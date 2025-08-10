Aktualizacja: 10.08.2025 08:13 Publikacja: 10.08.2025 07:59
Donald Tusk i trzej wicepremierzy w rządowych ławach
Głosy dotyczące potencjalnej zmiany premiera pojawiły się w koalicji rządzącej po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich. Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (rekomendowany przez PSL) i poseł PSL Marek Sawicki mówili wówczas wprost, że zapowiedziana rekonstrukcja rządu powinna objąć również premiera Donalda Tuska. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” również w Koalicji Obywatelskiej pojawiły się głosy, że w ramach kolejnej rekonstrukcji, na rok przed wyborami parlamentarnymi, mogłoby dojść do zmiany szefa rządu, w ramach której Donalda Tuska mógłby zastąpić Radosław Sikorski.
O tym, że Sikorski może być przygotowywany do roli następcy Tuska w fotelu premiera może świadczyć fakt, że w ramach niedawnej rekonstrukcji otrzymał tekę wicepremiera w rządzie. Wcześniej stanowiska wicepremierów mieli tylko koalicjanci KO – Lewica i PSL.
W niedawnym sondażu SW Research dla rp.pl pozytywną ocenę Sikorskiemu za pracę, jaką wykonuje na stanowisku szefa MSZ, wystawiło 52,1 proc. respondentów (to ankietowani, którzy wystawili mu oceny od dobrej do celującej). Negatywną ocenę wystawiło szefowi MSZ 39,5 proc. ankietowanych.
Sikorski zajął też drugie miejsce w lipcowym rankingu zaufania do polityków przygotowanym przez IBRiS dla Onetu. Zaufanie wobec szefa MSZ zadeklarowało w nim 42,2 proc. badanych (Sikorskiemu nie ufa 40,6 proc. respondentów). Pod tym względem wicepremier i szef MSZ ustąpił tylko prezydentowi Karolowi Nawrockiemu (zaufanie do niego deklarowało 46,8 proc. badanych) – i wyraźnie wyprzedza Donalda Tuska (premierowi ufa 35,1 proc. respondentów, nie ufa mu 56,2 proc. badanych).
Radosław Sikorski, który został szefem MSZ w rządzie Donalda Tuska, zaprzysiężonym przez prezydenta 13 grudnia 2023 roku, a sformowanym w wyniku wyborów parlamentarnych z 15 października 2023 roku, pełni funkcję szefa dyplomacji po raz drugi. Wcześniej Sikorski był szefem MSZ w pierwszym i drugim rządzie Donalda Tuska – urząd ten pełnił od 16 listopada 2007 roku do 22 września 2014 roku. Pełniąc urząd szefa dyplomacji przez siedem kolejnych lat, Sikorski stał się najdłużej urzędującym ministrem spraw zagranicznych w historii III RP.
Uczestników badania SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – Sikorski byłby lepszym premierem niż Donald Tusk.
„Tak” odpowiedziało 26,8 proc. badanych.
Odpowiedź „nie, byłby gorszym premierem” wybrało 15,5 proc. respondentów.
34,7 proc. ankietowanych deklarują, że nie widzą różnicy między Tuskiem a Sikorskim.
23 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.
– Radosław Sikorski byłby lepszym szefem rządu zdaniem blisko co czwartej kobiety (23 proc.) i prawie co trzeciego mężczyzny (32 proc.). Częściej niż pozostali takie zdanie wyrażają osoby w wieku od 25 do 34 lat (39 proc.). Sikorski lepiej sprawowałby funkcję premiera według trzech na dziesięciu badanych z wyższym wykształceniem oraz co trzeciej osoby (34 proc.) o dochodach przekraczających 7000 zł netto. Ze względu na miejsce zamieszkania taka opinia jest najpopularniejsza pośród badanych z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (35 proc.) – komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 5-6 sierpnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
