Sprawa Kamińskiego. Jarosław Kaczyński: Donald Tusk powinien odpowiedzieć za tortury

W czwartek rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Na sali obrad nie ma Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - niedawno ułaskawionym przez prezydenta Andrzeja Dudę politykom PiS marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050) wygasił mandaty. Hołownia mówił, że Kamiński i Wąsik nie są posłami i nie mogą wejść na salę obrad, mogą natomiast pobrać jednodniową przepustkę i dostać się na teren parlamentu.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik byli pozbawieni wolności przez 14 dni. W więzieniu obaj prowadzili protest głodowy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński został przez dziennikarzy na korytarzu w Sejmie zapytany, czy ma informacje o stanie zdrowia Kamińskiego i Wąsika. - Mam - odparł były premier.

Czytaj więcej Polityka Mastalerek: Prezydent nie posłuchał rad Kaczyńskiego, dlatego Kamiński i Wąsik są na wolności - Prezydent Andrzej Duda ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w taki sposób, że mają zatartą karę i mogą kandydować, gdzie tylko będą chcieli - oświadczył w RMF FM szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek.

Jarosław Kaczyński oskarża władze o stosowanie tortur wobec polityka PiS

Jak czują się byli ministrowie? - Szczególnie jeden z nich czuje się źle, a poza tym zastosowano wobec niego tortury - oświadczył Kaczyński.

- My się oczywiście - bo jest taka instytucja w Unii Europejskiej, my się do niej zwrócimy z oskarżeniem polskich władz o stosowanie tortur, bo decyzja na pewno zapadła na samej górze - poinformował. - Jestem przekonany, że to decyzja osobista (premiera Donalda - red.) Tuska i on osobiście powinien za tortury w Polsce odpowiadać - dodał.