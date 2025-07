We wspólnym komunikacie ukraińskiego Sztabu Generalnego i Sił Operacji Specjalnych podkreślono, że ukraińskie wojska „kontynuują działania, których celem jest ograniczenie możliwości Rosjan do atakowania infrastruktury cywilnej i zmuszenie Federacji Rosyjskiej do zakończenia zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie”. „

Baza lotnicza Borisoglebsk

Baza lotnicza Borisoglebsk w obwodzie woroneskim w Rosji położona jest 6 kilometrów od miasta o tej samej nazwie. Od 2022 r. w bazie stacjonował 160. Pułk Lotnictwa Szkolnego, który latał na samolotach Suchoj Su-25 i Jakowlew Jak-130 z 786. Ośrodka Szkolenia Lotniczego ds. Szkolenia Personelu Lotniczego.

Obecnie baza wykorzystywana jest do ataków na Ukrainę. Stacjonują tu – według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy - rosyjskie samoloty Su-34, Su-35S i Su-30SM. W ataku 5 lipca według źródeł ukraińskich zniszczony został skład kierowanych bomb lotniczych, samolot szkolno-bojowy oraz prawdopodobnie inne maszyny. Jak podano, rosyjskie straty „są weryfikowane”

Rosjanie oficjalnie nie potwierdzają ukraińskiego uderzenia w lotnisko. Gubernator regionu, Aleksandr Gusiew, poinformował, że w nocy z 4 na 5 lipca „wykryto i zniszczono ponad 25 dronów w czterech rejonach obwodu”.