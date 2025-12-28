Reklama
Pięciu przegranych i pięciu wygranych w polskiej polityce. Subiektywny ranking roku Jacka Nizinkiewicza

Rok 2025 należał do prawicy i jej patrona Karola Nawrockiego, który chce odsunięcia od władzy koalicji 15 października. W siłę rosną prawicowi konkurenci PiS i słabną koalicjanci Donalda Tuska, którego partia prowadzi w sondażach, ale nie miałaby z kim stworzyć rządu.

Publikacja: 28.12.2025 08:43

Pięciu przegranych i pięciu wygranych w polskiej polityce. Subiektywny ranking roku Jacka Nizinkiewicza

Foto: PAP/Paweł Supernak

Jacek Nizinkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są kluczowe postacie w polskiej polityce w 2026 roku?
  • W jaki sposób Karol Nawrocki zdobył popularność w kraju?
  • Jakie są szanse Donalda Tuska na utrzymanie władzy?
  • Jakie ambicje prezydenckie ma Radosław Sikorski?
  • Dlaczego Włodzimierz Czarzasty jest uważany za przykład politycznego odrodzenia?

Wygrani roku 2025:

1. Karol Nawrocki – bezapelacyjny zwycięzca politycznego 2025 r.

Z nieznanego szerzej historyka i prezesa IPN stał się prezydentem Polski i głównym rozgrywającym w krajowej polityce. Jeśli Andrzej Duda tylko mówił, że się uczy, to Karol Nawrocki naprawdę pochłania wiedzę, stając się szybko politykiem wagi ciężkiej. Nie dał się podporządkować Jarosławowi Kaczyńskiemu, jak jego poprzednik. Został momentalnie głównym przeciwnikiem Donalda Tuska i liderem prawicowej opozycji. Czy wokół niego powstanie nowa partia? Czy zjednoczy Konfederację i PiS jako przyszłą koalicję władzy? A może doprosi do niej Grzegorza Brauna?

Pierwszy obywatel RP nie gra szablonowo. Rozpycha się, chcąc poszerzenia swoich kompetencji, wetuje kolejne ustawy z prędkością nieznaną swoim poprzednikom, chce nowej konstytucji i tworzy nowe podziały polityczne, prowadząc osobną politykę zagraniczną, podporządkowaną administracji Donalda Trumpa, nastawioną sceptycznie wobec Unii Europejskiej i Ukrainy.

Czy Polakom na dłuższą metę będzie się podobać prezydent wetujący i sypiący piach w tryby władzy? Na razie się podoba, co pokazują sondaże. Karol Nawrocki jest najpopularniejszym politykiem w Polsce, cieszącym się największym zaufaniem, tak jak każdy lokator Pałacu Prezydenckiego przed nim. Przestroga jest jednak taka, że Andrzej Duda w kilka miesięcy po złożeniu urzędu stał się politykiem zapomnianym i pozbawionym znaczenia.

2. Grzegorz Braun – putinowska ekspozytura w Polsce czy odpowiedź na rosnące antyunijne i antyukraińskie nastroje społeczne?

Lider Konfederacji Korony Polski (KKP) prowadzi swoje ugrupowanie na sondażowe podium. Skrajnie prawicowej partii już w jednym badaniu udało się przegonić Konfederację Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, plasując się na trzeciej pozycji. Braunowi nie szkodzi naruszanie nietykalności cielesnej, negowanie Holokaustu, antysemickie i homofobiczne wypowiedzi czy atakowanie Unii Europejskiej i jednoczesne zasiadanie w Parlamencie Europejskim. Promuje się na kontrowersjach i zyskuje coraz większy rozgłos.

Czwarte miejsce w wyborach prezydenckich to sukces. Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie również dzięki wyborcom Brauna. Konfederacja nie wyklucza współpracy z KKP. Jacek Sasin z PiS woli Brauna od Donalda Tuska, a Patryk Jaki zapowiada, że z Braunem PiS mogłoby zmienić konstytucję. KKP buduje się po cichu, a jej przedstawiciele przekonują, że mają struktury i sprawdzonych członków, dzięki czemu mogą zbudować samodzielnie listy na wybory parlamentarne. Siła, której nie można bagatelizować.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

3. Donald Tusk – wygrany/przegrany roku 2025

Jego kandydat w wyborach prezydenckich poniósł spektakularną klęskę, a plan rządzenia w drugiej połowie kadencji we współpracy z prezydentem ze swojego obozu legł w gruzach. Poparcie dla premiera jest na niskim poziomie, a mimo to potrafił odbudować siłę Koalicji Obywatelskiej, która prowadzi w sondażach z coraz większą przewagą nad PiS i umacnia swoją pozycję w rządzie. Dziś już nikt nie mówi o zmianie premiera. Rekonstrukcja rządu dała mu nowy impuls, a postawienie na Waldemara Żurka jako ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego dodało energii koalicji 15 października.

Czy wzmocni koalicjantów, czy połknie ich jak przystawki wraz z wyborcami? Sondaże pokazują, że KO na samodzielne rządy nie ma szans, a partnerzy są zbyt słabi, żeby doszło do prolongaty władzy. Czy premiera osłabi prezydent? Czy prawicowy wiatr zwieje obecne rządy? Przed Donaldem Tuskiem najważniejsze wybory życia. Jeśli straci władzę, PiS z Konfederacją nie puszczą go na spokojną emeryturę, a zrobią wszystko, żeby na stałe został rezydentem jednego z polskich zakładów penitencjarnych.

4. Radosław Sikorski – wicepremier i szef MSZ z ambicjami prezydenckimi

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich polityków na arenie międzynarodowej. Był czas, że PiS atakowało go bardziej niż Tuska, obawiając się, że zostanie premierem. Nie pozwala rozpychać się prezydentowi Nawrockiemu. Orędownik silnej Polski w silnej UE i NATO oraz wsparcia dla Ukrainy broniącej się przed agresją Rosji. Coraz popularniejszy w rankingach zaufania. Bezwzględnie lojalny wobec Donalda Tuska i bezwzględny wobec swoich przeciwników.

Potrafi grać ostro, choćby w mediach społecznościowych, krytykując polityczną konkurencję oraz tych, którzy według niego szkodzą demokracji. Słynne były jego potyczki z Elonem Muskiem na platformie X. W 2030 r. może stoczyć ostatnią bitwę o prezydenturę Polski.

5. Włodzimierz Czarzasty – dowód na polityczne życie po życiu

Złożony do politycznej trumny po aferze Rywina, w 2025 r. nie tylko zmartwychwstał, ale również wprowadził pogrobowców z SLD do Sejmu i rządu. Miał zakończyć karierę polityczną marszałkowaniem Sejmu, a nieoczekiwanie został ponownie szefem Nowej Lewicy. Lider koalicyjny, z którym Donald Tusk ma dobre porozumienie. Ale czy lider, który wprowadzi ponownie Lewicę do Sejmu? Z partią Razem będą walczyć w dużej mierze o tego samego wyborcę. A bratobójcza walka na lewicy może skończyć się ekstra premią dla… PiS.

Przegrani roku 2025 w polskiej polityce:

1. Szymon Hołownia – polityczny ojciec bez dzieci

Nie tylko przegrał z kretesem wybory prezydenckie, ale również oddał swoją partię bez walki i powoli wycofuje się z polityki, obrażony na wszystkich. Zaczął jako pretendent do najwyższego urzędu w państwie, reżyser tzw. sejmfliksa i współlider Trzeciej Drogi, skończył na nocnych schadzkach z Jarosławem Kaczyńskim, udaremnieniu „zamachu stanu” oraz zaangażowaniu państwa w poszukiwanie pracy dla siebie. Bezowocnie. Porażka – nie tylko roku.

2. Rafał Trzaskowski – dwugodzinny prezydent Polski

Przegrał wybory, które były do wygrania. I to przegrał drugi raz. Polacy chcieli innego kandydata, innej kampanii, innej narracji. Kontynuuje zarządzanie stolicą i dystansuje się od dużej polityki krajowej. Przegrał, ale ustał i się otrząsnął. Nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, ale trzeciej szansy nie dostanie.

3. Zbigniew Ziobro – topiciel PiS

Chciał zniesienia immunitetów, walczył z białymi kołnierzykami, którzy chcieli być ponad prawem, a kiedy sam miał usłyszeć zarzuty, nie zrzekł się immunitetu – ba, uciekł na Węgry, chowając się u politycznego sojusznika Viktora Orbána. Największy polityczny rozjazd oczekiwań z rzeczywistością. Nawet Karol Nawrocki i koledzy z PiS wyrażają głośno niezadowolenie z jego ucieczki.

4. Jarosław Kaczyński – przegrany/wygrany roku 2025

Jego kandydat wygrał wybory prezydenckie, ale jego partia nie dostała za to premii. Mateusz Morawiecki podważa jego przywództwo w PiS, a Karol Nawrocki podważył jego przywództwo na prawicy. Poniósł spektakularną klęskę, pozwalając, żeby na prawo od PiS było coś więcej niż tylko ściana. Konfederacja i partia Brauna mogą liczyć dziś na już ponad 20 proc. poparcia w sondażach, z czego większość to wyborcy niezadowoleni z PiS.

5. Władysław Kosiniak-Kamysz – kolekcjoner niewykorzystanych szans

W czasie wojny Polacy gromadzą się wokół flagi, ale nie zyskuje na tym szef MON ani tym bardziej PSL, na czele którego stoi Władysław Kosiniak-Kamysz. Po aksamitnym rozwodzie z Polską 2050 ludowcy pozostają mało atrakcyjną partią na wydaniu, która mimo najdłuższych tradycji nie wydaje się wyborcom atrakcyjna.

Czy WKK będzie grabarzem PSL? Ludowcy szorują po sondażowym dnie, stając się politycznym planktonem. Ale nie z takich opresji wychodziła już ta wiekowa partia.

Źródło: rp.pl

