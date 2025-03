W Mjanmie media państwowe piszą o co najmniej 1 700 ofiarach. „Wall Street Journal” podaje jednak, że liczba ofiar przekroczyła już w tym kraju 2 tysiące i wynosi obecnie 2 028. Reuters podkreśla, że nie jest w stanie zweryfikować tych danych.

Mjanma: Mimo trzęsienia ziemi armia nie przerwała ataków powietrznych na wioski w rejonach, gdzie znajdują się rebelianci?

ONZ stara się jak najszybciej dotrzeć z pomocą humanitarną do osób, które w wyniku trzęsienia ziemi straciły w Mjanmie dach nad głową. – Mjanma potrzebuje globalnej solidarności i wsparcia w obliczu tych ogromnych zniszczeń – powiedziała Nonko Takagi, przedstawicielka Agencji ONZ ds. Uchodźców w Mjanmie.

Pomoc i zespoły ratowników do Mjanmy wysłały Indie, Chiny i Tajlandia, a także Malezja, Singapur i Rosja. USA zapowiedziały przekazanie 2 mln dolarów na pomoc ofiarom za pośrednictwem działających w Mjanmie organizacji udzielających pomocy humanitarnej.

W Mjanmie od czasu puczu wojskowego z 2021 roku, który obalił rządy laureatki Pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi, trwa wojna domowa, co utrudnia dotarcie z pomocą humanitarną do wszystkich potrzebujących. Jedna z rebelianckich grup twierdzi, że już po trzęsieniu ziemi armia Mjanmy prowadziła naloty na wioski w rejonach, w których trwa walka z rebeliantami. Trzęsienie ziemi uszkodziło wiele elementów infrastruktury w kraju – w tym mosty, drogi, lotniska i tory kolejowe – co utrudnia dostarczanie pomocy humanitarnej nie tylko ofiarom trzęsienia ziemi, ale też uchodźcom wewnętrznym, którzy musieli opuścić swoje domy w związku z trwającymi w kraju walkami.