Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Kto był największym wygranym i przegranym 2025 roku. Polacy wskazali w sondażu

Instytut Badań Pollster zapytał Polaków, którzy politycy byli – ich zdaniem – największymi zwycięzcami oraz przegranymi roku 2025.

Publikacja: 20.12.2025 12:04

Kto był największym wygranym i przegranym 2025 roku. Polacy wskazali w sondażu

Foto: PAP/Paweł Supernak x2, PAP/ Radek Pietruszka, PAP/ Tomasz Gzell, REUTERS/David W Cerny, Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Jakub Mikulski

W badaniu, przeprowadzonym na zlecenie „Super Expressu”, ankietowani za największego politycznego zwycięzcę 2025 r. najczęściej uznawali prezydenta Karola Nawrockiego. Jego nazwisko w sondażu wskazało 44 proc. respondentów. Nawrocki w czerwcu wygrał wybory prezydenckie, a 6 sierpnia został zaprzysiężony. W kampanii wyborczej startował jako kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość, mierząc się w II turze z Rafałem Trzaskowskim, który w sondażach długo utrzymywał przewagę. Kampania wyborcza toczyła się m.in. w cieniu doniesień o jego dawnej pracy w ochronie w jednym z sopockich hoteli oraz sprawy przejęcia kawalerki w zamian za opiekę nad jej właścicielem.

Drugie miejsce w zestawieniu zwycięzców zajął premier Donald Tusk, wskazany przez 12 proc. badanych. Bieżący rok kierowana przez niego Koalicja Obywatelska kończy najwyższym poparciem w sondażach partyjnych. W ostatnim czasie doszło także do formalnego połączenia Platformy Obywatelskiej z Nowoczesną oraz Inicjatywą Polska, w wyniku czego ugrupowanie funkcjonuje pod wspólnym szyldem KO. 

Czytaj więcej

Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun
Polityka
Nowy sondaż: Partia Grzegorza Brauna wyprzedziła Konfederację

Na trzecim miejscu znalazł się wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z wynikiem 6 proc. wskazań. Kolejne pozycje w rankingu zajęli: prezes Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun – 5 proc., Sławomir Mentzen z Konfederacji – 4 proc., oraz nowy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty – 3 proc. Kandydująca w wyborach prezydenckich Joanna Senyszyn i prezes Jarosław Kaczyński uzyskali po 2 proc. wskazań, a inny kandydat na prezydenta, dziennikarz Krzysztof Stanowski – 1 proc. Odpowiedź „ktoś inny” wybrał 1 proc. badanych, natomiast 20 proc. respondentów zadeklarowało brak zdania.

Sondaż: Rafał Trzaskowski największym przegranym 2025 r.

W drugim zestawieniu ankietowani wskazywali polityków uznanych za największych przegranych roku 2025. Na pierwszym miejscu znalazł się prezydent Warszawy, wskazany przez 37 proc. respondentów. Rafał Trzaskowski – startując jako kandydat Koalicji Obywatelskiej – z wyraźną przewagą prowadził w większości sondaży przed pierwszą turą wyborów prezydenta RP. Faktycznie, pierwszą turę wygrał, uzyskując 31,36 proc. głosów, ale w drugiej przegrał z Nawrockim, najmniejszą w historii różnicą głosów (49,11 proc. do 50,89 proc.).

Reklama
Reklama

Drugie miejsce w rankingu przegranych zajął były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, na którego wskazało 20 proc. badanych. W listopadzie Sejm uchylił immunitet byłego szefa Solidarnej Polski, wyrażając także zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w związku z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W reakcji na to Ziobro wyjechał na Węgry (obecnie przebywa w Brukseli) i przekonuje, że jego powrót do kraju będzie możliwy, gdy „prawo (w Polsce) wróci”.

Czytaj więcej

Jarosław Kaczyński, Karol Nawrocki, Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen
Polityka
Sondaż: Polacy wskazali lidera polskiej prawicy. Kaczyński przegrywa z Nawrockim

Na trzecim miejscu w rankingu przegranych 2025 r. znalazł się Szymon Hołownia, wskazany przez 19 proc. respondentów. Hołownia w wyborach prezydenckich zajął piąte miejsce, uzyskując 4,99 proc. głosów, a w listopadzie przestał pełnić funkcję marszałka Sejmu. Kolejne pozycje zajęli: były premier Mateusz Morawiecki – 6 proc., jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak – 1 proc., oraz prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz – 1 proc.. Odpowiedź „ktoś inny” wskazało 4 proc. badanych, a 12 proc. respondentów zadeklarowało brak opinii.

Instytut Badań Pollster przeprowadził sondaż w dniach 6–7 grudnia na próbie 1008 dorosłych Polaków.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Donald Tusk Jarosław Kaczyński Krzysztof Bosak Radosław Sikorski Władysław Kosiniak-Kamysz Włodzimierz Czarzasty Zbigniew Ziobro Rafał Trzaskowski Mateusz Morawiecki Sławomir Mentzen Szymon Hołownia Grzegorz Braun Karol Nawrocki Joanna Senyszyn Krzysztof Stanowski
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Jarosław Kaczyński, Karol Nawrocki, Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen
Polityka
Sondaż: Polacy wskazali lidera polskiej prawicy. Kaczyński przegrywa z Nawrockim
Paraliż Funduszu Sprawiedliwości. Ofiary przestępstw bez pomocy, resort słabo się tłumaczy
Polityka
Paraliż Funduszu Sprawiedliwości. Ofiary przestępstw bez pomocy, resort słabo się tłumaczy
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski premier Donald Tusk podczas spotkania w Kancelarii Prezesa Rady
Polityka
Tusk do Zełenskiego: Jesteś bohaterem nie tylko w Ukrainie, ale także w Polsce
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko
Polityka
Wzrosło ryzyko rozłamu w PiS, Nawrocki gra na polaryzację, CBOS psuje nastroje KPRM
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama