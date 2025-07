Chybione szacunki zapotrzebowania na pilotów

Najważniejsze jednak, że to także znacząco mniej niż liczby podawane przez media powołujące się na ekspertów, które mówią o zapotrzebowaniu na co najmniej 384 osób samego personelu latającego. Personelu, którego wyszkolenie i późniejsze utrzymanie są najbardziej kosztowne.

Moim zdaniem wcześniejsze szacunkowe wielkości są mocno przesadzone. Nawet jeśli są powielane przez samych wojskowych. A przypomnę, że niedawno w rozmowie z PAP szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Dariusz Łukowski tłumaczył: „W tej chwili najważniejszym i najpilniejszym zadaniem jest stworzenie warunków do szkolenia pilotów na maszyny Apache; nasze śmigłowce się do tego nie nadają. Potrzebujemy 400 pilotów i 2,5 tys. inżynierów do obsługi zamówionych 96 śmigłowców. Jeśli będziemy ich szkolić na tej samej maszynie, zbankrutujemy. Tego nie robi się na tak drogiej platformie bojowej – potrzebujemy tańszych śmigłowców szkoleniowych”. I chociaż można się z nim zgodzić co do głównej tezy, to jednak podawanym liczbom osobiście jestem skłonny mniej wierzyć. Dlaczego?

Rzeczywistość operacyjna kontra teoria

Odpowiedź jest prosta. Żaden kraj (nawet aspirujący do posiadania największych sił zbrojnych w Europie) nie potrzebuje utrzymywać w stanie gotowości „podwojonych” załóg śmigłowców. Żadnego też na to nie stać. A co więcej, wcale nie jest to potrzebne.

Amerykanie w większości przypadków w batalionach, w których potrzeba 24 załóg, jako rezerwę rotacyjną utrzymują maksymalnie sześć załóg dodatkowych. W Polsce, stosując ten sam standard, powinny to być zatem cztery takie załogi na eskadrę, co pozwala zapewnić załogi rotacyjne dla 24 z 96 posiadanych maszyn.