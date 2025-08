Robert Duchniewicz wskazuje też na Ingę Ruginienė, minister pracy i spraw socjalnych. Zna ją dobrze, bo to on przyciągnął ją do Partii Socjaldemokratycznej, jest członkinią prowadzonego przez niego oddziału w rejonie wileńskim. Jej słabością jest krótki staż w partii. – Jest jednak doświadczona, resort, którym kieruje, zajmuje się kwestiami kluczowymi w naszym programie. Była też szefową Konfederacji Związków Zawodowych –zachwala konkurentkę.

Paluckas rządził zaledwie niecałe osiem miesięcy. Rezygnację, także z funkcji przewodniczącego Partii Socjaldemokratycznej, wymusili koalicjanci, zaniepokojeni doniesieniami o podejrzanych powiązaniach finansowych premiera, który poza tym, że jest politykiem, zajmował się też biznesem. W czwartek prezydent Gitanas Nausėda powiedział, że Paluckas zadzwonił do niego i powiedział, że odchodzi ze stanowiska.

Niezależnie od tego, kto zostanie premierem, nie należy się spodziewać zmian kierunku polityki Litwy, w tym zagranicznej – poparcia dla Ukrainy.

Obecny rząd poda się do dymisji, tymczasowym premierem będzie Rimantas Šadžius, minister finansów.

Głównym ugrupowaniem rządzącym pozostanie Partia Socjaldemokratyczna. Może będzie musiała poszukać innego koalicjanta w miejsce centrowego Związku Demokratów „W imię Litwy” (15 posłów), którym kieruje coraz bardziej krytyczny Saulius Skvernelis, przewodniczący Sejmu. Zapewne w koalicji pozostanie populistyczny Świt Niemna (19 posłów), który w czasie ubiegłorocznej kampanii część mediów nazywała„faszystami” i porównywała do niemieckiej AfD. „Faszyści” złagodnieli, kontrowersyjny lider się schował i nominował do rządu bezpartyjnych fachowców. By zachować bezpieczną większość w Sejmie, socjaldemokraci mogą dobrać pojedynczych posłów z innych ugrupowań, teoretycznie także z AWPL (3 posłów).