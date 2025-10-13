Aktualizacja: 13.10.2025 07:02 Publikacja: 13.10.2025 05:36
Donald Trump i Władimir Putin
Temat ewentualnego przekazania Ukrainie przez Stany Zjednoczone Tomahawków – pocisków manewrujących o zasięgu do 2,5 tys. km, przenoszących ważącą niemal pół tony głowicę bojową, przeznaczonych do precyzyjnego rażenia celów – pojawia się od kilku tygodni. Wołodymyr Zełenski miał prosić o tę broń w czasie spotkania z Trumpem na marginesie dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rosja sygnalizowała, że uznałaby to za poważną eskalację – Władimir Putin stwierdził wręcz, że doprowadziłoby to do „zniszczenia naszych (amerykańsko-rosyjskich – red.) relacji, a przynajmniej pozytywnych trendów, które się w nich pojawiły”.
Ukraińcy mogliby wykorzystać Tomahawki w swojej kampanii, w ramach której od miesięcy atakują rafinerie w głębi Rosji (jak informował w weekend „Financial Times” Amerykanie od miesięcy pomagają Ukraińcom w przeprowadzaniu precyzyjnych ataków na te cele poprzez przekazywane dane wywiadowcze). Obecnie najczęściej używają do tego dronów dalekiego zasięgu, które jednak przenoszą znacznie mniejsze ładunki wybuchowe niż te, które mogą przenosić pociski Tomahawk, są też łatwiejsze do zwalczania. W zasięgu Tomahawków wystrzeliwanych z Ukrainy znajdowałyby się m.in. Moskwa i Petersburg.
Tomahawki dla Ukrainy?
Teraz, w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One, do której doszło po wcześniejszej rozmowie telefonicznej Trumpa z Zełenskim, prezydent USA poinformował, że dotyczyła ona m.in. dodatkowych dostaw broni na Ukrainę.
Trump podkreślił, że jego administracja, w odróżnieniu od administracji Joe Bidena, nie przekazuje broni Ukrainie za darmo, lecz sprzedaje ją. Swojemu poprzednikowi zarzucił, że ten podarował Ukrainie 350 mld dolarów (w rzeczywistości wartość pomocy wojskowej USA dla Ukrainy w czasie prezydentury Bidena była mniejsza i wyniosła ok. 120 mld dolarów – red.).
– Niczym ich nie obdarowujemy, ale mają nasz szacunek – mówił o relacjach swojej administracji z Ukrainą amerykański prezydent.
Pocisk Tomahawk
Trump nie wykluczył, że USA sprzedadzą Ukrainie więcej broni, zastrzegł jednak, że Stany Zjednoczone muszą same zachować tyle uzbrojenia, by być w stanie bronić swojego terytorium. – Bardzo potrzebują Patriotów. Chcieliby otrzymać Tomahawki – stwierdził mówiąc o potrzebach ukraińskiej armii. – To byłby kolejny krok. Rozmawialiśmy o tym. Zobaczymy – dodał.
Prezydent USA nie wykluczył, że zanim przekaże Tomahawki Ukrainie, może odbyć rozmowę z Władimirem Putinem, aby zasygnalizować mu, że jest gotów na przekazanie tej broni Kijowowi. Trump stwierdził, że „nie sądzi”, aby Rosja chciała doprowadzić do sytuacji, w której Ukraina mogłaby użyć przeciwko niej pocisków Tomahawk. – Mogę porozmawiać o tym z Rosją (...) powiedziałem to prezydentowi Zełenskiemu, ponieważ Tomahawki byłyby kolejnym szczeblem agresji – wyjaśnił.
W kontekście rozmowy z Putinem o Tomahawkach Trump powiedział, że przekazałby rosyjskiemu przywódcy, iż „jeśli wojna nie zakończy się, wyśle im (Ukraińcom – red.) Tomahawki”.
– Tomahawki to niesamowita broń, bardzo ofensywna broń i – mówiąc szczerze – Rosja tego nie potrzebuje – mówił Trump. – Mogę im powiedzieć, że jeśli wojna nie zakończy się, możliwe, że to zrobimy (przekażemy Tomahawki Ukrainie – red.). Możemy tego nie zrobić, ale możemy to zrobić. Uważam, że warto to poruszyć – dodał. Trump podkreślił, że chce, aby wojna się zakończyła.
O przebiegu niedzielnej rozmowy z Trumpem informował też na platformie X prezydent Zełenski. Podkreślił, że była to jego druga rozmowa z prezydentem USA w ciągu dwóch dni. Jak dodał rozmowa dotyczyła „obrony życia” na Ukrainie, wzmocnienia jej potencjału w zakresie obrony powietrznej, odporności i możliwości ataków dalekiego zasięgu – to ostatnie może być nawiązaniem do rozmowy o Tomahawkach. Zełenski poinformował także, że rozmowa dotyczyła sektora energetycznego. „Prezydent Trump jest dobrze poinformowany o wszystkim, co się dzieje” – podkreślił ukraiński prezydent.
Rosja, w obliczu nadchodzącej zimy, zintensyfikowała ataki na infrastrukturę energetyczną i gazową Ukrainy. W piątek, po zmasowanym ataku powietrznym Rosji na Kijów, w stolicy Ukrainy doszło do częściowego blackoutu. Rosja atakowała również infrastrukturę energetyczną Ukrainy w nocy z soboty na niedzielę.
Z kolei Ukraina regularnie atakuje rafinerie w Rosji – ataki miały obniżyć ich potencjał produkcyjny nawet o 40 proc., co doprowadziło do pojawienia się deficytu paliwa na rosyjskim rynku wewnętrznym.
