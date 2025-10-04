Ale teraz mamy do czynienia z działaniem manifestacyjnym. Dotychczas wydawało się, że otwarta deklaracja, że Zachód w jakiś sposób pomaga atakować Ukrainie infrastrukturę niemilitarną w głębi Rosji, jest czerwoną linią, której przekroczenie Moskwa odbierze jako wejście w bezpośredni konflikt z nią. Dlaczego USA decydują się na to właśnie teraz?

Składa się na to kilka czynników. Po pierwsze Stany Zjednoczone mówią sojusznikom: sprawdzam, na ile jesteście gotowi wejść w takie działania. Drugi aspekt to pokłosie ostatnich wydarzeń, związanych z naruszeniami przestrzeni powietrznej państw NATO. Ale co najważniejsze – to kwestia uzyskania nacisku w negocjacjach na Rosję. Wywarcie wpływu na Rosję. I postawienie czerwonej linii, ale już po stronie państw Zachodu, państw NATO. Wyraźnych linii. Do tej pory te linie były niewyraźnie wskazywane. Ale kwestia naruszania bezpieczeństwa państw NATO w postaci działań hybrydowych wymierzonych w nie doprowadziło do tego, że USA postanowiły pokazać: my tu stawiamy czerwoną linię i przechodzimy do bardziej zdecydowanych działań.

Rosjanie w ostatnim czasie rzeczywiście wydają się eskalować – być może realizując strategię deeskalacji przez eskalację, czyli przesunąć ciężar konfliktu w stronę Zachodu, aby zmusić nas do kroku wstecz. Czy reakcja USA oznacza, że Rosja trochę przelicytowała?

Wydaje mi się, że nie. Bo mamy pozytywne, ale i negatywne aspekty posunięcia USA. Pozytywne są takie, że zwiększą się możliwości uderzeń przeprowadzanych przez Ukraińców w rafinerie i inne obiekty infrastruktury energetycznej. Być może wywrze to jakiś wpływ na Rosję w kontekście negocjacyjnym. Ale negatywnym aspektem będzie, w mojej ocenie, to, że w odpowiedzi zwiększy się intensywność rosyjskich działań hybrydowych, czyli na przykład aktów sabotażu, ataków cybernetycznych, tzw. działań pod obcą flagą, czyli udających działania Ukraińców – tak jak wtedy, gdy po naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski sugerowano, że naruszyły ją ukraińskie, a nie rosyjskie drony. Poza tym w społeczeństwie rosyjskim możemy mieć do czynienia z efektem flagi – Rosjanom nikt nie wyjaśni, że USA podejmują działania odwetowe, przedstawi się to jako atak na Rosję. A trzeba pamiętać, że Putinowi zależy na poparciu społecznym dla konfliktu. Ono i tak jest wysokie, ale jeśli zaczną się coraz bardziej widoczne, coraz bardziej precyzyjne ataki na Rosję, to społeczeństwo skupi się jeszcze silniej wokół swoich elit, jakie by one nie były. Zaatakowane społeczeństwo nie opowiada się po stronie agresora.

Mamy do czynienia z precedensem, bo chodzi o kwestę wykorzystania danych wywiadowczych w konflikcie. Pytanie jak podejść do tego w kontekście prawnomiędzynarodowym. Czy to już zaangażowanie się USA w konflikt? Jeśli tak, to w jakiej skali? Dr Piotr Lewandowski, ekspert ds. geopolityki i bezpieczeństwa międzynarodowego, Sieć Badawcza Łukasiewicz - ITECH

Czyli pana zdaniem ze strony Rosji możemy spodziewać się teraz jeszcze więcej działań hybrydowych?

Wydaje mi się, że tak. Może pojawić się wspomniana taktyka deeskalacji przez eskalację. Obie strony będą się testować, jak daleko mogą się posunąć. Zwłaszcza, że mamy do czynienia z precedensem, bo chodzi o kwestę wykorzystania danych wywiadowczych w konflikcie. Pytanie jak podejść do tego w kontekście prawnomiędzynarodowym. Czy to już zaangażowanie się USA w konflikt? Jeśli tak, to w jakiej skali? Z dużym prawdopodobieństwem można się spodziewać, że będzie to w jakiś sposób oddziaływało na aktywizację rosyjskich działań hybrydowych, być może już wcześniej przygotowanych, jeszcze przed agresją w 2022 roku. Obecnie te plany mogą być aktywowane. Mogą to być działania wymierzone w infrastrukturę krytyczną państw europejskich. Prawdopodobnie będzie to dotyczyć państw Europy Środkowo-Wschodniej – Polski, państw bałtyckich, być może Rumunii.

Informacjom o przekazywaniu Ukrainie danych wywiadowczych towarzyszą spekulacje dotyczące ewentualnego przekazania Ukrainie Tomahawków. Czy pana zdaniem USA zdecydują się na taki krok? To precyzyjne pociski pozwalające razić cele na odległość nawet 2,5 tys. km. Tymczasem dotychczas Niemcy nie zdecydowały się przekazać Ukrainie pocisków Taurus, które mają znacznie mniejszy zasięg, w obawie przed eskalacją.

Wydaje mi się, że to jest blef. Być może to jest kolejna czerwona linia. Prawdopodobnie będziemy teraz obserwować działania odwetowe ze strony Rosji. Nie wiadomo jeszcze, jakie one będą, w jakim wymiarze, w jakiej skali. Natomiast jeśli do nich dojdzie, wtedy prawdopodobnie powrócą rozmowy na temat przekazania pocisków Tomahawk czy Barakuda, które miałyby razić cele w głębi Rosji. Być może to kolejny lewar w negocjacjach. Na chwilę obecną wydaje mi się, że sprawa Tomahawków to raczej straszak. Chyba, że to rażenie przez Ukraińców rosyjskich celów okaże się wysoce nieskuteczne, co jest jednak mało prawdopodobne, bo one już teraz rażone są skutecznie. Wiemy też, że te dane wywiadowcze, nieoficjalnie już wcześniej były przekazywane Ukraińcom. Teraz mamy do czynienia z ich oficjalnym przekazaniem.