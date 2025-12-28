Czy Polakom na dłuższą metę będzie się podobać prezydent wetujący i sypiący piach w tryby władzy? Na razie się podoba, co pokazują sondaże. Karol Nawrocki jest najpopularniejszym politykiem w Polsce, cieszącym się największym zaufaniem, tak jak każdy lokator Pałacu Prezydenckiego przed nim. Przestroga jest jednak taka, że Andrzej Duda w kilka miesięcy po złożeniu urzędu stał się politykiem zapomnianym i pozbawionym znaczenia.

2. Grzegorz Braun – putinowska ekspozytura w Polsce czy odpowiedź na rosnące antyunijne i antyukraińskie nastroje społeczne?

Lider Konfederacji Korony Polski (KKP) prowadzi swoje ugrupowanie na sondażowe podium. Skrajnie prawicowej partii już w jednym badaniu udało się przegonić Konfederację Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, plasując się na trzeciej pozycji. Braunowi nie szkodzi naruszanie nietykalności cielesnej, negowanie Holokaustu, antysemickie i homofobiczne wypowiedzi czy atakowanie Unii Europejskiej i jednoczesne zasiadanie w Parlamencie Europejskim. Promuje się na kontrowersjach i zyskuje coraz większy rozgłos.

Czwarte miejsce w wyborach prezydenckich to sukces. Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie również dzięki wyborcom Brauna. Konfederacja nie wyklucza współpracy z KKP. Jacek Sasin z PiS woli Brauna od Donalda Tuska, a Patryk Jaki zapowiada, że z Braunem PiS mogłoby zmienić konstytucję. KKP buduje się po cichu, a jej przedstawiciele przekonują, że mają struktury i sprawdzonych członków, dzięki czemu mogą zbudować samodzielnie listy na wybory parlamentarne. Siła, której nie można bagatelizować.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

3. Donald Tusk – wygrany/przegrany roku 2025

Jego kandydat w wyborach prezydenckich poniósł spektakularną klęskę, a plan rządzenia w drugiej połowie kadencji we współpracy z prezydentem ze swojego obozu legł w gruzach. Poparcie dla premiera jest na niskim poziomie, a mimo to potrafił odbudować siłę Koalicji Obywatelskiej, która prowadzi w sondażach z coraz większą przewagą nad PiS i umacnia swoją pozycję w rządzie. Dziś już nikt nie mówi o zmianie premiera. Rekonstrukcja rządu dała mu nowy impuls, a postawienie na Waldemara Żurka jako ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego dodało energii koalicji 15 października.

Czy wzmocni koalicjantów, czy połknie ich jak przystawki wraz z wyborcami? Sondaże pokazują, że KO na samodzielne rządy nie ma szans, a partnerzy są zbyt słabi, żeby doszło do prolongaty władzy. Czy premiera osłabi prezydent? Czy prawicowy wiatr zwieje obecne rządy? Przed Donaldem Tuskiem najważniejsze wybory życia. Jeśli straci władzę, PiS z Konfederacją nie puszczą go na spokojną emeryturę, a zrobią wszystko, żeby na stałe został rezydentem jednego z polskich zakładów penitencjarnych.