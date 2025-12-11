Rzeczpospolita
Viktor Orbán znalazł sposób na przegrane wybory? Bloomberg: w ten sposób zamierza rządzić dalej

Licząc się z możliwością porażki w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych premier Węgier Viktor Orbán rozważa możliwość zmiany konstytucji i objęcia urzędu prezydenta - informuje Bloomberg. Zmiany w konstytucji miałyby wzmocnić władzę prezydenta, dzięki czemu Orbán dalej miałby wpływ na politykę w kraju.

Publikacja: 11.12.2025 20:32

Viktor Orbán w czasie rozmowy z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie

Foto: Reuters/Jonathan Ernst

Bartosz Lewicki

„Przegrywający w sondażach najdłużej urzędujący przywódca w Unii Europejskiej rozważa sposoby na utrzymanie się u władzy niezależnie od wyniku wyborów zaplanowanych na kwiecień przyszłego roku” – informuje agencja Bloomberg. Według cytowanej przez Bloomberga osoby znającej sytuacji, Orbán rozważa możliwość objęcia urzędu prezydenta i takiej zmiany prawa, aby wzmocnić ten urząd. 

Jak zauważył Bloomberg, 62-letni Orbán poruszył kwestię systemu prezydenckiego po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Białym Domu w zeszłym miesiącu. Mówiąc o systemie prezydenckim, stwierdził , że „plan ten zawsze był brany pod uwagę”. W środę węgierski parlament zatwierdził projekt ustawy autorstwa partii Fidesz, który utrudni parlamentarzystom odwoływanie prezydenta ze stanowiska w przyszłości.

Czytaj więcej

Viktor Orbán i Donald Trump
Polityka
Czy Donald Trump uratuje Viktora Orbána? Nie wiadomo

Prezydent Węgier dotąd pełnił marginalną rolę

W Budapeszcie mówi się, że Orbán nie podda się bez walki, jeśli przegra swoje pierwsze wybory od dwóch dekad. Rozmówca Bloomberga mówi, że nawet jeśli Fidesz wygra wybory, Orbán mógłby objąć urząd prezydenta, jednocześnie przekazując sprawy rządowe zaufanemu sojusznikowi takiemu jak János Lázár, minister budownictwa i transportu. – Jeśli natomiast przegra, jako prezydent może ograniczać zdolność Węgier do odbudowy pozycji lojalnego członka UE po latach wrogości wobec Brukseli. Ta ścieżka byłaby jednak ryzykowna, gdyby została uznana za sprzeczną z wolą społeczeństwa – powiedział rozmówca agencji, osoba zaznajomiona z procesami decyzyjnymi węgierskiego rządu.

Możliwości podjęcia przez rząd Węgier próby zmiany konstytucji, dającej więcej władzy głowie państwa, nie wyklucza opozycyjna partia Tisza, która w większości przedwyborczych sondaży zajmuje pierwsze miejsce – poinformował Bloomberg. Według rozmówcy w tej partii Tisza nie wyklucza również innych scenariuszy działań Orbána. Oficjalnie partia nie udzieliła jednak odpowiedzi na pytania Bloomberga.

Na pytania Bloomberga nie odpowiedziało również biuro Orbána, choć rzecznik premiera, Zoltán Kovács, napisał później w mediach społecznościowych, że podnoszenie kwestii systemu prezydenckiego było częścią „lewackiej rutyny fake newsów”.

Ważny jest czas. Viktor Orbán musi się śpieszyć z decyzją

Bloomberg przypomina, że na Węgrzech to parlament głosuje nad tym, kto zostaje głową państwa. Dlatego „kwestią kluczową jest czas”. O ile Fidesz nie odniesie kolejnego miażdżącego zwycięstwa, Orbán będzie musiał skorzystać z obecnej większości parlamentarnej jeszcze przed kwietniowymi wyborami, by objąć urząd prezydenta. Kadencja obecnego szefa państwa, Tamása Sulyoka, wygasa w 2029 r., dlatego musiałby on ustąpić ze stanowiska przed jej zakończeniem.

Czytaj więcej

Peter Magyar podczas wiecu w Budapeszcie, 13 kwietnia
Polityka
Lider węgierskiej opozycji: Systemu Orbána nie da się zreformować. Trzeba go zlikwidować

Według Dániela Hegedűsa, dyrektora ds. Europy Środkowej w German Marshall Fund w Berlinie, przejście na system, w którym prezydent miałby większą władzę, prawdopodobnie nastąpi na początku przyszłego roku. – To byłby plan awaryjny ratowania systemu i przyznanie, że nie da się tego zrobić drogą wyborów – powiedział Hegedus. – To ryzykowne, ale nie można tego wykluczyć – dodał.

Orbán już raz zmienił ordynację wyborczą od czasu powrotu do władzy w 2010 r., zmniejszając liczbę posłów w parlamencie i zmieniając granice okręgów wyborczych.

Opublikowany w tym tygodniu sondaż, przeprowadzony przez węgierską firmę badawczą Political Capital wśród 1000 dorosłych osób, wykazał, że 63 proc. respondentów spodziewa się, że Fidesz wprowadzi więcej zmian przed kwietniowymi wyborami.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Węgry Osoby Viktor Orban
Donald Trump
