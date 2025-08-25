Prezydent USA Donald Trump powiedział w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami, że dobrze dogaduje się z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem oraz że chciałby się z nim spotkać.

Trump: Mam bardzo dobre relacje z Kim Dzong Unem

- Mam bardzo dobre relacje z Kim Dzong Unem. Wiele osób mogłoby powiedzieć, że to straszne. Nie, to jest dobre. Pewnego dnia się z nim spotkam - powiedział amerykański prezydent w Gabinecie Owalnym. Zaznaczył także, że „nie może się doczekać” tego spotkania.

Amerykański prezydent podkreślił również, że podczas swojej poprzedniej kadencji spotkał się przywódcą Korei Północnej dwa razy. Dodał też, że zna Kima „lepiej od prawie wszystkich”.

W poniedziałek Donald Trunp przyjmuje w Białym Domu prezydenta Korei Południowej Li Dze Mjunga.