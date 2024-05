Wybory prezydenckie na Litwie: Trochę tak, jakby PiS zmiażdżył PO

Jeżeliby się pokusić o dostosowanie litewskich wyborów prezydenckich do polskiej sceny politycznej, to można by w publicystycznym uproszczeniu powiedzieć, że w niedzielę PiS zmiażdżył PO. Litewscy konserwatyści są wraz z PO w Europejskiej Partii Ludowej i chcą tam być jak najbardziej w głównym nurcie.

Gitanas Nausėda zaś to taki PiS w wersji light. Czasem pokazuje nawet, że jest mu blisko do PiS, zwłaszcza Andrzeja Dudy. Zaskoczył PO, mówiąc kilka tygodni temu, że to prezydent Duda przekonał Donalda Trumpa do odblokowania przez amerykańskich republikanów militarnej pomocy dla Ukrainy.

Niektórzy uważają, że chciałby być jak Jarosław Kaczyński, ale nie ma swojej partii, a poparcie ciuła jako pozapartyjny przywódca różnorodnego obozu antylandsbergisistów. Teraz nadal partii mieć zapewne nie będzie, ale jego możliwości jeszcze wzrosną.