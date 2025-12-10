Stany Zjednoczone prześwietlą turystów. Sprawdzą aktywność w social mediach

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowe wymogi planują wprowadzić Stany Zjednoczone dla turystów z zagranicy?

Jakie dane prywatne będą musiały być ujawnione przez aplikujących o wizę turystyczną do USA?

Jakie są dotychczasowe działania administracji Trumpa dotyczące aplikantów wizowych?

Dlaczego nowe przepisy mogą wpłynąć na prawa obywatelskie turystów?

Jak zmiany w polityce wizowej USA oddziałują na branżę turystyczną i międzynarodowy ruch turystyczny?

Jakie są ewentualne praktyczne konsekwencje związane z nowymi wymaganiami dla podróżnych?

Z taką propozycją wyszła Straż Graniczna i Ochrona Celna (CBP) oraz Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS), do którego CBP należy. Dokument opublikowano w Federalnym Rejestrze – oficjalnym biuletynie rządu USA. Konsultacje publiczne nad propozycją ESTA potrwają 60 dni.

Podstawą jest cytowany we wniosku styczniowy dekret Donalda Trumpa, zatytułowany „Ochrona Stanów Zjednoczonych przed zagranicznymi terrorystami i innymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa publicznego”.

Zmiana dotknęłaby obywateli dziesiątek krajów, którzy obecnie mogą przebywać w USA do 90 dni bez wizy, pod warunkiem wypełnienia formularza Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (ESTA).