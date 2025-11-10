Między styczniem a wrześniem 2025 roku liczba emigrantów z Niemiec do USA zmniejszyła się o 17,8 proc. rok do roku, do około 17,1 tys. osób – podał w poniedziałek Federalny Urząd Statystyczny (Destatis).

Spadek emigracji do USA po zaprzysiężeniu Trumpa

„Wyjazdy do USA w pierwszych dziewięciu miesiącach roku osiągnęły najniższy poziom od czasu pandemii w 2021 r.” – poinformował urząd w komunikacie. Jednocześnie liczba osób przybywających z USA do Niemiec wzrosła o 3,4 proc. do ponad 19,3 tys., co oznacza, że po raz pierwszy od 2021 roku więcej ludzi przeniosło się z USA do Niemiec niż w przeciwnym kierunku.

Mniej turystów i podróży między Niemcami a USA

Spadek zainteresowania relacjami między oboma krajami widoczny jest również w turystyce. Od stycznia do sierpnia 2025 roku do Niemiec przyjechało 1,96 mln Amerykanów, co oznacza spadek o 3,2 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2024 roku. Największy spadek zanotowano w lipcu – liczba przylotów z USA zmniejszyła się wtedy aż o 10,2 proc.

Pomimo niewielkiego, 1,3-procentowego spadku liczby podróży lotniczych z Niemiec do Stanów Zjednoczonych, USA pozostają najpopularniejszym kierunkiem poza Europą dla niemieckich podróżnych. Wśród ogółu kierunków podróży Niemców dominują wciąż Hiszpania, Turcja i Włochy.