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sądy i Trybunały Sądy Powszechne

Chodzi o przyjętą w ubiegłym tygodniu przez sejmową Komisję Finansów Publicznych poprawkę nr 9 do projektu budżetu na 2026 r., którą przedstawili posłowie Zbigniew Konwiński (KO), Piotr Zgorzelski (PSL) i Paweł Śliz (Polska 2050). Zmniejsza ona wydatki na wynagrodzenia w sądach o około 95 mln zł, a łącznie w sądownictwie powszechnym o 165 mln zł. Pieniądze te mają zostać przeznaczone m.in. na szkolnictwo wyższe i naukę, turystykę, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu czy programy „Moc Małych Społeczności” oraz „Polski Inkubator Rzemiosła”. 

Pozostało jeszcze 82% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Koniec niechcianych polowań? Co się zmieni w prawie łowieckim
Prawo w Polsce
Koniec niechcianych polowań? Co się zmieni w prawie łowieckim
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Materiał Promocyjny
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Małżeństwa jednopłciowe będą uznawane w Polsce? Adwokaci: wyrok TSUE to kamień milowy
W sądzie i w urzędzie
Małżeństwa jednopłciowe będą uznawane w Polsce? Adwokaci: wyrok TSUE to kamień milowy
Raport ZUS pokazuje kto choruje najrzadziej. Jest zaskoczenie
Praca, Emerytury i renty
Raport ZUS pokazuje kto choruje najrzadziej. Jest zaskoczenie
Jak prawidłowo napisać testament?
Spadki i darowizny
O ważności wydziedziczenia i zachowku. Jak napisać skuteczny testament?
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Sąd Najwyższy: import podrobionych towarów z Chin to nie obrót podróbkami
Konsumenci
Sąd Najwyższy: import podrobionych towarów z Chin to nie obrót podróbkami
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama