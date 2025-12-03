Rzeczpospolita
Wydarzenia
Komisja Etyki Poselskiej podjęła decyzję ws. Kaczyńskiego. Prezes PiS z kolejną naganą

Komisja etyki poselskiej zdecydowała o nałożeniu na Jarosława Kaczyńskiego nagany i upomnienia. Chodzi o kontrowersyjne wypowiedzi prezesa PiS.

Publikacja: 03.12.2025 22:46

Prezes PiS Jarosław Kaczyński

Prezes PiS Jarosław Kaczyński

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Ada Michalak

W sierpniu Krzysztof Brejza skierował do sejmowej komisji etyki wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego, który nazwał Radomira Wita, dziennikarza TVN24, „chamem”. Teraz podjęto decyzję w sprawie ukarania prezesa PiS. 

Jarosław Kaczyński
Polityka
Jarosław Kaczyński znów dostał upomnienie. Żaden inny poseł nie jest karany tak często

Prezes PiS ukarany. Nazwał dziennikarza „chamem” 

Posłanka Polski 2050 Ewa Schädler poinformowała, że Komisja Etyki Poselskiej nałożyła na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego naganę i upomnienie za jego słowa skierowane 6 sierpnia do Radomira Wita. Polityk nazwał wówczas dziennikarza TVN24 „chamem”. 

Komisja nałożyła także na Kaczyńskiego naganę za słowa pod adresem osób, które sprzeciwiały się obchodom miesięcznicy smoleńskiej 10 sierpnia. Kaczyński protestujących nazwał „śmieciami”.

- Ukaraliśmy pana posła Jarosława Kaczyńskiego zarówno upomnieniem, jak i naganą, ponieważ słowa, których użył a propos Radomira Wita, uznaliśmy za niegodne posła, jak i obrażanie ludzi słowami „śmieci” - powiedziała Schädler, cytowana przez RMF FM. 

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i poseł KO Roman Giertych na sali obrad Sejmu
Polityka
Awantura w Sejmie. Jarosław Kaczyński do Romana Giertycha: Sadysta. Giertych: Mów mi wuju

Komisja Etyki Poselskiej karała Jarosława Kaczyńskiego już wielokrotnie 

To nie pierwszy raz, kiedy prezes PiS karany jest przez Komisję Etyki Poselskiej. 

Wcześniej karę – upomnienie – politykowi wymierzono z powodu głośnego zajścia z Romanem Giertychem. 2 kwietnia na mównicy w Sejmie polityk – odnosząc się do głośnych zatrzymań urzędniczek z czasów rządów PiS, a także śmierci swojej byłej sekretarki Barbary Skrzypek, która nastąpiła kilka dni po przesłuchaniu – powiedział: „mamy tutaj na sali, można powiedzieć, głównego sadystę: Giertycha”. – Bo to jego człowiek, to jego adwokat najbardziej się znęcał podczas tego przesłuchania – dodał Kaczyński.

Naganę Kaczyński dostał także wcześniej za nazwanie premiera Donalda Tuska „niemieckim agentem”. Kolejną – zwrócenie uwagi – za nazwanie torturą przymusowego karmienia uwięzionych polityków PiS – Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Trzecia kara – upomnienie – została mu zaś wymierzona za nazwanie wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka „gówniarzem”, a czwarta – nagana – za użycie tego samego epitetu wobec jednego z protestujących podczas miesięcznicy smoleńskiej.

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Osoby Jarosław Kaczyński
