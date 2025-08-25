Rzeczpospolita
Wydarzenia
Donald Trump „nie może się doczekać" spotkania z Kim Dzong Unem. „Mamy bardzo dobre relacje"

Donald Trump wyraził chęć spotkania z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem. - Nie powinienem mówić, że go bardzo lubię, bo zabiją mnie media szerzące fake newsy. Ale dogaduję się z nim bardzo dobrze - stwierdził prezydent USA.

Publikacja: 25.08.2025 19:10

Foto: PAP/Photoshot

Ada Michalak

Prezydent USA Donald Trump powiedział w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami, że dobrze dogaduje się z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem oraz że chciałby się z nim spotkać. 

Trump: Mam bardzo dobre relacje z Kim Dzong Unem

- Mam bardzo dobre relacje z Kim Dzong Unem. Wiele osób mogłoby powiedzieć, że to straszne. Nie, to jest dobre. Pewnego dnia się z nim spotkam - powiedział amerykański prezydent w Gabinecie Owalnym. Zaznaczył także, że „nie może się doczekać” tego spotkania. 

Amerykański prezydent podkreślił również, że podczas swojej poprzedniej kadencji spotkał się przywódcą Korei Północnej dwa razy. Dodał też, że zna Kima „lepiej od prawie wszystkich”. 

Kiedy Donald Trump spotkał się z Kim Dzong Unem?

Od czerwca 2018 roku Trump i Kim spotkali się już trzykrotnie. Ostatni raz 30 czerwca 2019 roku w strefie zdemilitaryzowanej między Koreami.

Północnokoreańska rodzina Kimów

Północnokoreańska rodzina Kimów

Foto: PAP

Trump jako pierwszy urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych wszedł na terytorium Korei Północnej. Stało się to chwilę po powitaniu z Kim Dzong Unem w strefie zdemilitaryzowanej. Następnie przywódca Korei Północnej przeszedł na południową stronę granicy.  - To historyczny moment. Jestem dumny, że tę granicę przekroczyłem - mówił wówczas Donald Trump. - Dobrze pana znowu widzieć. Nie spodziewałem się, że spotkamy się w tym miejscu - podkreślał Kim, gdy uścisnęli sobie dłoń. Kim Dzong Un podkreślił też, że Donald Trump jest „pierwszym prezydentem USA, który odwiedził jego kraj”. - To przykład odwagi i determinacji - zaznaczał.

Pierwszy szczyt przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej odbył się w czerwcu 2018 roku w Singapurze. Drugie spotkanie odbyło się zaś pod koniec lutego 2019 roku w Hanoi.

Źródło: rp.pl

