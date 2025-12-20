Aktualizacja: 20.12.2025 12:13 Publikacja: 20.12.2025 12:04
W badaniu, przeprowadzonym na zlecenie „Super Expressu”, ankietowani za największego politycznego zwycięzcę 2025 r. najczęściej uznawali prezydenta Karola Nawrockiego. Jego nazwisko w sondażu wskazało 44 proc. respondentów. Nawrocki w czerwcu wygrał wybory prezydenckie, a 6 sierpnia został zaprzysiężony. W kampanii wyborczej startował jako kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość, mierząc się w II turze z Rafałem Trzaskowskim, który w sondażach długo utrzymywał przewagę. Kampania wyborcza toczyła się m.in. w cieniu doniesień o jego dawnej pracy w ochronie w jednym z sopockich hoteli oraz sprawy przejęcia kawalerki w zamian za opiekę nad jej właścicielem.
Drugie miejsce w zestawieniu zwycięzców zajął premier Donald Tusk, wskazany przez 12 proc. badanych. Bieżący rok kierowana przez niego Koalicja Obywatelska kończy najwyższym poparciem w sondażach partyjnych. W ostatnim czasie doszło także do formalnego połączenia Platformy Obywatelskiej z Nowoczesną oraz Inicjatywą Polska, w wyniku czego ugrupowanie funkcjonuje pod wspólnym szyldem KO.
Na trzecim miejscu znalazł się wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z wynikiem 6 proc. wskazań. Kolejne pozycje w rankingu zajęli: prezes Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun – 5 proc., Sławomir Mentzen z Konfederacji – 4 proc., oraz nowy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty – 3 proc. Kandydująca w wyborach prezydenckich Joanna Senyszyn i prezes Jarosław Kaczyński uzyskali po 2 proc. wskazań, a inny kandydat na prezydenta, dziennikarz Krzysztof Stanowski – 1 proc. Odpowiedź „ktoś inny” wybrał 1 proc. badanych, natomiast 20 proc. respondentów zadeklarowało brak zdania.
W drugim zestawieniu ankietowani wskazywali polityków uznanych za największych przegranych roku 2025. Na pierwszym miejscu znalazł się prezydent Warszawy, wskazany przez 37 proc. respondentów. Rafał Trzaskowski – startując jako kandydat Koalicji Obywatelskiej – z wyraźną przewagą prowadził w większości sondaży przed pierwszą turą wyborów prezydenta RP. Faktycznie, pierwszą turę wygrał, uzyskując 31,36 proc. głosów, ale w drugiej przegrał z Nawrockim, najmniejszą w historii różnicą głosów (49,11 proc. do 50,89 proc.).
Drugie miejsce w rankingu przegranych zajął były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, na którego wskazało 20 proc. badanych. W listopadzie Sejm uchylił immunitet byłego szefa Solidarnej Polski, wyrażając także zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w związku z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W reakcji na to Ziobro wyjechał na Węgry (obecnie przebywa w Brukseli) i przekonuje, że jego powrót do kraju będzie możliwy, gdy „prawo (w Polsce) wróci”.
Na trzecim miejscu w rankingu przegranych 2025 r. znalazł się Szymon Hołownia, wskazany przez 19 proc. respondentów. Hołownia w wyborach prezydenckich zajął piąte miejsce, uzyskując 4,99 proc. głosów, a w listopadzie przestał pełnić funkcję marszałka Sejmu. Kolejne pozycje zajęli: były premier Mateusz Morawiecki – 6 proc., jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak – 1 proc., oraz prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz – 1 proc.. Odpowiedź „ktoś inny” wskazało 4 proc. badanych, a 12 proc. respondentów zadeklarowało brak opinii.
Instytut Badań Pollster przeprowadził sondaż w dniach 6–7 grudnia na próbie 1008 dorosłych Polaków.
