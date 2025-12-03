W sierpniu Krzysztof Brejza skierował do sejmowej komisji etyki wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego, który nazwał Radomira Wita, dziennikarza TVN24, „chamem”. Teraz podjęto decyzję w sprawie ukarania prezesa PiS.

Prezes PiS ukarany. Nazwał dziennikarza „chamem”

Posłanka Polski 2050 Ewa Schädler poinformowała, że Komisja Etyki Poselskiej nałożyła na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego naganę i upomnienie za jego słowa skierowane 6 sierpnia do Radomira Wita. Polityk nazwał wówczas dziennikarza TVN24 „chamem”.

Komisja nałożyła także na Kaczyńskiego naganę za słowa pod adresem osób, które sprzeciwiały się obchodom miesięcznicy smoleńskiej 10 sierpnia. Kaczyński protestujących nazwał „śmieciami”.

- Ukaraliśmy pana posła Jarosława Kaczyńskiego zarówno upomnieniem, jak i naganą, ponieważ słowa, których użył a propos Radomira Wita, uznaliśmy za niegodne posła, jak i obrażanie ludzi słowami „śmieci” - powiedziała Schädler, cytowana przez RMF FM.