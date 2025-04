Jakie wyniki miała Tesla za pierwszy kwartał?

Tesla opublikowała we wtorek wieczorem wyniki za pierwszy kwartał 2025 r. Okazały się one dosyć słabe. Jej przychód spadł o 9 proc. rok do roku, do poziomu 19,3 mld dol., podczas gdy średnio się spodziewano, że wyniesie on 21,45 mld dol. Zysk na akcję sięgnął 27 centów, a oczekiwano 43 centów. Zysk netto spadł aż o 71 proc., do 409 mln dol. Dostawy pojazdów zmniejszyły się o 13 proc. i był to po tym względem najgorszy kwartał od 2022 r.

Chociaż Musk przyznał, że ostatnio były „trudne chwile”, pozostał optymistyczny co do przyszłości firmy. - Przyszłość Tesli jest lepsza niż kiedykolwiek. Wartość firmy polega na dostarczaniu zrównoważonego dobrobytu dzięki naszym przystępnym cenowo robotom zasilanym sztuczną inteligencją. Jeśli zapytasz jaka jest idealna przyszłość, którą możesz sobie wyobrazić, to właśnie tego byś chciał. Chciałbyś dobrobytu dla wszystkich w sposób zrównoważony, dobry dla środowiska. Zasadniczo jest to szczęśliwa przyszłość, najszczęśliwsza, jaką możesz sobie wyobrazić - powiedział Musk.

Owa „szczęśliwa przyszłość” obejmuje plany firmy dotyczące w pełni autonomicznych samochodów. Musk zapowiedział, że takie pojazdy pojawią się na drogach w niektórych miastach USA „do końca roku”. Tesla wcześniej miała trudności z dotrzymaniem terminów publicznych zapowiedzi Muska dotyczących wprowadzenia nowych produktów, zwłaszcza w kwestii autonomicznej jazdy. - Prawdziwym testem jest, czy możesz zasnąć w swoim samochodzie i obudzić się w miejscu docelowym i jestem przekonany, że będzie to dostępne w wielu miastach w USA do końca tego roku – mówił Musk. Będzie to uzupełnieniem usługi Robotaxi, którą firma planuje uruchomić w czerwcu. - Przewiduję, że w drugiej połowie przyszłego roku miliony Tesli będą działać w pełni autonomicznie – stwierdził założyciel Tesli.

- Na tle katastrofalnych oczekiwań, gdzie wszystko, od sprzedaży po marże, miało kontynuować spadek, liczby lepsze niż najgorsze scenariusze zostały przyjęte jako dobra wiadomość przez inwestorów Tesli. Liczby pokazują, że nawet w najgorszym momencie operacja Elona i zespołu może nadal przynosić solidne 19,3 mld dol. przychodów, przy czym całkowite przychody częściowo rekompensują ogromny spadek przychodów z samochodów. Jeśli to najgorszy moment dla Tesli, to z pewnością musi być jakiś potencjał wzrostowy dla akcji, gdy sprzyjające wiatry, takie jak bardzo oczekiwany tańszy model i Robotaxi, w końcu pojawią się na rynku pod koniec tego roku – wskazuje Thomas Monteiro, analityk w Investing.com.