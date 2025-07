Po tym, jak Elon Musk obrzucił odchodzących z platformy reklamodawców obelgami podczas szczytu DealBook w 2023 roku, Yaccarino określiła komentarze Muska jako „wyraźny punkt widzenia na temat naszego stanowiska”. „Jesteśmy platformą, która pozwala ludziom podejmować własne decyzje” – napisała wówczas Yaccarino w poście na X. „A oto moja perspektywa w kontekście reklamy: X stoi na wyjątkowym i niesamowitym skrzyżowaniu Wolności Słowa i Głównej Ulicy– aspołeczność X jest potężna i jest tu, by Cię powitać. Naszym partnerom, którzy wierzą w naszą wartościową pracę – dziękujemy” -napisała wtedy Yaccarino.

Trudne szefowanie platformie X

CNN przypomina, że kadencja Yaccarino była naznaczona powtarzającymi się kryzysami public relations, w tym związanymi z kontrolą antysemickich i innych nienawistnych treści rozprzestrzenianych na platformie, wirusowymi fałszywymi postami dotyczącymi konfliktów międzynarodowych oraz reklamami, które pojawiały się obok pronazistowskich treści na stronie.

To skłoniło niektóre marki do wycofania wydatków, za co kierowana przez Yaccarino X pozwała grupę branży reklamowej – pozew, który Yaccarino ogłosiła w wiadomości wideo do wszystkich użytkowników X, w której potępiła to, co określiła jako spisek mający na celu bojkot platformy.

Jednak kłopoty nasiliły się po tym, jak X zintegrował chatbota Grok firmy xAI z platformą, gdzie użytkownicy mogą zadawać pytania AI i włączać go do wątków konwersacji z innymi użytkownikami. W maju Grok wygłaszał teorię „białego ludobójstwa” w Republice Południowej Afryki w odpowiedzi na niezwiązane z tym pytania. A we wtorek – kilka tygodni po tym, jak Musk powiedział, że odbuduje chatbota, ponieważ nie był zadowolony z niektórych jego odpowiedzi, które uważał za zbyt poprawne politycznie – chatbot podzielił się swoimi antysemickimi przemyśleniami i cytował wypowiedzi Adolfa Hitlera.

W odpowiedzi xAI powiedział, że usunął niektóre posty i „podjął działania w celu zakazania mowy nienawiści przed postami Groka na X”.