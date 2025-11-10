Rzeczpospolita
Coraz mniej Niemców wyjeżdża do USA po objęciu władzy przez Trumpa

Liczba osób wyjeżdżających z Niemiec do Stanów Zjednoczonych znacząco spadła w 2025 roku – wynika z danych opublikowanych przez Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. Spadek nastąpił po rozpoczęciu drugiej kadencji Donalda Trumpa na stanowisku prezydenta USA.

Publikacja: 10.11.2025 11:04

Foto: Adobe Stock

Przemysław Malinowski

Między styczniem a wrześniem 2025 roku liczba emigrantów z Niemiec do USA zmniejszyła się o 17,8 proc. rok do roku, do około 17,1 tys. osób – podał w poniedziałek Federalny Urząd Statystyczny (Destatis).  

Spadek emigracji do USA po zaprzysiężeniu Trumpa

„Wyjazdy do USA w pierwszych dziewięciu miesiącach roku osiągnęły najniższy poziom od czasu pandemii w 2021 r.” – poinformował urząd w komunikacie. Jednocześnie liczba osób przybywających z USA do Niemiec wzrosła o 3,4 proc. do ponad 19,3 tys., co oznacza, że po raz pierwszy od 2021 roku więcej ludzi przeniosło się z USA do Niemiec niż w przeciwnym kierunku.

Mniej turystów i podróży między Niemcami a USA

Spadek zainteresowania relacjami między oboma krajami widoczny jest również w turystyce. Od stycznia do sierpnia 2025 roku do Niemiec przyjechało 1,96 mln Amerykanów, co oznacza spadek o 3,2 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2024 roku. Największy spadek zanotowano w lipcu – liczba przylotów z USA zmniejszyła się wtedy aż o 10,2 proc.

Pomimo niewielkiego, 1,3-procentowego spadku liczby podróży lotniczych z Niemiec do Stanów Zjednoczonych, USA pozostają najpopularniejszym kierunkiem poza Europą dla niemieckich podróżnych. Wśród ogółu kierunków podróży Niemców dominują wciąż Hiszpania, Turcja i Włochy.

Niemcy ostrzegają przed problemami na granicy USA

Spadek liczby emigracji i podróży między Niemcami a USA może mieć związek z zaostrzeniem amerykańskiej polityki imigracyjnej po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu.

W marcu 2025 roku niemiecki resort spraw zagranicznych zaktualizował ostrzeżenia dla podróżnych, podkreślając, że posiadanie wizy lub zezwolenia ESTA nie gwarantuje wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.  - Ostateczna decyzja o wpuszczeniu podróżnego zawsze należy do amerykańskich służb granicznych – poinformował rzecznik niemieckiego MSZ.

Jednocześnie podkreślił, że aktualizacja nie stanowi formalnego ostrzeżenia przed podróżami do USA.

Zatrzymania obywateli Niemiec w USA

Komunikat MSZ był reakcją na kilka incydentów z udziałem niemieckich obywateli, zatrzymanych na amerykańskich lotniskach mimo posiadania ważnych dokumentów pobytowych. Trzech Niemców zostało wówczas zatrzymanych przez służby imigracyjne, z czego dwóch już wróciło do kraju.

Trzeci – jak informowała lokalna stacja WGBH z Bostonu – miał status stałego rezydenta i został osadzony w ośrodku detencyjnym po przylocie do Bostonu. Sprawą zajmował się niemiecki konsulat generalny w Bostonie, jednak MSZ nie ujawnia jego obecnego miejsca pobytu.

Trump zaostrza politykę imigracyjną

Od ponownego objęcia urzędu 20 stycznia 2025 roku prezydent Donald Trump podpisał szereg dekretów wykonawczych, które prowadzą do zaostrzenia kontroli granicznych, ścisłej weryfikacji wizowej oraz zwiększenia liczby deportacji. Polityka ta spotkała się z krytyką w wielu krajach europejskich, w tym w Niemczech, gdzie władze wyrażają obawy o prawa obywateli podróżujących do USA oraz o skutki nowych przepisów dla relacji transatlantyckich.

Eksperci wskazują, że spadek migracji i turystyki między Niemcami a USA to szerszy sygnał ochłodzenia relacji transatlantyckich, które jeszcze w 2024 roku odznaczały się stabilnością i rekordowym ruchem turystycznym po pandemii.

– Niemcy postrzegają obecne Stany Zjednoczone jako mniej przewidywalne i mniej przyjazne cudzoziemcom niż jeszcze kilka lat temu – ocenia prof. Martin Klose, ekspert ds. migracji z Uniwersytetu w Bonn.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Niemcy Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump

