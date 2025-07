Festiwal Tommorowland ściąga fanów muzyki elektronicznej z całego świata

Tomorrowland to festiwal muzyki elektronicznej organizowany przez Q-Dance, ID&T oraz Media Enterprise. Wydarzenie to odbywa się co roku, w ostatni weekend – lub ostatnie dwa weekendy – lipca, w miejscowości Boom, niedaleko Antwerpii w Belgii. Jest to jednen z największych i najbardziej znanych tego typu festiwali muzycznych na świecie. Bilety na niego co roku wyprzedają się w całości w kilka minut – na imprezę przyjeżdżają bowiem ludzie z całego świata.