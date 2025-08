– O ile konsultowanie założeń ustawy z Komisją Wenecką miało sens, to nie powinna się ona wypowiadać in concreto o projekcie ustawy. Równie dobrze można byłoby się zwrócić do tego organu, by nam opracował projekt, co byłoby tańsze i szybsze – ironizuje sędzia Mgłosiek.

Więcej pieniędzy dla słuchaczy KSSiP

Nowy minister podjął też decyzję o zwiększeniu o 1 tys. zł netto stypendium, jakie przysługuje aplikantom Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Dziś, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, wynosi ono 4,3 tys. zł brutto na pierwszym roku i 5,1 tys. zł brutto na drugim roku.

Zdaniem sędziego Macieja Świdra ze Stowarzyszenia Absolwentów i Aplikantów KSSiP jest to krok w dobrym kierunku, ale stanowi tylko doraźne rozwiązanie problemu.

– Choć podwyżka o 1 tys. zł netto jest zbieżna z naszymi postulatami podniesienia wysokości stypendium do 8,5 tys. zł brutto, to jednak główną naszą propozycją było, po pierwsze, to, by nie było to określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, lecz w ustawie. A po drugie, by wysokość stypendium nie była określona kwotowo, lecz by stanowiła stały ułamek kwoty będącej wynagrodzeniem sędziego. W przeciwnym razie za rok czy dwa kwestia podwyżek znów powróci – mówi sędzia Świder.