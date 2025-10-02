Z tego artykułu się dowiesz: Jak USA zamierzają pomóc Ukrainie w atakowaniu celów w głębi Rosji?

Jaki jest cel ukraińskich ataków na obiekty rosyjskiej infrastruktury energetycznej?

Kiedy USA podjęły decyzję o przekazywaniu Ukrainie informacji wywiadowczych o celach w głębi Rosji?

Przed kilkoma dniami Keith Kellogg, specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Rosji i Ukrainy poinformował, że administracja USA zgadza się na przeprowadzanie przez Ukrainę ataków na cele w głębi Rosji. – Odpowiedź brzmi: tak, należy wykorzystać możliwość uderzenia (na cele) w głębi terytorium, nie ma czegoś takiego jak strefy chronione – mówił Kellogg w odpowiedzi na pytanie o stanowisko prezydenta USA Donalda Trumpa wobec takich ataków.

Z kolei wiceprezydent USA JD Vance mówił w Fox News, że Donald Trump rozważa przekazanie Ukrainie pocisków manewrujących Tomahawk, które pozwalają razić cele na odległość nawet 2,5 tys. km. Decyzja w sprawie przekazania tej broni Ukrainie jeszcze nie zapadła.

Potencjalny zasięg pocisków Tomahawk Foto: PAP

Donald Trump zaostrzył retorykę wobec Rosji. Teraz przechodzi do działania

Teraz – jak podają „Wall Street Journal” i Reuters – USA podjęły decyzję, iż będą przekazywały Ukrainie dane wywiadowcze dotyczące obiektów infrastruktury energetycznej położonych w głębi kraju. USA proszą też sojuszników z NATO, aby udzielili podobnej pomocy, jeśli chodzi o cele w głębi Rosji.