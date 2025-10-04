Aktualizacja: 04.10.2025 06:31 Publikacja: 04.10.2025 06:00
Zdjęcie satelitarne jednej z rafinerii, która została zaatakowana przez Ukraińców
Foto: AFP
Dr Piotr Lewandowski: Tak, to zasadniczy krok. Z jednej strony jest to sygnał strategiczny wobec samej Rosji ale też i sojuszników. Sygnał przejścia z defensywnego zarządzania konfliktem do działań ofensywnych. I to jest chyba najbardziej jakościowa zmiana w podejściu Stanów Zjednoczonych do tego konfliktu. To też pokazuje wymiar energetyczno-ekonomiczno-technologiczny konfliktu, odniesienie go do zasobów, surowców. Widzimy, że ten konflikt ma wymiar ściśle związany z gospodarką, chodzi o niszczenie tych zasobów rosyjskich, które odpowiadają za finansowanie całej machiny wojennej, czyli przemysłu naftowego. W ostatnim tygodniu pojawiły się chyba doniesienia, że Rosja będzie pierwszy raz importować benzynę…
To jest też uderzenie w oligarchów, w doradców i bliskich współpracowników Władimira Putina, w elity rosyjskie. To one będą na takich atakach najwięcej tracić. Mniej chodzi o samo społeczeństwo, które raczej – w przypadku poczucia, że Rosja jest atakowana – będzie skupiać się wokół władzy. Ale w przypadku elit jest inaczej. Utrata wpływów finansowych przez głównych oligarchów, wspierających Putina, to jest cel, który Stany Zjednoczone chciałyby uzyskać.
Nie tylko. Przede wszystkim chodzi o to, aby utrudnić w ogóle możliwość finansowania tej wojny, przekonując przy okazji elity, że to już nie ma sensu. Ale również ważna jest kwestia degradacji tej rosyjskiej machiny wojennej, bo ona jest napędzana pieniędzmi, więc zerwanie tej nitki finansowania zmniejsza jej siłę destrukcji. Mamy też przeniesienie rosyjskiej optyki bardziej na ochronę własnych zasobów, niż na atak. Pamiętajmy przy tym, że te dane – nie ma się co oszukiwać – były już wcześniej przekazywane, ale w sposób niejawny.
Dr Piotr Lewandowski, ekspert ds. geopolityki i bezpieczeństwa międzynarodowego, Sieć Badawcza Łukasiewicz - ITECH
Składa się na to kilka czynników. Po pierwsze Stany Zjednoczone mówią sojusznikom: sprawdzam, na ile jesteście gotowi wejść w takie działania. Drugi aspekt to pokłosie ostatnich wydarzeń, związanych z naruszeniami przestrzeni powietrznej państw NATO. Ale co najważniejsze – to kwestia uzyskania nacisku w negocjacjach na Rosję. Wywarcie wpływu na Rosję. I postawienie czerwonej linii, ale już po stronie państw Zachodu, państw NATO. Wyraźnych linii. Do tej pory te linie były niewyraźnie wskazywane. Ale kwestia naruszania bezpieczeństwa państw NATO w postaci działań hybrydowych wymierzonych w nie doprowadziło do tego, że USA postanowiły pokazać: my tu stawiamy czerwoną linię i przechodzimy do bardziej zdecydowanych działań.
Wydaje mi się, że nie. Bo mamy pozytywne, ale i negatywne aspekty posunięcia USA. Pozytywne są takie, że zwiększą się możliwości uderzeń przeprowadzanych przez Ukraińców w rafinerie i inne obiekty infrastruktury energetycznej. Być może wywrze to jakiś wpływ na Rosję w kontekście negocjacyjnym. Ale negatywnym aspektem będzie, w mojej ocenie, to, że w odpowiedzi zwiększy się intensywność rosyjskich działań hybrydowych, czyli na przykład aktów sabotażu, ataków cybernetycznych, tzw. działań pod obcą flagą, czyli udających działania Ukraińców – tak jak wtedy, gdy po naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski sugerowano, że naruszyły ją ukraińskie, a nie rosyjskie drony. Poza tym w społeczeństwie rosyjskim możemy mieć do czynienia z efektem flagi – Rosjanom nikt nie wyjaśni, że USA podejmują działania odwetowe, przedstawi się to jako atak na Rosję. A trzeba pamiętać, że Putinowi zależy na poparciu społecznym dla konfliktu. Ono i tak jest wysokie, ale jeśli zaczną się coraz bardziej widoczne, coraz bardziej precyzyjne ataki na Rosję, to społeczeństwo skupi się jeszcze silniej wokół swoich elit, jakie by one nie były. Zaatakowane społeczeństwo nie opowiada się po stronie agresora.
Dr Piotr Lewandowski, ekspert ds. geopolityki i bezpieczeństwa międzynarodowego, Sieć Badawcza Łukasiewicz - ITECH
Wydaje mi się, że tak. Może pojawić się wspomniana taktyka deeskalacji przez eskalację. Obie strony będą się testować, jak daleko mogą się posunąć. Zwłaszcza, że mamy do czynienia z precedensem, bo chodzi o kwestę wykorzystania danych wywiadowczych w konflikcie. Pytanie jak podejść do tego w kontekście prawnomiędzynarodowym. Czy to już zaangażowanie się USA w konflikt? Jeśli tak, to w jakiej skali? Z dużym prawdopodobieństwem można się spodziewać, że będzie to w jakiś sposób oddziaływało na aktywizację rosyjskich działań hybrydowych, być może już wcześniej przygotowanych, jeszcze przed agresją w 2022 roku. Obecnie te plany mogą być aktywowane. Mogą to być działania wymierzone w infrastrukturę krytyczną państw europejskich. Prawdopodobnie będzie to dotyczyć państw Europy Środkowo-Wschodniej – Polski, państw bałtyckich, być może Rumunii.
Wydaje mi się, że to jest blef. Być może to jest kolejna czerwona linia. Prawdopodobnie będziemy teraz obserwować działania odwetowe ze strony Rosji. Nie wiadomo jeszcze, jakie one będą, w jakim wymiarze, w jakiej skali. Natomiast jeśli do nich dojdzie, wtedy prawdopodobnie powrócą rozmowy na temat przekazania pocisków Tomahawk czy Barakuda, które miałyby razić cele w głębi Rosji. Być może to kolejny lewar w negocjacjach. Na chwilę obecną wydaje mi się, że sprawa Tomahawków to raczej straszak. Chyba, że to rażenie przez Ukraińców rosyjskich celów okaże się wysoce nieskuteczne, co jest jednak mało prawdopodobne, bo one już teraz rażone są skutecznie. Wiemy też, że te dane wywiadowcze, nieoficjalnie już wcześniej były przekazywane Ukraińcom. Teraz mamy do czynienia z ich oficjalnym przekazaniem.
Potencjalny zasięg pocisków Tomahawk
Foto: PAP
To też jest kwestia lewarowania moim zdaniem. Po latach konfliktu, mając wiedzę jakie problemy ma armia ukraińska, przede wszystkim z brakiem żołnierzy na froncie, taki scenariusz wydaje się mało możliwy. Wydaje się, że jest to pewien nacisk dezinformacyjny, czy też propagandowy. Rodzaj środka nacisku narracyjnego – granie Rosjanom na nerwach. Myślę, że to jest blef i Rosjanie też o tym wiedzą.
Tak, zawieszenie broni, to wydaje mi się w tej sytuacji maksimum, jakie można osiągnąć. Porozumienia pokojowego raczej nie będzie.
Dokładnie. Do tego dochodzi jeszcze kwestia tego, że żądania terytorialne Rosji są większe niż jej zdobycze.
